MC.Mulheres: mostra audiovisual vai até junho com obras independentes do ES

O videoclipe "Retomada", produzido pelas participantes do MC.Mulheres 2022, também está disponível na plataforma MC.On Crédito: Marcela Bicalho/Movimento Cidade

Mostra Audiovisual do MC.Mulheres já está rolando. Até o dia 5 de junho, será possível conferir onze obras audiovisuais de artistas mulheres independentes, através do site A primeira edição dajá está rolando. Até o dia 5 de junho, será possível conferir onze obras audiovisuais de artistas mulheres independentes, através do site MC.On . Divididas em duas categorias, as produções abordam temas como a relação do corpo, da mulher e da negritude.

Além de prestigiar as produções, o público também poderá decidir qual obra, em cada categoria, leva o prêmio de R$ 3 mil. A votação ocorre até o dia 18 de maio, no mesmo site. Para registrar o voto, basta clicar no símbolo "vote", abaixo da produção, e preencher nome, CPF e e-mail.

O anúncio das duas obras vencedoras será feito durante o Festival MC.Mulheres, nos dias 19 e 20 de maio, no Centro Cultural Carmélia, em Vitória. O festival marca o encerramento do ciclo 2023 do MC.Mulheres, iniciativa do Movimento Cidade que busca o desenvolvimento da carreira de mulheres negras na música, empreendedorismo e audiovisual.

Para os dois dias de evento, com entrada gratuita, o público poderá conferir intervenções artísticas, batalhas de dança e poesia, a exibição de todas as obras e muita música. O line-up será comandado por nomes em ascensão, como a baiana Luedji Luna, a mineira Bia Ferreira e a capixaba Budah. As artistas Gavi, Josyara, Cronista do Morro, N.I.N.A e Caju e as DJs Madeusa e Asiat também estarão presentes.

OBRAS SELECIONADAS

Entre as produções audiovisuais concorrendo ao prêmio, estão filmes de ficção, animação, documentários, videoclipes e videoarte, todas disponibilizadas com audiodescrição, legenda descritiva e libras. Na descrição de cada projeto, é possível conferir, também, com qual Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a obra se relaciona: igualdade de gênero ou redução das desigualdades.



Confira as obras que estão participando da mostra:

CATEGORIA "MOSTRA CARMÉLIAS"

"Mulher Vestida de Sol", animação, de Patrícia Moreira (BA)

"Battle Girl Power", documentário, de Ruth Souza Carneiro (PA)

"Como Dançar Funk", animação em aquarela, de Ilana Paterman Brasil (RJ)

"Êxodo", obra experimental, de Sarah Martins de Matos (SP)

"Sede de Manhã", videoarte, de Camila Mozart e Amanda Pomar (MG)

CATEGORIA "MOSTRA MULHERES DE VOZ"

"Timon, Papel e Letra", de Jaísa Caldas (MA)

"ATO I: Licença Pra Chegar", de Thuanny Bruno Rodrigues Paes (SC)

"Sou Dessas", de Anastácia (ES)

"Unfollow", de Budah (ES)

"Caraíva (A Festa)", de Gavi e Budah (ES)

"Retomada", de Natália Dornellas e Karol Mendes (ES)

SERVIÇO

VOTAÇÃO MOSTRA MC.MULHERES 2023

QUANDO: De 11 a 18 de maio

De 11 a 18 de maio POR ONDE: Através do site MC.On

FESTIVAL MC.MULHERES

QUANDO: 19 e 20 de maio

19 e 20 de maio HORÁRIO : Sexta (19), de 18h às 00h | Sábado (20), das 16h às 00h

: Sexta (19), de 18h às 00h | Sábado (20), das 16h às 00h ONDE: Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, Mario Cypreste, Vitória

Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, Mario Cypreste, Vitória ENTRADA: Gratuita