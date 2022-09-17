Com swing e alegria, Léo Santana arrasta multidão na primeira noite do Vital

Léo Santana comandou o "Arrastão do Vital" na primeira noite da micareta capixaba Crédito: Rodrigo Gavini

Não teve chuva que desanimasse os micareteiros do Vital 2022. Por volta das 00h55, começou a primeira atração do Bloco desta noite de sexta (16), o esperado arrastão comandado pelo baiano Léo Santana.

Ao som de seus maiores hits, o GG da Bahia colocou todo mundo pra dançar e pular no Sambão do Povo, em Vitória. Durante a passagem do trio, Santana interagiu o tempo inteiro com os milhares de foliões presentes e agradeceu a organização do evento. "Acabou o jejum, agora vai ter que ter Vital todo ano", fez o pedido junto aos fãs.

Sobre a constante chuva que marcou seu show, o artista acredita que é sinônimo de boas energias. "Nunca me apresentei com chuva na minha vida, acredita? É chuva de benção!", empolga-se

Uma multidão seguiu o trio de Léo Santana na primeira noite do Vital Crédito: Rodrigo Gavini

Antes de começar a apresentação, Léo Santana fez questão de bater um papo com HZ. "Desde a minha liderança no Parangolé, em 2010, soube da fama do Vital e queria participar se voltasse. Quando soube do retorno pela organização, falei 'to aí, hein'", brincou.

Depois do convite, o vínculo do artista com a micareta deu 'match'. "Hoje vai ser, de fato, minha primeira experiência no Vital".

E ele ainda deu spoiler do que viria acontecer no evento. "Pode esperar muita quebradeira, muito Salvador, Bahia e swing. E no trio é mais legal, temos tempo maior de show, tempo suficiente para matar a saudade é reviver o Vital", celebra.