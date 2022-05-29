1ª Virgem Maria do Brasil surgiu no ES e era indígena, diz historiador

O livro sobre a santa capixaba será lançado na próxima sexta-feira, em Anchieta (ES), pelo padre jesuíta Felipe de Assunção Soriano Crédito: Divulgação

A primeira representação da Virgem Maria do Brasil era indígena e foi objeto de devoção no Espírito Santo, na cidade de Anchieta (Aldeia de Reritiba), em 1590. Esta revelação está sendo sustentada no livro "Maria Tupansy - O Auto da Assunção de São José de Anchieta", uma publicação do jesuíta Felipe de Assunção Soriano que será lançada na próxima sexta-feira (3/6), às 18h30, em evento presencial, no Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta.

O estudo teve por objeto o auto “Quando levaram uma imagem a Reritiba”, preparado por José de Anchieta para a inauguração da Igreja da Missão Jesuítica em 15 de agosto de 1590 (Santuário Nacional de São José de Anchieta). Como propõe o título da dissertação, ao reunir várias nações indígenas para o festim, José de Anchieta proclama que em terras capixabas seja apresentada aos índios do Brasil Maria Tupansy – Mãe de Deus. A originalidade de sua produção propõe uma união singular entre a herança judaico-cristã e as tradições indígenas do litoral brasileiro.

“Nossa aproximação leva em conta alguns elementos que confirmam a originalidade da obra anchietana, ao desvelar a Virgem de Reritiba como mulher, indígena, guerreira e senhora da aldeia. Destaca-se seu protagonismo cênico, pois todos os atos estão referidos à nossa personagem enquanto comprometida com o projeto catequético jesuíta. Queremos destacar alguns desses elementos que constituem novidade à investigação”, explica o padre Felipe de Assunção Soriano.

A devoção à Virgem de Reritiba que acompanhou Anchieta remonta sua experiência de juventude ainda na ilha de Tenerife, na Espanha. Como filho das ilhas atlânticas (Canárias), sua devoção à Virgem dos Guanches de Tenerife – Nossa Senhora de Candelária é herança de sua mãe – dona Mencía Díaz de Clavijo y Llarena.