Editais da Cultura 2020: inscrições são prorrogadas novamente

Os Editais da Cultura 2020 têm novamente a data de inscrição estendida. Os interessados têm até as 18 horas do dia 23 de fevereiro para cadastrarem seus projetos na plataforma Prosas. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (9).
Esta é a segunda vez que a Secretaria de Estado de Cultura adia o prazo das inscrições. Em janeiro, no primeiro vencimento, a Secult prorrogou as inscrições até o dia 10 de fevereiro, atendendo a pedidos da classe artística.
Os 26 Editais da Cultura (leia na íntegra aqui) são realizados com recurso do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura), e têm um aporte total de R$ 10,3 milhões. As linhas de projetos são divididas entre os eixos: editais transversais; audiovisual; linguagens artísticas e memória; e patrimônio.
Como A Gazeta adiantou, a expectativa do governo do Estado é de contemplar 350 projetos ligados à arte com execuções até o fim de 2021. Fabrício Noronha, em novembro de 2020, explicou como seria feita a divisão dos recursos.
A Secult informa que está disponível para tirar dúvidas dos interessados em participar do certame. Basta enviar um e-mail para [email protected] ou ligar para os números (27) 3636-7115/ 3636-7116. O atendimento também pode ser feito pelo WhatsApp (27) 99709-9128.
CONFIRA A LISTA DOS EDITAIS
(Clique em cima do link para ser direcionado para a plataforma de inscrição)
- 003 - Produção de Curta e Média-Metragem de Ficção e Animação
- Projetos de produção de filmes de curta e média-metragem, do tipo ficção e animação, com prêmios específicos para projetos propostos por mulheres, pessoas negras e indígenas.
- Sete projetos de R$ 80 mil
- Orçamento total: R$ 560 mil
- 004 - Produção de Documentários
- Projetos de produção de curta metragem, telefilme e documentários, com prêmios específicos para projetos propostos por mulheres, pessoas negras e indígenas.
- Cinco projetos de R$ 50 mil para curta doc
- Três projetos de R$ 130 mil para telefilme doc
- Orçamento total: R$ 640 mil
- 005 - Produção de Telefilme de Longa-Metragem de Ficção
- Projetos de produção de telefilme no formato longa-metragem de ficção.
- Um projeto de R$ 460 mil
- Orçamento total: R$ 460 mil
- 006 - Desenvolvimento de Projetos de Longa-Metragem
- Projetos de desenvolvimento de longas-metragens de ficção ou animação e de documentários
- Quatro projetos de R$ 40 mil, sendo dois para ficção ou animação e dois para documentários
- Orçamento total: R$ 160 mil
- 007 - Finalização de Obras Cinematográficas
- Projetos de obras integralmente produzidas no Espírito Santo de curta, média ou longa-metragem, em qualquer gênero
- Quatro projetos de R$ 20 mil
- Orçamento total: R$ 80 mil
- 008 - Desenvolvimento e Manutenção do Cineclubismo
- Projetos de manutenção de cineclubes, formação de agentes cineclubistas, criação de novos cineclubes, organização e distribuição de acervo e formação cineclubista
- 16 projetos de R$ 15 mil
- Orçamento total: 240 mil
- 009 - Setorial de Audiovisual
- Projetos de formação, difusão e intercâmbio, pesquisa, registro e publicação e preservação e memória
- Três projetos de R$ 40 mil
- Três projetos de R$ 30 mil
- Três projetos de R$ 15 mil
- Orçamento total: R$ 255 mil
- 010 - Diversidade Cultural
- Projetos com ações de promoção, formação, capacitação, manutenção, ampliação e difusão do patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo. Os projetos devem contemplar uma ou mais das áreas: Culturas populares das comunidades tradicionais; Promoção de ações para diversidade etária e/ou diversidade de gênero; Projetos artísticos em diferentes linguagens; Eventos de difusão e intercâmbio.
- 25 projetos de R$ 25 mil
- Orçamento total: R$ 500 mil
- 011 - Culturas Populares e Tradicionais
- Apoio a propostas culturais que visem ao fortalecimento das manifestações tradicionais populares, com ações voltadas à manutenção, preservação, registro, divulgação e circulação dos Grupos e Manifestações. Inscrições na plataforma online, em papel ou CD com envio pelos Correios.
- 25 projetos de R$ 20 mil
- Orçamento total: R$ 500 mil
- 012 - Patrimônios Imateriais
- Projetos de reconhecimento, fortalecimento, preservação da memória e difusão das manifestações culturais do patrimônio imaterial, reconhecido e registrado, para capoeira, ofício das paneleiras, jongo/caxambu e congo. Inscrições na plataforma online, em papel ou CD com envio pelos Correios.
- 12 projetos de R$ 15 mil
- Orçamento total: R$ 180 mil
- 013 - Mestres e Grupos
- Premiação para atuação dos Mestres, Mestras e Grupos das manifestações das culturas populares e tradicionais, fortalecendo, reconhecendo e divulgando seus saberes e fazeres. Inscrições na plataforma on-line, em papel ou CD com envio pelos Correios.
- Dez prêmios para Mestres e Mestras de R$ 10 mil
- Dez prêmios para Grupos de R$ 10 mil
- Orçamento total: R$ 200 mil
- 014 - Pontos de Memória
- Projetos visando ao reconhecimento, incentivo e fomento das ações desenvolvidas por iniciativas de memória, museologia social e valorização da identidade cultural local, além de projetos de intercâmbio, promovendo o protagonismo comunitário e oportunidades para que diferentes grupos, além de projetos de intercâmbio e articulação de pontos já existentes e fortalecimento da Rede.
- 11 projetos de R$ 20 mil
- Orçamento total: R$ 220 mil.
- 015 – Educação Patrimonial
- Apoio a projetos que oportunizem a promoção da educação patrimonial, visando à preservação e proteção do patrimônio arquitetônico, natural, ecológico, paisagístico, arqueológico e imaterial.
- 13 projetos de R$ 30 mil
- Orçamento total: R$ 390 mil
- 016 - Coletivos Culturais
- Interações Estéticas Projetos de fomento às atividades culturais e artísticas protagonizadas por Coletivos constituídos em sua totalidade por jovens com idade entre 18 e 29 anos, com ações de intercâmbio, interações e experimentação artística, com outros Grupos, Pontos de Cultura ou Coletivos da comunidade onde estão inseridos.
- 21 projetos de R$ 15 mil
- Orçamento total: R$ 315 mil
- 017 - Inventário, Conservação e Digitalização de Acervos
- Projetos de inventário, conservação e reprodução (digitalização) de acervos arquivísticos (documentais), museológicos e bibliográficos.
- Seis projetos de R$ 30 mil
- Dois projetos de R$ 60 mil
- Orçamento Total: R$ 300 mil
- 018 - Patrimônio Cultural Arquitetônico Tombado em Sítios Históricos
- Projetos para preservar, recuperar e dar manutenção em bens imóveis tombados em: Itapina, distrito de Colatina; Muqui; Santa Leopoldina; São Mateus; São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul; e Santa Teresa.
- 14 projetos de R$ 60 mil
- Orçamento Total: R$ 840 mil
- 019 - Valorização das Culturas Urbanas
- Projetos culturais nas diversas áreas de Hip Hop e outras manifestações culturais de rua, como por exemplo batalha de rima/Freestyle e dança charme.
- Dez projetos de R$ 15 mil
- Orçamento total: R$ 150 mil
- 020 - Setorial de Artes Visuais
- Projetos de exposições de artes visuais na GHM, exposições de artes visuais no Museu de Artes do Espírito Santo (Maes); projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória em artes visuais e projetos de mostras de artes visuais para itinerância nos municípios.
- Três projetos de até R$ 30 mil (GHM) para produção e montagem de exposições de artes visuais
- Dois projetos de até R$ 75 mil (Maes) para produção e montagem de exposições de artes visuais
- Sete projetos de até R$ 30 mil para projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória
- Três projetos de até R$ 65 mil para projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória
- Três projetos de até R$ 60 mil para circulação de exposições de artes visuais, em duas cidades fora do município de origem do projeto.
- Orçamento total: R$ 825 mil
- 021 - Literatura, Livro e Leitura
- Projetos de edição e difusão de obras literárias (romance, crônicas, contos, poesia e literatura infanto-juvenil) e obras de história, memória e identidade capixaba; projetos de incentivo à leitura.
- Doze projetos de R$ 18 mil para produção e difusão literária, nos gêneros literários.
- Oito prêmios de R$ 18 mil para produção e difusão de obras de história, memória e identidade
- Dez projetos de R$ 15 mil para projetos de incentivo à leitura
- Orçamento total: R$ 510 mil
- 022 - Setorial de Teatro
- Projetos de incentivo à produção e criação de espetáculos; Circulação de espetáculos e projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, Registro e memória.
- Três projetos de R$ 70 mil para produção e montagem
- Três projetos de até R$ 45 mil para circulação
- Quatro projetos de até R$ 25 mil para formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória
- Orçamento total: R$ 445 mil
- 023 - Setorial de Dança
- Projetos de incentivo à produção e criação de espetáculos; circulação de espetáculos e projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória.
- Três projetos de até R$ 70 mil para produção
- Três projetos de até R$ 45 mil para circulação
- Quatro projetos de até R$ 25 mil para formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória
- Orçamento total: R$ 445 mil
- 024 - Setorial de Ópera
- Projetos de criação, produção e montagem de pequenos espetáculos e projetos de formação, pesquisa, registro e memória em ópera.
- Um projetos de até R$ 140 mil para pequenas montagens com orquestra de câmara
- Dois projetos de até R$ 60 mil para projetos de experimentação, formação, pesquisa, intercâmbio e montagem de espetáculos com piano.
- Orçamento total: R$ 260 mil
- 025 - Setorial de Circo
- Projetos visando ao apoio a circos de lona, companhias, trupes, artistas e grupos circenses e novo circo, viabilizando as condições necessárias à montagem, manutenção, renovação, circulação de espetáculos de circo de lona e números circenses.
- Nove projetos de R$ 40 mil para projetos de Circos Tradicionais de Lona Itinerante
- Oito projetos de R$ 5 mil para números circenses
- Três projetos de R$ 15 mil para Novo circo
- Orçamento total: R$ 445 mil
- 026 - Produção, Difusão e Distribuição Musical
- Projetos de criação e produção musical; criação e produção de videoclipe; plano de carreira, difusão e distribuição musical. Projetos no gênero popular ou erudito, com repertório autoral ou não.
- Dez projetos de até R$ 15 mil para criação e produção.
- Cinco projetos de até R$ 25 mil para criação e produção de videoclipe
- Sete projetos de até R$ 24 mil para plano de carreira, difusão e distribuição
- Orçamento total: R$ 443 mil
- 027 - Circulação de Shows Musicais
- Projetos para circulação de espetáculos musicais (shows, concertos e outros formatos) no Espírito Santo ou fora do Estado. Projetos no gênero popular ou erudito, com repertório autoral ou não.
- Dez projetos de até R$ 20 mil para circulação no Estado, em duas microrregiões diferentes
- Quatro projetos de até R$ 50 mil para circulação de espetáculos fora do Estado
- Orçamento total: R$ 400 mil
- 028 - Setorial de Música
- Projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, publicação ou reedição de livros, registro e memória em música.
- Três projetos de até R$ 100 mil
- Dois projetos de até R$ 55 mil
- Dois projetos de até R$ 45 mil
- Dois projetos de até R$ 30 mil
- Orçamento total: R$ 560 mil