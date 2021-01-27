AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Novo edital somente em 2022

Vitória tenta verba de R$ 2,6 milhões para projetos da Lei Rubem Braga

Secretaria Municipal de Cultura pretende contratar pareceristas para avaliar projetos até o final de março deste ano. Edital da lei de incentivo cultural foi lançado em agosto de 2020

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:32

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

27 jan 2021 às 16:32
Cultura Lei Rubem Braga Lei Aldir Blanc
Nova gestão da Secretaria de Cultura de Vitória tenta encontrar recursos para entregar contemplados da Lei Rubem Braga, lançado em agosto de 2020 Crédito: Karyme França/Pexels
Parada desde dezembro, quando foi divulgado o resultado da fase de habilitação dos projetos, a Lei Rubem Braga começa, mesmo que vagarosamente, a caminhar rumo à divulgação das iniciativas contempladas.
Em conversa com a reportagem do "Divirta-se", de A Gazeta, o subsecretário de Cultura de Vitória, Luciano Gagno, empossado em 8 de janeiro, afirmou ter participado de uma reunião com membros da Secretaria da Fazenda do município tendo com pauta a tentativa de levantar recursos para entregar o resultado do edital, iniciado na gestão passada. 
"Fiz um requerimento para a liberação de R$ 2,675 milhões, no intuito de tocar a Lei Rubem Braga. Os técnicos da Secretaria da Fazenda estão realizando uma análise para verificar a situação financeira do município e vão me repassar o quanto deste montante pode ser liberado", afirma, dizendo que, pelos estatutos da lei de incentivo cultural da Capital, a Prefeitura de Vitória pode destinar um valor menor para a iniciativa, desde que haja uma justificativa para isso. 
"Estamos pedindo um montante baseado na média dos últimos dez anos investidos no projeto, outra exigência da Rubem Braga. Continuamos na expectativa de que até o final do primeiro trimestre possamos ter o dinheiro para contratar os pareceristas, que vão avaliar os projetos concorrentes", esclarece, dizendo que a prioridade para 2021 é entregar o resultado do edital. 
"Feito isso, vamos trabalhar junto ao Conselho Municipal de Cultura no intuito de lançar um novo edital em 2022", complementa. 

Veja Também

Fafi abre inscrições para cursos de arte em diversas áreas culturais

Museu Capixaba do Negro e Circuito Cultural retomam aulas em Vitória

Cariacica quer lançar edital da Lei João Bananeira até junho deste ano

"NOVELA" CHEIA DE REVIRAVOLTAS

Esperada com ansiedade pela classe artística – e fora dos holofotes culturais desde 2015 –, a Lei Rubem Braga ganhou contornos de dramalhão mexicano, em uma "novela" cheia de reviravoltas. Lançada em agosto, a lei de incentivo cultural de Vitória, que deveria ter os projetos selecionados divulgados em 2020, está empacada há cerca de cinco meses.
Em novembro, a PMV informou que um ataque hacker paralisou – e atrasou – o andamento dos processos, o que foi informado também ao Conselho Municipal de Cultura. Em 10 de dezembro, a Secretaria de Cultura de Vitória divulgou em Diário Oficial o resultado da fase de habilitação dos projetos, que teriam que passar pelo aval dos pareceristas. Após a divulgação, o processo de seleção não teve mais andamento.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Prefeitura de Vitória Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arma e munições foram apreendidos e levados à delegacia de Alegre
Sogra é presa com arma após ameaçar a nora em Jerônimo Monteiro
Suspeito, de 43 anos, foi localizado no bairro Pelourinho
Justiça mantém preso suspeito de furtar R$ 1 milhão em gado em Montanha
Traficante é presa ao levar 21 kg de drogas e submetralhadoras
Jovem é presa com 21 kg de drogas e duas submetralhadoras em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados