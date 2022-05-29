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Leonel Ximenes

1ª Virgem Maria do Brasil surgiu no ES e era indígena, diz historiador

Padre jesuíta afirma que santa era objeto de devoção no século XVI em Anchieta, na época chamada Aldeia de Reritiba

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

29 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O livro sobre a santa capixaba será lançado na próxima sexta-feira, em Anchieta (ES), pelo padre jesuíta Felipe de Assunção Soriano
O livro sobre a santa capixaba será lançado na próxima sexta-feira, em Anchieta (ES), pelo padre jesuíta Felipe de Assunção Soriano Crédito: Divulgação
A primeira representação da Virgem Maria do Brasil era indígena e foi objeto de devoção no Espírito Santo, na cidade de Anchieta (Aldeia de Reritiba), em 1590. Esta revelação está sendo sustentada no livro "Maria Tupansy - O Auto da Assunção de São José de Anchieta", uma publicação do jesuíta Felipe de Assunção Soriano que será lançada na próxima sexta-feira (3/6), às 18h30, em evento presencial, no Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta.
O estudo teve por objeto o auto “Quando levaram uma imagem a Reritiba”, preparado por José de Anchieta para a inauguração da Igreja da Missão Jesuítica em 15 de agosto de 1590 (Santuário Nacional de São José de Anchieta). Como propõe o título da dissertação, ao reunir várias nações indígenas para o festim, José de Anchieta proclama que em terras capixabas seja apresentada aos índios do Brasil Maria Tupansy – Mãe de Deus. A originalidade de sua produção propõe uma união singular entre a herança judaico-cristã e as tradições indígenas do litoral brasileiro.

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“Nossa aproximação leva em conta alguns elementos que confirmam a originalidade da obra anchietana, ao desvelar a Virgem de Reritiba como mulher, indígena, guerreira e senhora da aldeia. Destaca-se seu protagonismo cênico, pois todos os atos estão referidos à nossa personagem enquanto comprometida com o projeto catequético jesuíta. Queremos destacar alguns desses elementos que constituem novidade à investigação”, explica o padre Felipe de Assunção Soriano.
A devoção à Virgem de Reritiba que acompanhou Anchieta remonta sua experiência de juventude ainda na ilha de Tenerife, na Espanha. Como filho das ilhas atlânticas (Canárias), sua devoção à Virgem dos Guanches de Tenerife – Nossa Senhora de Candelária é herança de sua mãe – dona Mencía Díaz de Clavijo y Llarena.

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Essa aldeia de missão constitui uma das primeiras ações do seu provincialato (1579), chamada por ele mesmo nesse espetáculo, na voz do índio principal desta aldeia, “Reritiba meu país” (referência à sua terra natal). Há fortes indícios que vinculam a imagem de Reritiba à devoção dos nativos Guanches de Tenerife.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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