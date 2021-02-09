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Editais da Cultura 2020: inscrições são prorrogadas novamente

Interessados ganharam mais 13 dias para cadastrarem seus projetos

Publicado em 

09 fev 2021 às 15:25

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 15:25

Prédio da Secretaria de Estado da Cultura - Secult
Prédio da Secretaria de Estado da Cultura - Secult Crédito: Carlos Alberto Silva
Os Editais da Cultura 2020 têm novamente a data de inscrição estendida. Os interessados têm até as 18 horas do dia 23 de fevereiro para cadastrarem seus projetos na plataforma Prosas. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (9).
Esta é a segunda vez que a Secretaria de Estado de Cultura adia o prazo das inscrições. Em janeiro, no primeiro vencimento, a Secult prorrogou as inscrições até o dia 10 de fevereiro, atendendo a pedidos da classe artística.
Os 26 Editais da Cultura (leia na íntegra aqui) são realizados com recurso do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura), e têm um aporte total de R$ 10,3 milhões. As linhas de projetos são divididas entre os eixos: editais transversais; audiovisual; linguagens artísticas e memória; e patrimônio.

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Como A Gazeta adiantou, a expectativa do governo do Estado é de contemplar 350 projetos ligados à arte com execuções até o fim de 2021. Fabrício Noronha, em novembro de 2020, explicou como seria feita a divisão dos recursos.
A Secult informa que está disponível para tirar dúvidas dos interessados em participar do certame. Basta enviar um e-mail para [email protected] ou ligar para os números (27) 3636-7115/ 3636-7116. O atendimento também pode ser feito pelo WhatsApp (27) 99709-9128.

CONFIRA A LISTA DOS EDITAIS

(Clique em cima do link para ser direcionado para a plataforma de inscrição)
  • 003 - Produção de Curta e Média-Metragem de Ficção e Animação
  • Projetos de produção de filmes de curta e média-metragem, do tipo ficção e animação, com prêmios específicos para projetos propostos por mulheres, pessoas negras e indígenas. 
  • Sete projetos de R$ 80 mil 
  • Orçamento total: R$ 560 mil 

  • 004 - Produção de Documentários
  • Projetos de produção de curta metragem, telefilme e documentários, com prêmios específicos para projetos propostos por mulheres, pessoas negras e indígenas. 
  • Cinco projetos de R$ 50 mil para curta doc
  • Três projetos de R$ 130 mil para telefilme doc
  • Orçamento total: R$ 640 mil 

  • 005 - Produção de Telefilme de Longa-Metragem de Ficção 
  • Projetos de produção de telefilme no formato longa-metragem de ficção. 
  • Um projeto de R$ 460 mil 
  • Orçamento total: R$ 460 mil 

  • 006 - Desenvolvimento de Projetos de Longa-Metragem 
  • Projetos de desenvolvimento de longas-metragens de ficção ou animação e de documentários
  • Quatro projetos de R$ 40 mil, sendo dois para ficção ou animação e dois para documentários
  • Orçamento total: R$ 160 mil
  • 007 - Finalização de Obras Cinematográficas 
  • Projetos de obras integralmente produzidas no Espírito Santo de curta, média ou longa-metragem, em qualquer gênero
  • Quatro projetos de R$ 20 mil 
  • Orçamento total: R$ 80 mil 

  • 008 - Desenvolvimento e Manutenção do Cineclubismo 
  • Projetos de manutenção de cineclubes, formação de agentes cineclubistas, criação de novos cineclubes, organização e distribuição de acervo e formação cineclubista
  • 16 projetos de R$ 15 mil 
  • Orçamento total: 240 mil 

  • 009 - Setorial de Audiovisual 
  • Projetos de formação, difusão e intercâmbio, pesquisa, registro e publicação e preservação e memória
  • Três projetos de R$ 40 mil
  • Três projetos de R$ 30 mil
  • Três projetos de R$ 15 mil 
  • Orçamento total: R$ 255 mil 

  • 010 - Diversidade Cultural 
  • Projetos com ações de promoção, formação, capacitação, manutenção, ampliação e difusão do patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo. Os projetos devem contemplar uma ou mais das áreas: Culturas populares das comunidades tradicionais; Promoção de ações para diversidade etária e/ou diversidade de gênero; Projetos artísticos em diferentes linguagens; Eventos de difusão e intercâmbio.
  • 25 projetos de R$ 25 mil 
  • Orçamento total: R$ 500 mil 
  • 011 - Culturas Populares e Tradicionais
  • Apoio a propostas culturais que visem ao fortalecimento das manifestações tradicionais populares, com ações voltadas à manutenção, preservação, registro, divulgação e circulação dos Grupos e Manifestações. Inscrições na plataforma online, em papel ou CD com envio pelos Correios. 
  • 25 projetos de R$ 20 mil 
  • Orçamento total: R$ 500 mil 

  • 012 - Patrimônios Imateriais 
  • Projetos de reconhecimento, fortalecimento, preservação da memória e difusão das manifestações culturais do patrimônio imaterial, reconhecido e registrado, para capoeira, ofício das paneleiras, jongo/caxambu e congo. Inscrições na plataforma online, em papel ou CD com envio pelos Correios. 
  • 12 projetos de R$ 15 mil
  • Orçamento total: R$ 180 mil 

  • 013 - Mestres e Grupos 
  • Premiação para atuação dos Mestres, Mestras e Grupos das manifestações das culturas populares e tradicionais, fortalecendo, reconhecendo e divulgando seus saberes e fazeres. Inscrições na plataforma on-line, em papel ou CD com envio pelos Correios. 
  • Dez prêmios para Mestres e Mestras de R$ 10 mil
  • Dez prêmios para Grupos de R$ 10 mil
  • Orçamento total: R$ 200 mil 

  • 014 - Pontos de Memória 
  • Projetos visando ao reconhecimento, incentivo e fomento das ações desenvolvidas por iniciativas de memória, museologia social e valorização da identidade cultural local, além de projetos de intercâmbio, promovendo o protagonismo comunitário e oportunidades para que diferentes grupos, além de projetos de intercâmbio e articulação de pontos já existentes e fortalecimento da Rede. 
  • 11 projetos de R$ 20 mil 
  • Orçamento total: R$ 220 mil. 
  • 015 – Educação Patrimonial 
  • Apoio a projetos que oportunizem a promoção da educação patrimonial, visando à preservação e proteção do patrimônio arquitetônico, natural, ecológico, paisagístico, arqueológico e imaterial. 
  • 13 projetos de R$ 30 mil 
  • Orçamento total: R$ 390 mil 

  • 016 - Coletivos Culturais 
  • Interações Estéticas Projetos de fomento às atividades culturais e artísticas protagonizadas por Coletivos constituídos em sua totalidade por jovens com idade entre 18 e 29 anos, com ações de intercâmbio, interações e experimentação artística, com outros Grupos, Pontos de Cultura ou Coletivos da comunidade onde estão inseridos. 
  • 21 projetos de R$ 15 mil 
  • Orçamento total: R$ 315 mil

  • 017 - Inventário, Conservação e Digitalização de Acervos 
  • Projetos de inventário, conservação e reprodução (digitalização) de acervos arquivísticos (documentais), museológicos e bibliográficos. 
  • Seis projetos de R$ 30 mil 
  • Dois projetos de R$ 60 mil 
  • Orçamento Total: R$ 300 mil 

  • 018 - Patrimônio Cultural Arquitetônico Tombado em Sítios Históricos 
  • Projetos para preservar, recuperar e dar manutenção em bens imóveis tombados em: Itapina, distrito de Colatina; Muqui; Santa Leopoldina; São Mateus; São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul; e Santa Teresa. 
  • 14 projetos de R$ 60 mil 
  • Orçamento Total: R$ 840 mil 
  • 019 - Valorização das Culturas Urbanas
  • Projetos culturais nas diversas áreas de Hip Hop e outras manifestações culturais de rua, como por exemplo batalha de rima/Freestyle e dança charme.
  • Dez projetos de R$ 15 mil 
  • Orçamento total: R$ 150 mil 

  • 020 - Setorial de Artes Visuais
  • Projetos de exposições de artes visuais na GHM, exposições de artes visuais no Museu de Artes do Espírito Santo (Maes); projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória em artes visuais e projetos de mostras de artes visuais para itinerância nos municípios. 
  • Três projetos de até R$ 30 mil (GHM) para produção e montagem de exposições de artes visuais
  • Dois projetos de até R$ 75 mil (Maes) para produção e montagem de exposições de artes visuais
  • Sete projetos de até R$ 30 mil para projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória
  • Três projetos de até R$ 65 mil para projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória 
  • Três projetos de até R$ 60 mil para circulação de exposições de artes visuais, em duas cidades fora do município de origem do projeto. 
  • Orçamento total: R$ 825 mil 

  • 021 - Literatura, Livro e Leitura 
  • Projetos de edição e difusão de obras literárias (romance, crônicas, contos, poesia e literatura infanto-juvenil) e obras de história, memória e identidade capixaba; projetos de incentivo à leitura. 
  • Doze projetos de R$ 18 mil para produção e difusão literária, nos gêneros literários. 
  • Oito prêmios de R$ 18 mil para produção e difusão de obras de história, memória e identidade 
  • Dez projetos de R$ 15 mil para projetos de incentivo à leitura 
  • Orçamento total: R$ 510 mil 

  • 022 - Setorial de Teatro 
  • Projetos de incentivo à produção e criação de espetáculos; Circulação de espetáculos e projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, Registro e memória. 
  • Três projetos de R$ 70 mil para produção e montagem
  • Três projetos de até R$ 45 mil para circulação
  • Quatro projetos de até R$ 25 mil para formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória
  • Orçamento total: R$ 445 mil 
  • 023 - Setorial de Dança 
  • Projetos de incentivo à produção e criação de espetáculos; circulação de espetáculos e projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória. 
  • Três projetos de até R$ 70 mil para produção
  • Três projetos de até R$ 45 mil para circulação
  • Quatro projetos de até R$ 25 mil para formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória
  • Orçamento total: R$ 445 mil 

  • 024 - Setorial de Ópera 
  • Projetos de criação, produção e montagem de pequenos espetáculos e projetos de formação, pesquisa, registro e memória em ópera. 
  • Um projetos de até R$ 140 mil para pequenas montagens com orquestra de câmara
  • Dois projetos de até R$ 60 mil para projetos de experimentação, formação, pesquisa, intercâmbio e montagem de espetáculos com piano. 
  • Orçamento total: R$ 260 mil 

  • 025 - Setorial de Circo 
  • Projetos visando ao apoio a circos de lona, companhias, trupes, artistas e grupos circenses e novo circo, viabilizando as condições necessárias à montagem, manutenção, renovação, circulação de espetáculos de circo de lona e números circenses. 
  • Nove projetos de R$ 40 mil para projetos de Circos Tradicionais de Lona Itinerante 
  • Oito projetos de R$ 5 mil para números circenses 
  • Três projetos de R$ 15 mil para Novo circo 
  • Orçamento total: R$ 445 mil 

  • 026 - Produção, Difusão e Distribuição Musical 
  • Projetos de criação e produção musical; criação e produção de videoclipe; plano de carreira, difusão e distribuição musical. Projetos no gênero popular ou erudito, com repertório autoral ou não.
  • Dez projetos de até R$ 15 mil para criação e produção. 
  • Cinco projetos de até R$ 25 mil para criação e produção de videoclipe 
  • Sete projetos de até R$ 24 mil para plano de carreira, difusão e distribuição
  • Orçamento total: R$ 443 mil 

  • 027 - Circulação de Shows Musicais 
  • Projetos para circulação de espetáculos musicais (shows, concertos e outros formatos) no Espírito Santo ou fora do Estado. Projetos no gênero popular ou erudito, com repertório autoral ou não. 
  • Dez projetos de até R$ 20 mil para circulação no Estado, em duas microrregiões diferentes
  • Quatro projetos de até R$ 50 mil para circulação de espetáculos fora do Estado 
  • Orçamento total: R$ 400 mil 

  • 028 - Setorial de Música 
  • Projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, publicação ou reedição de livros, registro e memória em música.
  • Três projetos de até R$ 100 mil
  • Dois projetos de até R$ 55 mil 
  • Dois projetos de até R$ 45 mil 
  • Dois projetos de até R$ 30 mil 
  • Orçamento total: R$ 560 mil

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