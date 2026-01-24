Roupa Nova canta hits que marcaram época em showzão em Vitória

show

A apresentação da cantora e compositora pop portuguesa Marisa Liz no Festival Delírio Tropical, marcada para este domingo, 25 de janeiro, às 19h30, na orla de Itapoã, na Arena de Verão de Vila Velha, terá uma participação de peso: Paulinho Moska, seu parceiro musical, subirá ao palco como convidado, marcando um encontro que reflete a forte conexão da artista com a música brasileira. Um dos nomes mais populares da atual cena portuguesa, Marisa Liz - que já gravou canções de Rita Lee e Tim Maia - fará sua estreia em palcos brasileiros, em um momento decisivo de sua trajetória. Ela prepara um novo álbum de estúdio, previsto para este ano, desenvolvido a partir de um writing camp realizado no Brasil, que deu origem a parcerias com o próprio Moska, além de outros nomes brasileiros, como Paulo Mendonça e Fred Martins.