Ex-BBB Raquele volta a vender doces no ES e se emociona: "Recomeçar"

Capixaba, que participou do BBB 24, publicou um vídeo emocionada com o primeiro pedido da nova doceria

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:20

A ex-BBB capixaba Raquele Cardozo está de volta à venda de doces. Antes de entrar no Big Brother Brasil 24, a então moradora de Aracruz tinha um delivery de doces e açaí. E nesta semana ela confirmou nas redes sociais que está de volta ao ramo, mas desta vez morando em Vila Velha.

"A verdade é que em uma nova cidade, nova fase, recomeçar do zero, entrar numa plataforma nova… dá um friozinho na barriga mesmo. Mas cada mensagem de carinho que vocês mandaram nesses dias me abraçou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Obrigada por estarem comigo nesse novo capítulo", escreveu na legenda.

Ex-BBB capixaba Raquele Cardozo voltou a vender doces
Ex-BBB capixaba Raquele Cardozo voltou a vender doces Crédito: Instagram/@raquele.cardozo

No perfil da doceria, Raquele publicou um vídeo emocionada ao receber o primeiro pedido do novo empreendimento: um copo da felicidade, uma fatia de bolo, um bombom e um brownie, além de um recadinho feito a mão por ela.

Apesar de voltar a vender doces, a capixaba garantiu que continua se dedicando aos palcos: ela faz parte do grupo Melanina Carioca.

