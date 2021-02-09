Leitores criticam nomeação de vice para pasta da Cultura em Vitória

O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e a vice Estéfane Ferreira, capitã da Polícia Militar Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa

A nomeação de Estéfane Ferreira levantou uma série de críticas — e também de dúvidas — entre os leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários postados em nossos perfis nas redes sociais:

Será que não tem nenhum especialista nessa área em Vitória? (Karine Stelzer)

Vitória lotada de artistas competentes e eles me colocam uma pessoa que não tem nenhum currículo na área cultural, por isso os artistas capixaba estão todos mal pagos. (Warlen Neto)

Ela entende o que de cultura? Que sacanagem! Será que vou me arrepender novamente, como me arrependi de ter votado no presidente? Uma dúvida, ela terá dois salários, de vice e de secretária de Cultura? Pazolini faz isso com quem confiou em tê-lo como prefeito de uma grande cidade, na verdade a melhor capital do país. (Blecyr Loreto Corrêa)

Pessoal, Pazolini tá sendo coerente. Nunca falou nada sobre cultura, e nem quer falar sobre... Afinal cultura virou coisa de esquerdista-petralha-maconhista... Talvez se for pra montar uma guarda municipal da “cultura”, cheia de banda gospel, ele tope. Botaram essa moça para ser um dois de paus mesmo, é para não ter política cultural na cidade. Reclamem com quem votou nesse sujeito. (Sérgio Prucoli)

Qual o currículo dela na área da cultura? O que Capitã Estéfane já fez pela cultura capixaba? Você confiaria num médico sem experiência? (Rhuan Magalhães)

Vice-prefeitura não tem trabalho não? (Leandro Batista)

Putz. Regina Duarte foi superada hoje. A mencionada tem quais experiências na função? Nenhuma, né... (Igor Cian)

Não é justo colocá-la, porque ela já está com dois cargos públicos. Ao invés de nomeá-la, por que não colocou outra pessoa que tenha formação na área? Se for um concursado ou outro cargo é proibido pegar a vaga para não acumular cargo, então está muito incoerente isso aí. (Luh Silva Sutil)

Quadro técnico nas pastas era a promessa do prefeito. Ahã… sei. (Meyrieli Carvalho)

Qual a qualificação dela para o cargo? Acumular cargo pode? E o salário, também acumula? Vice-prefeito não tem nenhuma função? Muitas perguntas para serem respondidas. (Carla Mendez)

Por isso que esse Brasil não vai pra frente com esses políticos, gente. Desempregados passando fome e eles não estão nem aí, só pensam neles. Mais cedo ou mais tarde eles vão dar conta a Deus. (Ana Marícia Corrêia)

Gente, com tantas pessoas da cultura qualificadas, esse delegado me nomeia uma capitã da PM para a pasta? É não dar um pingo de valor à Cultura. (Andre Varao)

Vamos ter uma parada de 7 de Setembro incrementada. Que piada gente!! (Leandro Maciel Costa)

Fique com Deus, Viradão Cultural. (Eduardo Oliveira)

Coitada da pasta da Cultura. É dessa forma que a identidade da sociedade é tratada, como algo que qualquer um pode fazer. (José Amaral Filho)

Parabéns pela escolha, Lorenzo Pazolini! A capitã é uma grande mulher, competente, tem ligação com a cultura e alma de artista. Fará uma grande gestão, tenho certeza! (Renata Nunes)

Ótima escolha! Parabéns, prefeito Lorenzo Pazolini. Certeza que a capitã Estéfane com toda sua sensibilidade fará uma ótima gestão e alavancará a cultura da Capital! (Stefan Souza)

Mas como assim a vice-prefeita vai ser secretária de Cultura? A política brasileira não é para amadores mesmo. (Junin Sena)

Será que não existe outra pessoa para ocupar esse cargo? (Maria Barbosa)