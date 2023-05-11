Caidinho, museu histórico de 30 anos está sendo restaurado no ES

O Museu Capixaba do Negro (Mucane), que neste sábado (13 de maio) completa 30 anos de fundação, está sendo restaurado pela Prefeitura de Vitória
. As obras de restauração, que estão orçadas em pouco mais de R$ 535 mil, prevê a recuperação do prédio centenário localizado na Avenida República, no Centro
.
A fachada da edificação, que atualmente apresenta pontos de infiltrações e queda de placas do revestimento, está passando por uma inspeção minuciosa, com a retirada dos trechos danificados e a recomposição dos adornos conforme indicações do setor de patrimônio histórico.
O prédio anexo, também histórico, passa por reformas com a correção das infiltrações na platibanda (moldura ou faixa horizontal na parte superior de uma construção que tem como finalidade esconder o telhado, as calhas, a caixa d 'água e outros materiais de construção), fachada e calhas. As estruturas metálicas e de alvenaria também estão recebendo reparos e pintura.
"O Mucane tem um valor histórico muito grande para nós e era imperativo que fizéssemos essas intervenções. Queremos entregar até o final deste ano, com uma grande festa de inauguração, um equipamento público de primeira qualidade em que a população negra esteja bem representada", declarou o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos).
“Em todo o país temos raros equipamentos exclusivamente voltados para a valorização e o respeito da cultura afro. Somos privilegiados pela existência do Mucane e do seu papel social", destacou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.
Criado em 13 de maio de 1993, o Mucane foi criado com a finalidade de reunir, preservar e conservar a história da cultura negra. Equipado com cantina, auditório, biblioteca, área de eventos, espaço para exposições e mezaninos, a instituição realiza cursos e oficinas de formação cultural, debates, mostras e apresentações voltadas à história e à identidade negras.
O prédio foi construído pelo Coronel Francisco Schwab, com mourões de estacas de camará, em 1912, ano em que foi aberta a Avenida República. Inicialmente, foi ocupada por três famílias, no pavimento superior, sendo que no térreo se instalavam seus respectivos comércios.
Antes de se tornar um museu, o edifício abrigou, logo na sua inauguração, uma casa de couros e, depois, farmácia. Em 1923, tornou-se propriedade do governo do Estado
, passando a sediar o Correio de Vitória, o Departamento de Estatística Geral e o Departamento Estadual de Cultura. Desde 2008, o espaço está sob gestão da Prefeitura de Vitória.
O museu recebe, também, o nome de Maria Verônica da Pas, que integrou a comissão para a criação do equipamento cultural e foi a primeira coordenadora da instituição.