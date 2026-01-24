Roupa Nova canta hits que marcaram época em showzão em Vitória

Patrick Ribeiro recebeu a banda Roupa Nova e convidados no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Crédito: Cloves Louzada
Roupa Nova em Vix
Uma das bandas mais emblemáticas da música brasileira, Roupa Nova inicia um novo capítulo em sua trajetória com a turnê “Simplesmente Roupa Nova”. Após rodar o Brasil com o show “Roupa Nova - 40 anos”, a banda agora está emocionando o público revisitando sucessos que marcaram gerações, além de apresentar novidades e releituras especiais em um show intimista, moderno e repleto de emoção, com direito à interação da plateia com os músicos. Nesta quinta-feira (22), a banda lotou o Espaço Patrick Ribeiro, apesar da chuva, e colocou todo mundo para cantar e dançar junto. Veja as fotos de Cacá Lima e Cloves Louzada.
QUERIDAS DE RR
Renata Pacheco e Paola Borges: almoço na Aldeia, em Guarapari. Crédito: Divulgação
Marcus Magalhães ao lado do presidente da Fecomércio, Idalberto Moro, e do deputado federal Da Vitória, durante evento em que a Imetame e a Hapag-Lloyd apresentaram ao mercado o projeto do Porto de Aracruz, com previsão de início das operações em meados de 2026.
Arte e educação
A Matias Brotas e o Instituto Ponte convidam para a edição 2026 do jantar beneficente Arte & Educação, que chega à sua quinta edição como uma ação contínua de impacto social, unindo arte contemporânea e educação em torno de uma causa comum. Nesta edição, o jantar contará com a participação do artista Beeboy, com uma curadoria especialmente apresentada para a ocasião. Parte da arrecadação será destinada ao custeio da vida escolar de 5 alunos do Instituto Ponte. Será no dia 10 de fevereiro, às 19h30, no restaurante Gran Cave, na Mata da Praia.
Cirurgia plástica
O cirurgião plástico Ariosto Santos acaba de incorporar o IGNITE RF, equipamento de última geração que vem se destacando no cenário mundial da estética. A novidade simboliza um novo degrau rumo à excelência em tecnologia aliada à cirurgia plástica, com foco em resultados refinados e naturais. A chegada do aparelho à clínica significa tecnologia e precisão com ponteiros muito mais eficientes, o que é possível trabalhar um Moprheus ainda mais turbinado.
ALMOÇO
Valquíria Cheim, Andrea Covre e Brisa Clem: tarde de verão na Aldeia da Praia, em Guarapari. Crédito: Renata Pacheco
A apresentação da cantora e compositora pop portuguesa Marisa Liz no Festival Delírio Tropical, marcada para este domingo, 25 de janeiro, às 19h30, na orla de Itapoã, na Arena de Verão de Vila Velha, terá uma participação de peso: Paulinho Moska, seu parceiro musical, subirá ao palco como convidado, marcando um encontro que reflete a forte conexão da artista com a música brasileira. Um dos nomes mais populares da atual cena portuguesa, Marisa Liz - que já gravou canções de Rita Lee e Tim Maia - fará sua estreia em palcos brasileiros, em um momento decisivo de sua trajetória. Ela prepara um novo álbum de estúdio, previsto para este ano, desenvolvido a partir de um writing camp realizado no Brasil, que deu origem a parcerias com o próprio Moska, além de outros nomes brasileiros, como Paulo Mendonça e Fred Martins.
Quer ser juíza ou juiz?
A Desembargadora do Tribunal de Justiça do ES, Marianne Júdice, Diretora da Escola Superior da Magistratura do ES (Esmages) prorrogou o prazo de inscrição para o Curso de Especialização e Preparatório à Carreira da Magistratura, em nível de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Aplicado.
Quer ser juíza ou juiz? 2
Destinado à preparação para concursos da magistratura, o curso da Esmages será feito em parceria com a Escola da Magistratura do ES (EMES) e é um incentivo à participação de pessoas que se autodeclaram negras, bem como a reserva de vagas com recorte de gênero para candidatas do sexo feminino. Acesse o site da Esmages e inscreva-se até 3 de fevereiro.
