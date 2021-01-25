Fafi abre inscrições para cursos de arte em diversas áreas culturais

A Fafi oferece, gratuitamente, cursos de música, dança e teatro Crédito: Divulgação/PMV

Fafi) anunciou a abertura das inscrições para cursos nas áreas de música, dança e teatro para o primeiro semestre de 2021. Ao todo, a escola oferece 397 vagas, com aulas totalmente gratuitas. Após confirmar a retomada de parte das atividades presenciais , a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música () anunciou a abertura das inscrições para cursos nas áreas de música, dança e teatro para o primeiro semestre de 2021. Ao todo, a escola oferece

São 277 vagas na área de Música, distribuídas entre Violão, Musicalização, Violino, Viola de Arco, Teclado, Violoncelo e Flauta Doce. Para o setor de Dança, são 70 vagas que abrangem Consciência Corporal, Dança Criativa e Dança Clássica. No Teatro, a Fafi oferta 50 vagas nos cursos de Jogos Dramáticos e Jogos Teatrais. A idade mínima para as áreas de Dança e Música é 4 anos e, para Teatro, é 8 anos.

As pré-inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima quarta-feira (27) pelo site VixCursos . Por conta da pandemia do novo coronavírus, a validação das pré-inscrições se dará no primeiro dia de aula da oficina escolhida, em data ainda a ser confirmada.

CUIDADOS COM A COVID-19

Gerente da instituição, Zila Nascimento explica que poderiam estar sendo ofertadas o dobro de vagas à comunidade, porém, para que todos os protocolos de segurança da OMS e do governo do Estado sejam respeitados, houve uma redução do número de alunos por sala de aula.

“Mesmo nesse momento atípico, em que precisamos nos readequar a uma nova realidade, percebemos uma receptividade muito positiva, uma grande alegria dos alunos neste regresso às atividades presenciais”, afirma.