Paulo Erlacher celebra primeira colheita de uvas com festa em Santa Teresa

O Varejo Insights Pós NRF 2026 voltou a ser ponto de encontro para executivos e especialistas interessados em traduzir, para o mercado brasileiro, as principais tendências apresentadas na NRF, maior feira de varejo do mundo, realizada em Nova York. A quarta edição do evento também abriu espaço para a apresentação de soluções que já estão transformando operações no país. Entre os momentos de destaque esteve a participação da Globalsys. O CEO da empresa, Thiago Molino, debateu com Alexandre Magno, CEO da Wine, e João Augusto Argentin de Andrade, head de Tecnologia da Braveo, em um painel que conectou inovação, dados e eficiência comercial. Durante a conversa, o público conheceu o Motor, novo produto desenvolvido pela Globalsys para a Braveo, uma das maiores plataformas de distribuição B2B do Brasil. Com curadoria de Alfredo Soares, do G4, o Varejo Insights Pós NRF 2026 reuniu mais de 40 mil participantes e contou com uma programação que somou mais de 175 debates, apresentações e palestras ao longo do evento. --