Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
R$ 10,3 milhões em investimentos

ES prorroga inscrições de editais do Funcultura e fará live tira-dúvidas

Secretaria Estadual de Cultura fará transmissão ao vivo nesta sexta-feira (22) para orientar interessados a se inscreverem nos 26 processos de seleção cujas inscrições foram prorrogadas para até 10 de fevereiro
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

20 jan 2021 às 18:30

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 18:30

Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado ES
O Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, é a sede do governo do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva
Atendendo pedidos da classe artística, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES) prorrogou até 10 de fevereiro as inscrições para os 26 editais do Fundo de Cultura do Espírito Santo, o Funcultura, propostos para 2020.  
Os editais da Cultura são realizados com recurso do Fundo Estadual de Cultura, e têm um aporte total de R$ 10,3 milhões em projetos nos escopos de Música, Audiovisual, Diversidade Cultural, Culturas Populares e Tradicionais, Patrimônios Imateriais, Mestres e Grupos, Teatro, Ópera, Artes Visuais e Literatura, entre outras áreas.
Os candidatos podem ler as regras de cada proposta no site da Secult-ES. As inscrições, porém, estão sendo recebidas pela plataforma Prosas. A nova data para as inscrições foi anunciada pelo secretário estadual de Cultura, Fabrício Noronha, pelas redes sociais.
À reportagem do Divirta-se, de A Gazeta, Fabrício confirmou a prorrogação. "Atendemos os pedidos dos fazedores da cultura e optamos pela prorrogação dos editais. Assim, damos mais prazo para a confecção dos projetos e aumentamos a capilaridade das políticas públicas de Cultura. O mais importante, para nós, é continuar trabalhando para valorizar a cultura do Espírito Santo". 

DÚVIDAS

Em outra iniciativa, a Secult-ES realizará uma live, marcada para sexta-feira (22), a partir das 17h, para tirar dúvidas dos interessados em como se inscrever para os editais. 
Além de anunciar a transmissão, a Secult-ES criou um link (clique aqui) que pode ser acessado pelos fazedores de cultura para que sejam enviadas dúvidas previamente. A transmissão ao vivo será feita pelas redes sociais da pasta estadual.

OS EDITAIS

Como A Gazeta adiantou, a expectativa do governo do Estado é de contemplar 350 projetos ligados à arte com execuções até o fim de 2021.  Fabrício Noronha, em novembro de 2020, explicou como seria feita a divisão dos recursos.

Veja Também

Ex-BBB capixaba, André Martinelli recusou convite para "BBB" na Europa

Carnaval: Xanddy, Tony Salles e Léo Santana farão show virtual com trios

Com regras, Fafi retoma atividades presenciais em Vitória

Segundo ele, são R$ 6,7 milhões para linguagens artísticas, sendo R$ 2,4 milhões exclusivos ao audiovisual. Mais R$ 2,6 milhões vão para patrimônio e outros R$ 935 mil para atividades transversais da cultura. O regulamento e valores exatos, bem como cota de prêmios por edital, pode ser conferido na página dos textos, via site da Secult-ES.
“Esses editais são muito importantes porque a realidade do Brasil afora é que, por conta da Aldir Blanc, as políticas próprias dos Estados e municípios estão sendo deixadas de lado, mas nós fizemos questão de manter esse apoio nesse momento mais delicado”, complementa. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cultura dinheiro espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados