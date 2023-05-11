Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parabéns

Amado Batista faz show gratuito no Dia das Mães no ES

Cantor se apresenta no aniversário de 35 anos de Venda Nova do Imigrante, que acontece de sexta (12) a domingo (14). Zé Vaqueiro também é atração, mas com cobrança de entrada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 08:00

O cantor Amado Batista
O cantor Amado Batista Crédito: Site oficial | Amado Batista / The Music Journal
Venda Nova do Imigrante completa 35 anos de emancipação política com uma programação repleta de atividades e shows. As festividades começam nesta quarta-feira (10), dia do aniversário da cidade, com momento cívico, e seguem de sexta (12) a domingo (14), no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”. O destaque deste ano são os shows de Zé Vaqueiro e Amado Batista. Vale apenas ficar atento aos ingressos pois a entrada no sábado (13) será paga, ao contrário dos demais dias.
Na sexta-feira (12), a entrada é gratuita e a festa começa às 19h40. A partir das 20h, o palco será tomado pelo talento de Makson Côra, Forró Numa Boa e Kall Marques. A noite ainda conta com o DJ Tatoo Mies nos intervalos. O encerramento será à 1h.
Já no sábado (13), a programação começa às 20h com a DJ Marcella. Em seguida, Rato Ventania e Seus Canalhas, Zé Vaqueiro e Raione animam o público até as 3h, com intervalos para o DJ Marcella. O show nacional com Zé Vaqueiro está previsto para as 23 horas com direito a sucessos como “Volta comigo BB”, “Coisas do Interior”, “Meu Mel”, “Letícia” e “Tenho Medo”. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.onticket.com.br pelo valor de R$ 30 (2º lote).
No domingo (14), a entrada volta a ser gratuita e a festa começa às 14h com os Irmãos Valli. Às 16h, haverá um Sorteio Beneficente realizado pelo Rotary Club de Venda Nova. Serão R$ 100 mil a serem sorteados em três prêmios, sendo os 1º e 2º no valor de R$ 15 mil cada e o 3º, de R$ 75 mil. As cartelas estão sendo vendidas a R$ 100 por voluntários do Instituto Jutta Batista Batista, Pastoral da Saúde e Apae, beneficiários da arrecadação.
Logo após o sorteio, a atração mais esperada da noite: Amado Batista, que vai comemorar o Dia das Mães. Gabriel e Edvando encerram a noite, com previsão de término às 21h.

SERVIÇO:

  • 35 ANOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
  • Quando: de sexta (12) a domingo (14)
  • Onde: no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão - Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante
  • Ingressos: R$ 30 (2º lote/inteira/antecipado) e R$ 50 (no dia), à venda no site www.onticket.com.br (com taxa), na Tânea Modas e Farmácia Santa Terezinha, na Vila Betânea

PROGRAMAÇÃO

  • SEXTA-FEIRA (12/5)
  • *Entrada Gratuita
  • 19h40 - DJ Tatoo Mies
  • 20h - Makson Côra
  • 21h - Forró Numa Boa
  • 22h40 - DJ Tatoo Mies
  • 23h - Kall Marques
  • 0h30 - DJ Tatoo Mies
  • 1h - Encerramento

  • SÁBADO (13/5)
  • Ingressos: R$ 30 (antecipado) e R$ 50 (no dia)
  • 20h - DJ Marcella
  • 21h - Rato Ventania e Seus Canalhas
  • 23h - Zé Vaqueiro
  • 0h30 - Raione
  • 2h - DJ Marcella
  • 3h – Encerramento

  • DOMINGO (14/5)
  • *Entrada Gratuita
  • 14h - Irmãos Valli
  • 16h - Sorteio Beneficente
  • 17h30 - Amado Batista
  • 19h30 - Gabriel e Edvando
  • 21h - Encerramento

Veja Também

Matheus e Kauan, Durval e Barões da Pisadinha agitam os 60 anos de São Gabriel da Palha

Esquadrilha da Fumaça fará performance no aniversário de Vila Velha; saiba onde assistir

Thiago Arancam é convidado em concerto para o Dia das Mães no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

amado batista Cultura dia das maes Música Venda Nova do Imigrante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados