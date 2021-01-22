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Nesta segunda-feira

Museu Capixaba do Negro e Circuito Cultural retomam aulas em Vitória

O Mucane retoma, nesta segunda-feira (25), as aulas das turmas já iniciadas em 2020 das  oficinas presenciais de percussão, cavaquinho, dança afro brasileira na modalidade “Tribal” e capoeira. Na data também voltam as atividades do Circuito Cultural

Publicado em 

22 jan 2021 às 17:10

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 17:10

Oficina de percussão é uma das atividades que serão retomadas no Museu Capixaba do Negro (Mucane)
Oficina de percussão é uma das atividades que serão retomadas no Museu Capixaba do Negro (Mucane) Crédito: Museu Capixaba do Negro
Depois de um período de 10 meses sem atividades presenciais voltadas para o público, o Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane), no Centro de Vitória, está de portas abertas novamente com oficinas presenciais de percussão, cavaquinho, dança afro brasileira na modalidade “Tribal” e capoeira. Devido à pandemia do coronavírus, o espaço ainda não está aberto para visitação.
Nesta segunda-feira (25), a instituição, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), retoma as aulas das turmas já iniciadas em 2020. O período das oficinas vai até o dia 26 de fevereiro. Ainda não há previsão para a abertura de novas vagas. Seguem com aulas remotas, via plataforma digital, as disciplinas de contação de histórias, dança afro na modalidade “Performances”, violão e introdução à dança afro.
"É de fundamental importância que os alunos já matriculados que tiveram aulas on-line no ano passado, ou mesmo os que não tiveram aulas, retomem esse aprendizado direto e contínuo. Entendemos que a formação cultural é algo que possibilita o desenvolvimento pessoal e, até mesmo, a ocupação saudável do tempo neste momento delicado que ainda estamos vivendo", disse o subsecretário da Cultura, Luciano Gagno.

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Em virtude da pandemia do coronavírus, a participação dos alunos presencialmente não é obrigatória. A coordenação reforça, porém, que aqueles que retornarem às atividades encontrarão todos os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do governo do Estado sendo seguidos rigorosamente pelo Mucane. O espaço ainda não está aberto para visitação.

CIRCUITO CULTURAL

Também terão reinício as atividades do Circuito Cultural de Vitória. O período das aulas, que serão exclusivamente remotas nesta primeira etapa, também é de 25 de janeiro a 26 de fevereiro.
Por meio da plataforma digital, estarão disponíveis as disciplinas de artesanato, danças urbanas, balé, contação de histórias, capoeira, dança de salão, fotografia, teatro e violão.

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