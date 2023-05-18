Colonização do Solo Espírito-Santense: onde é feriado em 23 de maio?

Vila Velha vista do Morro do Moreno: dia 23 de maio é considerado Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense e também aniversário da cidade Crédito: Carlos Alberto Silva

No dia 23 de maio, o Estado comemora do Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. A data faz referência ao ano de 1535, quando portugueses a bordo da caravela "Glória" desembarcaram na região da Prainha, em Vila Velha , com a missão de colonizar a então capitania do Espírito Santo

Após criar o primeiro núcleo da capitania, a "Vila do Espírito Santo", o donatário Vasco Fernandes Coutinho fundou o município de Vila Velha, que se tornou capital e sede do governo até 1549. Devido a isso, no dia 23 de maio também é comemorado o aniversário da cidade que, neste ano, completa 488 anos.

Por ser um feriado que remete à colonização capixaba, será que a data será comemorada por outros municípios da Grande Vitória além de Vila Velha? Conforme o Diário Oficial do Estado publicado no dia 3 de fevereiro de 2023 , o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense é considerado ponto facultativo neste ano. Com isso, não haverá expediente nos órgãos públicos estaduais, com exceção das unidades que desempenham funções em regime de escala ou que não admitem paralisação.

Prefeituras da Grande Vitória

Entre as prefeituras da Grande Vitória, apenas em Vila Velha é feriado de fato por ocasião da data. A cidade também decretou ponto facultativo na segunda-feira (22).

Vila Velha: conforme o conforme o calendário de feriados publicado no site da prefeitura , somente os serviços considerados essenciais, como saúde, segurança e limpeza pública, irão funcionar no dia 23 de maio.

Vitória: a Prefeitura da Capital informou, em nota, que transferiu o ponto facultativo nas repartições públicas da administração municipal do dia 23 de maio (terça-feira) para 22 de maio (segunda-feira). Em caso de dúvidas, os cidadãos podem obter informações pelo Fala Vitória 156, no aplicativo Vitória Online e no a Prefeitura da Capital informou, em nota, que transferiu o ponto facultativo nas repartições públicas da administração municipal do dia 23 de maio (terça-feira) para 22 de maio (segunda-feira). Em caso de dúvidas, os cidadãos podem obter informações pelo Fala Vitória 156, no aplicativo Vitória Online e no portal da PMV . Por telefone, o atendimento é das 8h às 22h. Já pelo aplicativo ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Cariacica: a prefeitura informou que o dia 23 de maio não é considerado feriado na cidade. Portanto, o funcionamento da repartição será normal.

Viana: o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense não está incluso no o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense não está incluso no calendário de feriados da cidade . No entanto, a prefeitura informou que a administração pode rever a decisão a qualquer momento.

Serra: segundo a administração, até o momento, o expediente na Prefeitura da Serra está mantido.

Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa (Ales) não abre ao público na próxima segunda (22) e terça-feira (23), respectivamente, ponto facultativo e feriado pelo Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense.

Nesses dois dias não haverá atividades parlamentares, administrativas e atendimento ao cidadão, conforme o Ato 3.196/2022, publicado no Diário do Poder Legislativo em dezembro do ano passado, definindo o calendário anual das atividades da Casa para 2023.

A Ales volta a funcionar normalmente na quarta-feira (24), a partir das 7 horas

Shoppings

Por ser aniversário de Vila Velha, os shoppings da cidade funcionarão em horários diferenciados no dia 23 de maio. No Shopping Vila Velha, as lojas e quiosques funcionarão obrigatoriamente das 14h às 21h, com abertura facultativa das 10h às 14h. A praça de alimentação abrirá das 11h às 22h, e as programações de lazer funcionarão conforme programação no site

Já o Shopping Praia da Costa seguirá o mesmo horário de funcionamento de domingos e feriados. As lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h, com abertura facultativa das 11h às 14h e fechamento às 21h, e a praça de alimentação funcionará das 11h às 21h.

Supermercados

Em Vila Velha, os supermercados irão trabalhar em horários diferenciados nas lojas localizadas na cidade. As unidades Extrabom e Extraplus do município funcionarão das 8h às 18h, exceto a unidade do Boulevard Shopping Vila Velha, que funcionará das 8h às 21h. As unidades do Supermercado Perim também funcionarão das 8h às 18h.

O Carone e Epa Supermercados foram demandados pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou, em nota, que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.