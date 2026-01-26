  • Renata Rasseli
Paulo Erlacher celebra primeira colheita de uvas com festa em Santa Teresa

Vitória
Publicado em 26/01/2026 às 04h00
Paulo Erlacher, Ana Erlacher e Rafael

Paulo Erlacher, Ana Erlacher e Rafael Brasil: os anfitriões do Amiatta Lodge, novo empreendimento da região, que fica a 20 minutos da Rua do Lazer, em Santa Teresa. Crédito: Renata Rasseli

Vindima 

É tempo de vindima em Santa Teresa. E para celebrar a colheita das uvas, o empresário Paulo Erlacher recebeu amigos e admiradores de vinho  em seu novo empreendimento, o Amiatta Lodge, com inauguração prevista para fevereiro de 2028.  A hospedagem,  que combina conforto e contato com a natureza, em Aparecidinha,  a 20 minutos da Rua do Lazer. Contará com 33 apartamentos, espaço para eventos, lazer completo e uma capelinha para celebrações de casament. O lodge produz uvas de mesa, uvas vinícolas e maças. Os convidadosparticiparam de uma visita guiada pela propriedade. E em seguida, o chef Furmiga preparou uma paella para os convidados da festa da vindima. Veja as fotos!

INAUGURAÇÃO

Renato Cariani, Otaviano Duarte e Júlio Balestrin

O empresário Otaviano Duarte, da Vitória Sports, recebeu nesta quinta-feira (22), os influenciadores fitness Renato Cariani e Júlio Balestrin para oficializar a sociedade com o CTRC. O  investimento de R$ 6 milhões consolida Vitória como referência premium no mercado fitness. Crédito: Pablo Rezende

Laila Castiglioni. Divulgação
carnaval

Os acessórios autorais da Miss Girassol – leia-se Laila e Rosane Castiglioni, já ocupam as araras do ateliê da estilista Maria Sanz, uma das organizadoras do tradicional Baile Secreto, que abre oficialmente o carnaval capixaba no dia 5 de fevereiro, na Casa Lounge, em Vitória. Para a ocasião, Laila preparou cabeças exclusivas para foliões do baile, fazendo composições com a linha de Bodys e Collants do ateliê, reforçando o clima de fantasia, identidade e sofisticação que marca uma das noites mais aguardadas da temporada da folia.

ANIVERSÁRIO 

Tânia Bicas, Teresa Bredran, Regina Silvares e Will Gasparini

Tânia Bicas, Teresa Bredran, Regina Silvares e o aniversariante Will Gasparini: tarde de parabéns pra você, na loja de Carolina Neves, no Shopping Vitória. Crédito: Divulgação

Verão, som e saúde na Praia da Costa. Divulgação
 na Praia da Costa

Daniel Sahb, gerente de Marketing da Mediatorie, marcou presença junto ao time do Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo (CREF22/ES) durante o evento Verão, Sol, Mar & Mediatorie, na Praia da Costa, em Vila Velha. Os banhistas, clientes e parceiros da administradora de benefícios aproveitaram um dia de muitas atividades em prol da saúde e bem-estar, além de música ao som da DJ Jess Benevides e do DJ Murilo Hacc. Na foto, além de Sahb, de verde ao centro, estão à esquerda Lia Correa e Kariny Vianez e, à direita, Leyson Mattos, Leticia Mas e Alessandra Suriano. A programação, totalmente gratuita, foi realizada pela Mediatorie para incentivar a busca pela qualidade de vida dos capixabas.

Jazz

Vitória ganha nova movimentação cultural no dia 31 de janeiro, quando o Festival JAM – Jazz, Arte e Movimento ocupa o Brizz Bar. A tarde e a noite na Enseada do Suá serão marcadas por shows, oficina, rodas de conversa e intervenções artísticas. O evento contará com a presença do saxofonista, compositor e PhD em Música Marcelo Coelho e promete reunir público, artistas e amantes do jazz em um encontro vibrante.

Carnaval

Fabio Almeida, Giuseppe Feitoza, Guilherme Iglésias e Weliton Andrade vão receber clientes e parceiros da AYKO Tech no próximo dia 30, para o tradicional esquenta de carnaval, com o evento Camarote AYKO. O evento, que vai acontecer no Ítalo Brasileiro, vai contar com shows de Leozinho, Unidos de Jucutuquara e Flavia Mendonça.

Beto Yunes, Thiago Molino e  João Augusto Argentin de Andrade. Divulgação
varejo

O Varejo Insights Pós NRF 2026 voltou a ser ponto de encontro para executivos e especialistas interessados em traduzir, para o mercado brasileiro, as principais tendências apresentadas na NRF, maior feira de varejo do mundo, realizada em Nova York. A quarta edição do evento também abriu espaço para a apresentação de soluções que já estão transformando operações no país. Entre os momentos de destaque esteve a participação da Globalsys. O CEO da empresa, Thiago Molino, debateu com Alexandre Magno, CEO da Wine, e João Augusto Argentin de Andrade, head de Tecnologia da Braveo, em um painel que conectou inovação, dados e eficiência comercial. Durante a conversa, o público conheceu o Motor, novo produto desenvolvido pela Globalsys para a Braveo, uma das maiores plataformas de distribuição B2B do Brasil. Com curadoria de Alfredo Soares, do G4, o Varejo Insights Pós NRF 2026 reuniu mais de 40 mil participantes e contou com uma programação que somou mais de 175 debates, apresentações e palestras ao longo do evento. --

