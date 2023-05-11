Amado Batista faz show gratuito no Dia das Mães no ES

O cantor Amado Batista Crédito: Site oficial | Amado Batista / The Music Journal

Venda Nova do Imigrante completa 35 anos de emancipação política com uma programação repleta de atividades e shows. As festividades começam nesta quarta-feira (10), dia do aniversário da cidade, com momento cívico, e seguem de sexta (12) a domingo (14), no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”. O destaque deste ano são os shows de Zé Vaqueiro e Amado Batista. Vale apenas ficar atento aos ingressos pois a entrada no sábado (13) será paga, ao contrário dos demais dias.

Na sexta-feira (12), a entrada é gratuita e a festa começa às 19h40. A partir das 20h, o palco será tomado pelo talento de Makson Côra, Forró Numa Boa e Kall Marques. A noite ainda conta com o DJ Tatoo Mies nos intervalos. O encerramento será à 1h.

Já no sábado (13), a programação começa às 20h com a DJ Marcella. Em seguida, Rato Ventania e Seus Canalhas, Zé Vaqueiro e Raione animam o público até as 3h, com intervalos para o DJ Marcella. O show nacional com Zé Vaqueiro está previsto para as 23 horas com direito a sucessos como “Volta comigo BB”, “Coisas do Interior”, “Meu Mel”, “Letícia” e “Tenho Medo”. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.onticket.com.br pelo valor de R$ 30 (2º lote).

No domingo (14), a entrada volta a ser gratuita e a festa começa às 14h com os Irmãos Valli. Às 16h, haverá um Sorteio Beneficente realizado pelo Rotary Club de Venda Nova. Serão R$ 100 mil a serem sorteados em três prêmios, sendo os 1º e 2º no valor de R$ 15 mil cada e o 3º, de R$ 75 mil. As cartelas estão sendo vendidas a R$ 100 por voluntários do Instituto Jutta Batista Batista, Pastoral da Saúde e Apae, beneficiários da arrecadação.

Logo após o sorteio, a atração mais esperada da noite: Amado Batista, que vai comemorar o Dia das Mães. Gabriel e Edvando encerram a noite, com previsão de término às 21h.

SERVIÇO:

35 ANOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Quando: de sexta (12) a domingo (14)



de sexta (12) a domingo (14) Onde: no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão - Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante



no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão - Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante Ingressos: R$ 30 (2º lote/inteira/antecipado) e R$ 50 (no dia), à venda no site www.onticket.com.br (com taxa), na Tânea Modas e Farmácia Santa Terezinha, na Vila Betânea



PROGRAMAÇÃO