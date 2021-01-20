ES prorroga inscrições de editais do Funcultura e fará live tira-dúvidas

Atendendo pedidos da classe artística, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES) prorrogou até 10 de fevereiro as inscrições para os 26 editais do Fundo de Cultura do Espírito Santo, o Funcultura, propostos para 2020.
Os editais da Cultura são realizados com recurso do Fundo Estadual de Cultura, e têm um aporte total de R$ 10,3 milhões em projetos nos escopos de Música, Audiovisual, Diversidade Cultural, Culturas Populares e Tradicionais, Patrimônios Imateriais, Mestres e Grupos, Teatro, Ópera, Artes Visuais e Literatura, entre outras áreas.
Os candidatos podem ler as regras de cada proposta no site da Secult-ES. As inscrições, porém, estão sendo recebidas pela plataforma Prosas. A nova data para as inscrições foi anunciada pelo secretário estadual de Cultura, Fabrício Noronha, pelas redes sociais.
À reportagem do Divirta-se, de A Gazeta, Fabrício confirmou a prorrogação. "Atendemos os pedidos dos fazedores da cultura e optamos pela prorrogação dos editais. Assim, damos mais prazo para a confecção dos projetos e aumentamos a capilaridade das políticas públicas de Cultura. O mais importante, para nós, é continuar trabalhando para valorizar a cultura do Espírito Santo".
DÚVIDAS
Em outra iniciativa, a Secult-ES realizará uma live, marcada para sexta-feira (22), a partir das 17h, para tirar dúvidas dos interessados em como se inscrever para os editais.
Além de anunciar a transmissão, a Secult-ES criou um link (clique aqui) que pode ser acessado pelos fazedores de cultura para que sejam enviadas dúvidas previamente. A transmissão ao vivo será feita pelas redes sociais da pasta estadual.
OS EDITAIS
Como A Gazeta adiantou, a expectativa do governo do Estado é de contemplar 350 projetos ligados à arte com execuções até o fim de 2021. Fabrício Noronha, em novembro de 2020, explicou como seria feita a divisão dos recursos.
Segundo ele, são R$ 6,7 milhões para linguagens artísticas, sendo R$ 2,4 milhões exclusivos ao audiovisual. Mais R$ 2,6 milhões vão para patrimônio e outros R$ 935 mil para atividades transversais da cultura. O regulamento e valores exatos, bem como cota de prêmios por edital, pode ser conferido na página dos textos, via site da Secult-ES.
“Esses editais são muito importantes porque a realidade do Brasil afora é que, por conta da Aldir Blanc, as políticas próprias dos Estados e municípios estão sendo deixadas de lado, mas nós fizemos questão de manter esse apoio nesse momento mais delicado”, complementa.