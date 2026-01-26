Paulo Erlacher celebra primeira colheita de uvas com festa em Santa Teresa

Paulo Erlacher, Ana Erlacher e Rafael Brasil: os anfitriões do Amiatta Lodge, novo empreendimento da região, que fica a 20 minutos da Rua do Lazer, em Santa Teresa. Crédito: Renata Rasseli
Vindima
É tempo de vindima em Santa Teresa. E para celebrar a colheita das uvas, o empresário Paulo Erlacher recebeu amigos e admiradores de vinho em seu novo empreendimento, o Amiatta Lodge, com inauguração prevista para fevereiro de 2028. A hospedagem, que combina conforto e contato com a natureza, em Aparecidinha, a 20 minutos da Rua do Lazer. Contará com 33 apartamentos, espaço para eventos, lazer completo e uma capelinha para celebrações de casament. O lodge produz uvas de mesa, uvas vinícolas e maças. Os convidadosparticiparam de uma visita guiada pela propriedade. E em seguida, o chef Furmiga preparou uma paella para os convidados da festa da vindima. Veja as fotos!
INAUGURAÇÃO
O empresário Otaviano Duarte, da Vitória Sports, recebeu nesta quinta-feira (22), os influenciadores fitness Renato Cariani e Júlio Balestrin para oficializar a sociedade com o CTRC. O investimento de R$ 6 milhões consolida Vitória como referência premium no mercado fitness. Crédito: Pablo Rezende
Os acessórios autorais da Miss Girassol – leia-se Laila e Rosane Castiglioni, já ocupam as araras do ateliê da estilista Maria Sanz, uma das organizadoras do tradicional Baile Secreto, que abre oficialmente o carnaval capixaba no dia 5 de fevereiro, na Casa Lounge, em Vitória. Para a ocasião, Laila preparou cabeças exclusivas para foliões do baile, fazendo composições com a linha de Bodys e Collants do ateliê, reforçando o clima de fantasia, identidade e sofisticação que marca uma das noites mais aguardadas da temporada da folia.
ANIVERSÁRIO
Tânia Bicas, Teresa Bredran, Regina Silvares e o aniversariante Will Gasparini: tarde de parabéns pra você, na loja de Carolina Neves, no Shopping Vitória. Crédito: Divulgação
Daniel Sahb, gerente de Marketing da Mediatorie, marcou presença junto ao time do Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo (CREF22/ES) durante o evento Verão, Sol, Mar & Mediatorie, na Praia da Costa, em Vila Velha. Os banhistas, clientes e parceiros da administradora de benefícios aproveitaram um dia de muitas atividades em prol da saúde e bem-estar, além de música ao som da DJ Jess Benevides e do DJ Murilo Hacc. Na foto, além de Sahb, de verde ao centro, estão à esquerda Lia Correa e Kariny Vianez e, à direita, Leyson Mattos, Leticia Mas e Alessandra Suriano. A programação, totalmente gratuita, foi realizada pela Mediatorie para incentivar a busca pela qualidade de vida dos capixabas.
Jazz
Vitória ganha nova movimentação cultural no dia 31 de janeiro, quando o Festival JAM – Jazz, Arte e Movimento ocupa o Brizz Bar. A tarde e a noite na Enseada do Suá serão marcadas por shows, oficina, rodas de conversa e intervenções artísticas. O evento contará com a presença do saxofonista, compositor e PhD em Música Marcelo Coelho e promete reunir público, artistas e amantes do jazz em um encontro vibrante.
Carnaval
Fabio Almeida, Giuseppe Feitoza, Guilherme Iglésias e Weliton Andrade vão receber clientes e parceiros da AYKO Tech no próximo dia 30, para o tradicional esquenta de carnaval, com o evento Camarote AYKO. O evento, que vai acontecer no Ítalo Brasileiro, vai contar com shows de Leozinho, Unidos de Jucutuquara e Flavia Mendonça.
O Varejo Insights Pós NRF 2026 voltou a ser ponto de encontro para executivos e especialistas interessados em traduzir, para o mercado brasileiro, as principais tendências apresentadas na NRF, maior feira de varejo do mundo, realizada em Nova York. A quarta edição do evento também abriu espaço para a apresentação de soluções que já estão transformando operações no país. Entre os momentos de destaque esteve a participação da Globalsys. O CEO da empresa, Thiago Molino, debateu com Alexandre Magno, CEO da Wine, e João Augusto Argentin de Andrade, head de Tecnologia da Braveo, em um painel que conectou inovação, dados e eficiência comercial. Durante a conversa, o público conheceu o Motor, novo produto desenvolvido pela Globalsys para a Braveo, uma das maiores plataformas de distribuição B2B do Brasil. Com curadoria de Alfredo Soares, do G4, o Varejo Insights Pós NRF 2026 reuniu mais de 40 mil participantes e contou com uma programação que somou mais de 175 debates, apresentações e palestras ao longo do evento. --
