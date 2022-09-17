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No embalo do trio elétrico

Com swing e alegria, Léo Santana arrasta multidão na primeira noite do Vital

Ao som de seus hits, o GG da Bahia colocou todo mundo pra pular no Sambão do Povo. Durante a passagem do trio, o artista interagiu o tempo inteiro com milhares de foliões
Bethania Miranda

Bethania Miranda

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 02:21

Léo Santana comandou o
Léo Santana comandou o "Arrastão do Vital" na primeira noite da micareta capixaba Crédito: Rodrigo Gavini
Não teve chuva que desanimasse os micareteiros do Vital 2022. Por volta das 00h55, começou a primeira atração do Bloco desta noite de sexta (16), o esperado arrastão comandado pelo baiano Léo Santana.
Ao som de seus maiores hits, o GG da Bahia colocou todo mundo pra dançar e pular no Sambão do Povo, em Vitória. Durante a passagem do trio, Santana interagiu o tempo inteiro com os milhares de foliões presentes e agradeceu a organização do evento. "Acabou o jejum, agora vai ter que ter Vital todo ano", fez o pedido junto aos fãs.
Sobre a constante chuva que marcou seu show, o artista acredita que é sinônimo de boas energias. "Nunca me apresentei com chuva na minha vida, acredita? É chuva de benção!", empolga-se
Uma multidão seguiu o trio de Léo Santana na primeira noite do Vital
Uma multidão seguiu o trio de Léo Santana na primeira noite do Vital Crédito: Rodrigo Gavini
Antes de começar a apresentação, Léo Santana fez questão de bater um papo com HZ. "Desde a minha liderança no Parangolé, em 2010, soube da fama do Vital e queria participar se voltasse. Quando  soube do retorno pela organização,  falei 'to aí, hein'", brincou.
Depois do convite, o vínculo do artista com a micareta deu 'match'. "Hoje vai ser, de fato, minha primeira experiência no Vital".
E ele ainda deu spoiler do que viria acontecer no evento. "Pode esperar muita quebradeira, muito Salvador, Bahia e swing. E no trio é mais legal, temos tempo maior de show, tempo suficiente para matar a saudade é reviver o Vital", celebra.
Além do arrastão do Léo Santana, o Bloco do Vital, nesta primeira noite, ainda vai contar com Timbalada, que se apresenta na madrugada de sexta pra sábado.

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