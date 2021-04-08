Museus históricos agonizam e pedem socorro no interior do ES

Paredes do ÁfricaBrasil Museu Intercontinental pichadas, reflexo do abandono do Porto de São Mateus Crédito: Maciel de Aguiar

A tragédia da pandemia de Covid-19 , além das milhares de vidas humanas, está provocando devastação também na cultura. Os exemplos estão por toda a parte, mas vamos destacar aqui dois museus históricos localizados no interior do Estado que estão fechados há sete anos para o público em geral: o Museu Imperial de São Mateus e ÁfricaBrasil Museu Intercontinental.

Mantido com recursos próprios pelo escritor e jornalista Maciel de Aguiar, os dois patrimônios culturais estão precisando de socorro. A causa sensibilizou até o Parlamento capixaba. Numa sessão virtual da Assembleia na semana passada, o deputado estadual Sérgio Majeski (PSB) propôs ao governo do Estado que assuma a manutenção dos dois espaços culturais. “[Os museus] são uma parte fundamental para a preservação da história de um povo”, observou Majeski.

A proposição foi apoiada também pelos deputados Hércules Silveira (MDB) e Iriny Lopes (PT). “Há mais de dez anos essa história se arrasta”, lamentou a petista. “É preciso que o poder público, especialmente o governo do Estado, dê atenção”, reforçou Dr. Hércules.

Durante a sessão, o líder do governo na Assembleia, deputado Freitas (PSB), que é de São Mateus, apoiou a indicação de Majeski e adiantou que “fez alguma movimentação” junto ao governo do Estado, “de forma direta”, pela manutenção dos museus.

O Museu Imperial, com as portas fechadas no Porto de São Mateus Crédito: Maciel de Aguiar

E como está a situação real dos dois patrimônios culturais? O Museu Imperial de São Mateus, localizado no Porto de São Mateus, com entrada gratuita, atendia, sobretudo, a estudantes e professores das escolas da rede pública. Segundo Maciel de Aguiar, tem um importante acervo sobre o Primeiro e Segundo Reinados no Brasil com móveis, quadros, louças, tapetes e pratos brasonados e coroados, entre outros itens.

"Não aceitei as propostas do governo federal para transferir os museus para a Bahia ou o Rio de Janeiro por acreditar que o Espírito Santo não poderia ser tratado como um Estado insignificante. Mas, infelizmente, os governos do Espírito Santo contribuem para isso" Maciel de Aguiar - Mantenedor dos museus

Localizado também no conjunto histórico do porto mateense, o ÁfricaBrasil Museu Intercontinental (gratuito), a exemplo do Imperial, era frequentado principalmente por estudantes e professores das escolas públicas

No acervo do Intercontinental estão cerca de 60 esculturas de heróis quilombolas, em fibra de vidro e tamanho natural. O artista plástico Jonas Conceição levou 15 anos para concluí-las Crédito: Maciel de Aguiar

O ÁfricaBrasil retrata a resistência à escravidão, com objetos, quadros, instrumentos de suplício, documentos e várias cenas de Rugendas e Debret em tamanho original e fibra de vidro. Também possui, de acordo com o seu mantenedor, o maior acervo da América Latina de esculturas e máscaras africanas dos séculos XVIII, XIX e XX.

Os dois prédios históricos para o funcionamento dos museus foram comprados e restaurados em 2001 com recursos próprios e depois foram inaugurados. Os equipamentos culturais nunca receberam dinheiro público ou recursos financeiros da Lei Rouanet.

No Museu Imperial, sala com móveis de jacarandá e quadros de D. Pedro II, de autoria de Vitor Meireles, 1870. Crédito: Maciel de Aguiar

“A partir de 2010 os prédios vêm sendo depredados, vandalizados e foram várias vezes arrombados e roubados. Parte do acervo foi retirada do local em decorrência do abandono do Porto pelo governo do Estado e a Prefeitura de São Mateus”, lamenta Maciel.

A partir de 2014 os funcionários dos dois museus foram demitidos. Os espaços foram fechados para o público e passaram a atender às escolas com agendamento prévio, mas, com a pandemia de Covid-19, foram fechados definitivamente. Fechados, estão mortos. E uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem vida.

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