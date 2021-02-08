MPES vai investigar revogação de norma que permitia afastamento de prefeito no ES

Câmara Municipal de Água Doce do Norte: mudança foi aprovada por 6 votos a três Crédito: Reprodução/Facebook Câmara Municipal de Água Doce do Norte

A regra foi abolida pelos vereadores na sessão do último dia 29 de janeiro, por seis votos a três, atendendo a um pedido do prefeito Abraão Lincon (PSD). Dos nove vereadores, votaram contra apenas Juninho Cabral (PP), Fernando de Oliveira (PP) e João Neto (PSB).

Assim, se o prefeito for denunciado e a denúncia for recebida pelo Tribunal de Justiça, ele não deve ser afastado do cargo automaticamente.

Além disso, a Câmara também revogou outra norma que implicava que apenas procuradores concursados poderiam assumir a Procuradoria-Geral do Município.

Favorável ao projeto aprovado, o presidente da Câmara de Água Doce do Norte, Hélio Pereira (PSD), disse que as mudanças foram uma forma de "modernizar a legislação do município".

O consultor jurídico de Hélio, Gabriel Verly – que também é secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo –, argumentou que a previsão de afastamento do prefeito é inconstitucional e que o regramento da cidade estava desatualizado.

"A aceitação de denúncia por parte do Tribunal de Justiça não é presunção de culpabilidade por parte do prefeito. Cabe à Justiça Estadual dizer, ao analisar o caso, se o prefeito deve ser afastado e não ele ser automaticamente afastado uma vez que se torne réu. Em casos em que um chefe do Executivo deixou o cargo ao ser julgado, como o do governador afastado Wilson Witzel, por exemplo, foi a Justiça que determinou", argumenta Verly.

TEMA CONTROVERSO

De fato, o tema é controverso entre juristas. Há uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) considerando um artigo semelhante da cidade de Rio Manso (MG) inconstitucional.

Segundo a decisão, de 2011, as questões pertinentes a crimes de responsabilidade e às infrações cometidas por prefeitos são de competência da União. Como o tema era recorrente em outras cidades brasileiras, o Supremo Tribunal Federal (STF) adotou a súmula vinculante 46, definindo, assim como o TJMG, que cabe à União legislar sobre crimes de responsabilidade de prefeitos. Desta forma, somente o Congresso Nacional poderia propor mudanças sobre o tema e não os vereadores.

"Entendo que a Câmara fez bem ao revogar esta norma, havia um vício de iniciativa, que são problemas comuns na legislação dos municípios. A regra anterior era inconstitucional, não poderia a Lei Orgânica dispor sobre o tema”, analisa o advogado e mestre em Direito João Roberto Dal Col.

O professor de Direito e advogado constitucionalista Caleb Salomão Pereira entende que, apesar de a Constituição Federal prever que o presidente da República seja afastado caso o STF acate uma denúncia contra ele, o mesmo não deve valer em âmbito municipal.

"A Constituição Federal prevê o princípio da simetria nas leis orgânicas municipais, mas nem todos os casos são passíveis de serem replicados. É o que no Direito chamamos de simetria imperfeita, quando uma norma constitucional é aplicada de maneira distorcida", afirma o professor.

"No caso de Água Doce do Norte, a lei anterior é, ao meu ver, inconstitucional, já que a perda ou suspensão do mandato é algo que deve ser discutido dentro do Direito Penal, que é um assunto de âmbito federal" Caleb Salomão Pereira - Professor de Direito e advogado constitucionalista

Já o doutor em Direito Raphael Abad diz que a questão é complexa e há "conflito entre princípios". Ele explica que o STF, ao determinar que a definição de crimes de responsabilidade é de competência da União, aponta que compete aos municípios replicarem o mesmo entendimento adotado para afastar presidentes.

"Ao dizer que não cabe ao município mudar o que já está definido, entendo que o STF diz que a Lei Orgânica deve seguir exatamente o mesmo princípio, ou seja, não deve inovar. Acredito que a revogação da regra é um ato inconstitucional. A regra anterior estava de acordo, em simetria, com a Constituição. Deveria ter sido mantida”, defende.

O advogado constitucionalista Cláudio Colnago aponta que a regra anterior não era inconstitucional, assim como também não desobedece a Constituição a revogação da norma pela Câmara. Apesar disso, ele entende que a retirada do artigo deixa a legislação do município pior.

"A Câmara tem competência para julgar o prefeito, assim como estabelecer alguns princípios. Não vejo inconstitucionalidade na forma como estava descrito. A Constituição determina que cabe à Lei Orgânica dispor sobre o mandato do prefeito. Agora, é uma decisão política do prefeito e dos vereadores de discutir essa norma. Se ela foi votada e optaram por revogar, não há irregularidade nenhuma. Embora eu acredite que a legislação fica pior sem essa regra", afirma.

O QUE DIZ A PREFEITURA