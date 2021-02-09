Vice-prefeita de Vitória assume interinamente a Secretaria de Cultura

Capitã Estéfane, vice de Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), designou a vice-prefeita, Capitã Estéfane Ferreira (Republicanos), para responder pelo cargo de secretária de Cultura do município. O decreto que oficializou a escolha foi publicado nesta terça-feira (09) no Diário Oficial do município. A permanência da vice-prefeita na função, no entanto, é temporária, enquanto um titular para a pasta não é definido.

Também interinamente, a secretaria até então era chefiada por Luciano Picoli Gagno (SD), que foi nomeado subsecretário de Cultura no dia 15 de janeiro. Ele acumulava as duas funções.

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Na última semana, Pazolini chegou a convidar o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) para ser o secretário municipal de Cultura. Além de ter conquistado popularidade, principalmente nas redes sociais, no período em que foi prefeito, Meneguelli conviveu no núcleo cultural nos anos 1980 e 1990, quando foi ator de teatro e costumava organizar festivais e bailes em Colatina, antes de entrar na vida política, em 2004.

No entanto, o correligionário recusou o convite. Meneguelli deve disputar uma vaga de deputado estadual ou até de senador nas eleições de 2022.

Capitã Estéfane é militar desde os 18 anos e passou para a reserva da PM após ser diplomada vice-prefeita.

ACÚMULO DE FUNÇÕES, MAS NÃO DE REMUNERAÇÕES

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Vitória para saber se ela possui experiência na área da Cultura e se acumularia remunerações dos cargos de vice e secretária.

Por meio de nota, a prefeitura informou que "com a reabertura dos espaços culturais de Vitória, como a Fafi, o Museu Capixaba do Negro, o Museu do Pescador, a Casa Porto das Artes Plásticas e ações on-line voltadas para o carnaval, as demandas na pasta cresceram substancialmente, motivo que levou o prefeito, Lorenzo Pazolini, a designar sua vice-prefeita para que possa colaborar com as atividades, enquanto não se define um titular para a pasta. Não haverá nenhuma remuneração extra pelo acúmulo da função".