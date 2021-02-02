Casa Porto pode ganhar espaço com obras dos contemplados pela Rubem Braga

Casa Porto deve ser o palco das comemorações dos 30 anos da Lei Rubem Braga Crédito: Divulgação/PMV

Lei Rubem Braga – cujo último edital, lançado em 2020, Vitor Buaiz (PT), no início da década de 1990, e considerada uma das primeiras leis de incentivo cultural do país, a iniciativa contemplou 1.840 projetos, investindo R$ 36,8 milhões na economia criativa da capital. – cujo último edital, lançado em 2020, espera o montante de R$ 2,6 milhões para ser finalizado – completa 30 anos em 2021. Criada sob a gestão de, no início da década de 1990, e considerada uma das primeiras leis de incentivo cultural do país, a iniciativa contemplou, investindona economia criativa da capital.

Para lembrar a data, a Secretaria Municipal de Cultura de Vitória planeja uma série de eventos. "A partir de junho, quando a Rubem Braga completa 30 anos, pretendemos abrir um espaço de exposições permanentes para todas as obras que foram contempladas pela iniciativa. O local escolhido será a Casa Porto", adianta o subsecretário de cultura Luciano Gagno, afirmando, ainda, que as obras literárias serão expostas da Biblioteca Pública Municipal.

"Além das exposições, temos como planejamento criar oficinas de arte e capacitação, tendo como professores os artistas contemplados para lei", acrescenta.

EVENTOS

Aproveitamos o bate-papo com Luciano Gagno para perguntar se a Prefeitura de Vitória pretende continuar investindo em festas populares da capital, como o Viradão, que, anualmente, no mês de setembro, costuma levar milhares de pessoas ao centro de Vitória com atrações musicais e sessões de cinema.

Multidão acompanha show musical no Viradão Vitória de 2019 Crédito: Ricardo Medeiros

"Sim, continuaremos apoiando eventos desta natureza, mas vamos aproveitar a visibilidade deles para buscar patrocínios da iniciativa privada. São festas que podem ser rentáveis para os cofres públicos, explorando, inclusive, a geração de renda para uma parcela da população, como a abertura de bares e vendas de camarotes, por exemplo", explica, dizendo que, caso não consiga o apoio do terceiro setor, esses eventos continuarão sendo custeados para Semc.