Editais da Cultura 2020: inscrições são prorrogadas novamente

Prédio da Secretaria de Estado da Cultura - Secult Crédito: Carlos Alberto Silva

Os Editais da Cultura 2020 têm novamente a data de inscrição estendida. Os interessados têm até as 18 horas do dia 23 de fevereiro para cadastrarem seus projetos na plataforma Prosas. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (9).

Esta é a segunda vez que a Secretaria de Estado de Cultura adia o prazo das inscrições. Em janeiro, no primeiro vencimento, a Secult prorrogou as inscrições até o dia 10 de fevereiro, atendendo a pedidos da classe artística.

Os 26 Editais da Cultura (leia na íntegra aqui) são realizados com recurso do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura), e têm um aporte total de R$ 10,3 milhões. As linhas de projetos são divididas entre os eixos: editais transversais; audiovisual; linguagens artísticas e memória; e patrimônio.

Como A Gazeta adiantou, a expectativa do governo do Estado é de contemplar 350 projetos ligados à arte com execuções até o fim de 2021. Fabrício Noronha, em novembro de 2020, explicou como seria feita a divisão dos recursos.

A Secult informa que está disponível para tirar dúvidas dos interessados em participar do certame. Basta enviar um e-mail para [email protected] ou ligar para os números (27) 3636-7115/ 3636-7116. O atendimento também pode ser feito pelo WhatsApp (27) 99709-9128.

CONFIRA A LISTA DOS EDITAIS

(Clique em cima do link para ser direcionado para a plataforma de inscrição)

003 - Produção de Curta e Média-Metragem de Ficção e Animação

Projetos de produção de filmes de curta e média-metragem, do tipo ficção e animação, com prêmios específicos para projetos propostos por mulheres, pessoas negras e indígenas.

Sete projetos de R$ 80 mil

Orçamento total: R$ 560 mil





004 - Produção de Documentários

Projetos de produção de curta metragem, telefilme e documentários, com prêmios específicos para projetos propostos por mulheres, pessoas negras e indígenas.

Cinco projetos de R$ 50 mil para curta doc

Três projetos de R$ 130 mil para telefilme doc

Orçamento total: R$ 640 mil





005 - Produção de Telefilme de Longa-Metragem de Ficção

Projetos de produção de telefilme no formato longa-metragem de ficção.

Um projeto de R$ 460 mil

Orçamento total: R$ 460 mil





006 - Desenvolvimento de Projetos de Longa-Metragem

Projetos de desenvolvimento de longas-metragens de ficção ou animação e de documentários

Quatro projetos de R$ 40 mil, sendo dois para ficção ou animação e dois para documentários

Orçamento total: R$ 160 mil

007 - Finalização de Obras Cinematográficas

Projetos de obras integralmente produzidas no Espírito Santo de curta, média ou longa-metragem, em qualquer gênero

Quatro projetos de R$ 20 mil

Orçamento total: R$ 80 mil





008 - Desenvolvimento e Manutenção do Cineclubismo

Projetos de manutenção de cineclubes, formação de agentes cineclubistas, criação de novos cineclubes, organização e distribuição de acervo e formação cineclubista

16 projetos de R$ 15 mil

Orçamento total: 240 mil





009 - Setorial de Audiovisual

Projetos de formação, difusão e intercâmbio, pesquisa, registro e publicação e preservação e memória

Três projetos de R$ 40 mil

Três projetos de R$ 30 mil

Três projetos de R$ 15 mil

Orçamento total: R$ 255 mil





010 - Diversidade Cultural

Projetos com ações de promoção, formação, capacitação, manutenção, ampliação e difusão do patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo. Os projetos devem contemplar uma ou mais das áreas: Culturas populares das comunidades tradicionais; Promoção de ações para diversidade etária e/ou diversidade de gênero; Projetos artísticos em diferentes linguagens; Eventos de difusão e intercâmbio.

25 projetos de R$ 25 mil

Orçamento total: R$ 500 mil

011 - Culturas Populares e Tradicionais

Apoio a propostas culturais que visem ao fortalecimento das manifestações tradicionais populares, com ações voltadas à manutenção, preservação, registro, divulgação e circulação dos Grupos e Manifestações. Inscrições na plataforma online, em papel ou CD com envio pelos Correios.

25 projetos de R$ 20 mil

Orçamento total: R$ 500 mil





012 - Patrimônios Imateriais

Projetos de reconhecimento, fortalecimento, preservação da memória e difusão das manifestações culturais do patrimônio imaterial, reconhecido e registrado, para capoeira, ofício das paneleiras, jongo/caxambu e congo. Inscrições na plataforma online, em papel ou CD com envio pelos Correios.

12 projetos de R$ 15 mil

Orçamento total: R$ 180 mil





013 - Mestres e Grupos

Premiação para atuação dos Mestres, Mestras e Grupos das manifestações das culturas populares e tradicionais, fortalecendo, reconhecendo e divulgando seus saberes e fazeres. Inscrições na plataforma on-line, em papel ou CD com envio pelos Correios.

Dez prêmios para Mestres e Mestras de R$ 10 mil

Dez prêmios para Grupos de R$ 10 mil

Orçamento total: R$ 200 mil





014 - Pontos de Memória

Projetos visando ao reconhecimento, incentivo e fomento das ações desenvolvidas por iniciativas de memória, museologia social e valorização da identidade cultural local, além de projetos de intercâmbio, promovendo o protagonismo comunitário e oportunidades para que diferentes grupos, além de projetos de intercâmbio e articulação de pontos já existentes e fortalecimento da Rede.

11 projetos de R$ 20 mil

Orçamento total: R$ 220 mil.

015 – Educação Patrimonial

Apoio a projetos que oportunizem a promoção da educação patrimonial, visando à preservação e proteção do patrimônio arquitetônico, natural, ecológico, paisagístico, arqueológico e imaterial.

13 projetos de R$ 30 mil

Orçamento total: R$ 390 mil





016 - Coletivos Culturais

Interações Estéticas Projetos de fomento às atividades culturais e artísticas protagonizadas por Coletivos constituídos em sua totalidade por jovens com idade entre 18 e 29 anos, com ações de intercâmbio, interações e experimentação artística, com outros Grupos, Pontos de Cultura ou Coletivos da comunidade onde estão inseridos.

21 projetos de R$ 15 mil

Orçamento total: R$ 315 mil





017 - Inventário, Conservação e Digitalização de Acervos

Projetos de inventário, conservação e reprodução (digitalização) de acervos arquivísticos (documentais), museológicos e bibliográficos.

Seis projetos de R$ 30 mil

Dois projetos de R$ 60 mil

Orçamento Total: R$ 300 mil





018 - Patrimônio Cultural Arquitetônico Tombado em Sítios Históricos

Projetos para preservar, recuperar e dar manutenção em bens imóveis tombados em: Itapina, distrito de Colatina; Muqui; Santa Leopoldina; São Mateus; São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul; e Santa Teresa.

14 projetos de R$ 60 mil

Orçamento Total: R$ 840 mil

019 - Valorização das Culturas Urbanas

Projetos culturais nas diversas áreas de Hip Hop e outras manifestações culturais de rua, como por exemplo batalha de rima/Freestyle e dança charme.

Dez projetos de R$ 15 mil

Orçamento total: R$ 150 mil





020 - Setorial de Artes Visuais

Projetos de exposições de artes visuais na GHM, exposições de artes visuais no Museu de Artes do Espírito Santo (Maes); projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória em artes visuais e projetos de mostras de artes visuais para itinerância nos municípios.

Três projetos de até R$ 30 mil (GHM) para produção e montagem de exposições de artes visuais

Dois projetos de até R$ 75 mil (Maes) para produção e montagem de exposições de artes visuais

Sete projetos de até R$ 30 mil para projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória

Três projetos de até R$ 65 mil para projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória

Três projetos de até R$ 60 mil para circulação de exposições de artes visuais, em duas cidades fora do município de origem do projeto.

Orçamento total: R$ 825 mil





021 - Literatura, Livro e Leitura

Projetos de edição e difusão de obras literárias (romance, crônicas, contos, poesia e literatura infanto-juvenil) e obras de história, memória e identidade capixaba; projetos de incentivo à leitura.

Doze projetos de R$ 18 mil para produção e difusão literária, nos gêneros literários.

Oito prêmios de R$ 18 mil para produção e difusão de obras de história, memória e identidade

Dez projetos de R$ 15 mil para projetos de incentivo à leitura

Orçamento total: R$ 510 mil





022 - Setorial de Teatro

Projetos de incentivo à produção e criação de espetáculos; Circulação de espetáculos e projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, Registro e memória.

Três projetos de R$ 70 mil para produção e montagem

Três projetos de até R$ 45 mil para circulação

Quatro projetos de até R$ 25 mil para formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória

Orçamento total: R$ 445 mil

