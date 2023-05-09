Esquadrilha da Fumaça fará performance no aniversário de Vila Velha; saiba onde assistir

Avião da Esquadrilha da Fumaça no ES Crédito: Caroline Freitas

Vila Velha completa 488 anos nesta terça-feira, dia 23 de maio. Para comemorar a data, a Prefeitura de Vila Velha fará uma programação na terra e no ar. Sim, além do desfile cívico, que está marcado para a manhã do aniversário, na Av. Champagnat, o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça, fará uma apresentação no céu da cidade.

A performance do esquadrão vai acontecer às 16h, podendo ser conferido na Praia de Itaparica, em frente ao Hotel Plaza Mar, próximo à Praça do Ciclista.

Segundo o site Aeroin, serão sete aeronaves A-29 Super Tucanos que farão um espetáculo no céu. "O objetivo é realizar demonstrações aéreas a fim de difundir, em âmbito nacional e internacional, a imagem institucional da Força Aérea Brasileira", publicou o prefeito nas redes sociais, afirmando que a apresentação terá duração de 50 minutos.

A Esquadrilha da Fumaça é o segundo esquadrão de demonstração aérea mais antigo do mundo, ficando atrás apenas dos Blue Angels, da Marinha dos Estados Unidos da América. Com mais de quatro mil demonstrações, o esquadrão brasileiro completa 71 anos no dia 14 de maio.

Programação

8h – Desfile Cívico-Militar - Centro de Vila Velha - da av. Jerônimo Monteiro (Shopping da Terra) até a av. Champagnat (praça Duque de Caxias)

16h - Esquadrilha da Fumaça - Praça dos Ciclistas - Praia de Itaparica

