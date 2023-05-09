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Festa

Esquadrilha da Fumaça fará performance no aniversário de Vila Velha; saiba onde assistir

Cidade comemora 488 anos nesta terça (23). Um dos presentes poderá ser conferido no céu da cidade
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 10:56

Avião da Esquadrilha da Fumaça
Avião da Esquadrilha da Fumaça no ES Crédito: Caroline Freitas
Vila Velha completa 488 anos nesta terça-feira, dia 23 de maio. Para comemorar a data, a Prefeitura de Vila Velha fará uma programação na terra e no ar. Sim, além do desfile cívico, que está marcado para a manhã do aniversário, na Av. Champagnat, o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça, fará uma apresentação no céu da cidade.
A performance do esquadrão vai acontecer às 16h, podendo ser conferido na Praia de Itaparica, em frente ao Hotel Plaza Mar, próximo à Praça do Ciclista.

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Segundo o site Aeroin, serão sete aeronaves A-29 Super Tucanos que farão um espetáculo no céu. "O objetivo é realizar demonstrações aéreas a fim de difundir, em âmbito nacional e internacional, a imagem institucional da Força Aérea Brasileira", publicou o prefeito nas redes sociais, afirmando que a apresentação terá duração de 50 minutos.
A Esquadrilha da Fumaça é o segundo esquadrão de demonstração aérea mais antigo do mundo, ficando atrás apenas dos Blue Angels, da Marinha dos Estados Unidos da América. Com mais de quatro mil demonstrações, o esquadrão brasileiro completa 71 anos no dia 14 de maio.

Programação

  • 8h – Desfile Cívico-Militar - Centro de Vila Velha - da av. Jerônimo Monteiro (Shopping da Terra) até a av. Champagnat (praça Duque de Caxias)
  • 16h - Esquadrilha da Fumaça - Praça dos Ciclistas - Praia de Itaparica
*Com informações da Força Aérea Brasileira

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