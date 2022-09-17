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É festa!

Em clima de nostalgia, Timbalada e Léo Santana embalaram o primeiro dia do Vital

Mesmo com a chuva, milhares de pessoas curtiram o retorno da micareta no Sambão do Povo, na noite de sexta (16). Neste sábado (17) tem mais, com Cláudia Leitte, Durval Lelys, Banda Eva e Harmonia do Samba
Bethania Miranda

Bethania Miranda

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 11:16

A Timbalada abalou as estruturas do Vital 2022 no encerramento do primeiro dia da folia
A Timbalada abalou as estruturas do Vital 2022 no encerramento do primeiro dia da folia Crédito: Rodrigo Gavini
Após 16 anos de jejum, o primeiro dia do Vital 2022 pocou! A sexta (16) foi marcada por muita chuva no Sambão do Povo, em Vitória. Mesmo assim, o aguaceiro não interferiu na animação dos micareteiros, pelo contrário, a sensação foi de bênçãos pela volta da folia. De acordo com a organização do evento, 18 mil pessoas prestigiaram o maior carnaval fora de época do Estado.
A roupa branca e capa de chuva fizeram parte do "dress-code" dos foliões. A intenção foi promover um "Bloco da Paz" neste retorno da micareta capixaba.
Os camarotes contaram com apresentações exclusivas de Banda Eva (Vix Na Vista), Psirico e Mumuzinho (Gordinho), Pocah (Fervo by Zoe) e Gabi Martins (Woods) antes da passagem do trio.
Com muito axé e swing baiano, Léo Santana e Timbalada levantaram todo o público durante o arrastão. O GG da Bahia ficou durante 2h em cima do trio elétrico, para o delírio dos capixabas, que cantavam todos os hits do artista.
O trio de Léo Santana incentiou o público do Vital, apesar da insistente chuva que caiu no Sambão do Povo
O trio de Léo Santana incentiou o público do Vital, apesar da insistente chuva que caiu no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini
Em seguida, foi a vez do Timbalada comandar o Arrastão do Vital 2022. Cantando os sucessos como "Beija-flor" e "Água Mineral", o público não conteve mistura de nostalgia e felicidade a cada batucada dos baianos.

SWING

No comando de Denny Denan e Buja Ferreira, o Timbalada transformou Vitória em um legítimo carnaval de Salvador, por conta da energia contagiante do show.
Mesmo com a chuva, uma multidão seguiu o trio elétrico do Timbalada no Vital
Mesmo com a chuva, uma multidão seguiu o trio elétrico do Timbalada no Vital Crédito: Rodrigo Gavini
A "HZ", os artistas contam que é muito bom estar de volta com as apresentações na pós-pandemia, e, em especial, conseguir estrelar o Vital 2022. "O Vital tem uma história linda, né? Com o Timbalada também, a gente já veio aqui várias vezes, nessa cidade linda que sempre acolheu a gente tão bem. Voltar com essa energia que o Vital tem está sendo muito prazeroso", declarou Denny.
Estreante no Vital, o artista Buja conta que está muito feliz em reescrever essa história. "Esse evento tem uma história linda, 10 anos sem acontecer e a Timbalada é isso. Estamos trazendo a percussão, a música com alegria, a paz e o amor. O 'timbal' está ecoando na avenida", enfatizou.
E tem mais folia por aí! Neste sábado (17), o Vital 2022 terá shows de Cláudia Leitte, Durval Lelys, Banda Eva e Harmonia do Samba. Haja fôlego para aguentar correr atrás do trio!

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