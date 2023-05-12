MC.Mulheres: mostra audiovisual vai até junho com obras independentes do ES

A primeira edição da Mostra Audiovisual do MC.Mulheres já está rolando. Até o dia 5 de junho, será possível conferir onze obras audiovisuais de artistas mulheres independentes, através do site MC.On. Divididas em duas categorias, as produções abordam temas como a relação do corpo, da mulher e da negritude.
Além de prestigiar as produções, o público também poderá decidir qual obra, em cada categoria, leva o prêmio de R$ 3 mil. A votação ocorre até o dia 18 de maio, no mesmo site. Para registrar o voto, basta clicar no símbolo "vote", abaixo da produção, e preencher nome, CPF e e-mail.
O anúncio das duas obras vencedoras será feito durante o Festival MC.Mulheres, nos dias 19 e 20 de maio, no Centro Cultural Carmélia, em Vitória. O festival marca o encerramento do ciclo 2023 do MC.Mulheres, iniciativa do Movimento Cidade que busca o desenvolvimento da carreira de mulheres negras na música, empreendedorismo e audiovisual.
Para os dois dias de evento, com entrada gratuita, o público poderá conferir intervenções artísticas, batalhas de dança e poesia, a exibição de todas as obras e muita música. O line-up será comandado por nomes em ascensão, como a baiana Luedji Luna, a mineira Bia Ferreira e a capixaba Budah. As artistas Gavi, Josyara, Cronista do Morro, N.I.N.A e Caju e as DJs Madeusa e Asiat também estarão presentes.
OBRAS SELECIONADAS
Entre as produções audiovisuais concorrendo ao prêmio, estão filmes de ficção, animação, documentários, videoclipes e videoarte, todas disponibilizadas com audiodescrição, legenda descritiva e libras. Na descrição de cada projeto, é possível conferir, também, com qual Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a obra se relaciona: igualdade de gênero ou redução das desigualdades.
Confira as obras que estão participando da mostra:
CATEGORIA "MOSTRA CARMÉLIAS"
- "Mulher Vestida de Sol", animação, de Patrícia Moreira (BA)
- "Battle Girl Power", documentário, de Ruth Souza Carneiro (PA)
- "Como Dançar Funk", animação em aquarela, de Ilana Paterman Brasil (RJ)
- "Êxodo", obra experimental, de Sarah Martins de Matos (SP)
- "Sede de Manhã", videoarte, de Camila Mozart e Amanda Pomar (MG)
CATEGORIA "MOSTRA MULHERES DE VOZ"
- "Timon, Papel e Letra", de Jaísa Caldas (MA)
- "ATO I: Licença Pra Chegar", de Thuanny Bruno Rodrigues Paes (SC)
- "Sou Dessas", de Anastácia (ES)
- "Unfollow", de Budah (ES)
- "Caraíva (A Festa)", de Gavi e Budah (ES)
- "Retomada", de Natália Dornellas e Karol Mendes (ES)
SERVIÇO
- VOTAÇÃO MOSTRA MC.MULHERES 2023
- QUANDO: De 11 a 18 de maio
- POR ONDE: Através do site MC.On
- FESTIVAL MC.MULHERES
- QUANDO: 19 e 20 de maio
- HORÁRIO: Sexta (19), de 18h às 00h | Sábado (20), das 16h às 00h
- ONDE: Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, Mario Cypreste, Vitória
- ENTRADA: Gratuita
*Com informações da assessoria de imprensa