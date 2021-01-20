ES prorroga inscrições de editais do Funcultura e fará live tira-dúvidas

O Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, é a sede do governo do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES) prorrogou até 10 de fevereiro as inscrições para os 26 editais do Fundo de Cultura do Funcultura, propostos para 2020. Atendendo pedidos da classe artística, a(Secult-ES) prorrogou até 10 de fevereiro as inscrições para os 26 editais do Fundo de Cultura do Espírito Santo , opropostos para 2020.

Os editais da Cultura são realizados com recurso do Fundo Estadual de Cultura, e têm um aporte total de R$ 10,3 milhões em projetos nos escopos de Música, Audiovisual, Diversidade Cultural, Culturas Populares e Tradicionais, Patrimônios Imateriais, Mestres e Grupos, Teatro, Ópera, Artes Visuais e Literatura, entre outras áreas.

Fabrício Noronha, pelas redes sociais. Os candidatos podem ler as regras de cada proposta no site da Secult-ES . As inscrições, porém, estão sendo recebidas pela plataforma Prosas . A nova data para as inscrições foi anunciada pelo secretário estadual de Cultura,, pelas redes sociais.

À reportagem do Divirta-se, de A Gazeta, Fabrício confirmou a prorrogação. "Atendemos os pedidos dos fazedores da cultura e optamos pela prorrogação dos editais. Assim, damos mais prazo para a confecção dos projetos e aumentamos a capilaridade das políticas públicas de Cultura. O mais importante, para nós, é continuar trabalhando para valorizar a cultura do Espírito Santo".

DÚVIDAS

Em outra iniciativa, a Secult-ES realizará uma live, marcada para sexta-feira (22), a partir das 17h, para tirar dúvidas dos interessados em como se inscrever para os editais.

Além de anunciar a transmissão, a Secult-ES criou um link (clique aqui) que pode ser acessado pelos fazedores de cultura para que sejam enviadas dúvidas previamente. A transmissão ao vivo será feita pelas redes sociais da pasta estadual.

OS EDITAIS