Com regras, Fafi retoma atividades presenciais em Vitória

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) retoma, nesta segunda-feira (18), algumas de suas atividades na modalidade presencial. As práticas ofertadas referem-se às disciplinas a seguir: Dança Clássica, Dança Contemporânea, Dança Moderna, Música e Teatro.

Neste momento, o reinício é para os alunos dos cursos "Técnico em Teatro", "Técnico em Dança" e "Básico em Dança", além de estudantes das oficinas de Música do ano letivo de 2020.

"O objetivo é acordar os corpos por entendermos a importância de mantê-los saudáveis, em movimento e tecnicamente preparados para o retorno das aulas no mês de março, mesmo que essa retomada seja na modalidade híbrida", afirma o professor de Dança Contemporânea Gil Mendes.

Aos que desejam adentrar nos cursos da escola, novas vagas para o primeiro semestre de 2021 nas áreas de teatro, dança e música devem ser divulgadas pela Fafi no site VixCusos , no dia 25 de janeiro.

PROTOCOLOS

A direção da Fafi esclarece que a retomada de atividades é uma ação inicial que vai dessa segunda-feira até o dia 26 de fevereiro. A participação dos alunos não é obrigatória no período.

A coordenação explica ainda que, nas turmas, o número de alunos será reduzido. Além disso, até mesmo o período do intervalo foi dividido para que não haja aglomeração.

Todos os protocolos de segurança orientados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), como uso de termômetros, máscaras e álcool em gel, serão seguidos.

PLANOS PARA 2021

Demandada pela Gazeta, a Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória respondeu que os planos da Fafi para 2021 incluem a implantação do curso técnico de música; a diversificação de modalidades em áreas como a Dança, com dança de salão, dança afro e hip hop; e oficinas inéditas como a de literatura.

“O objetivo é ampliar o número de vagas e disciplinas ofertadas dentro da Fafi”, disse o Subsecretário municipal de cultura, Luciano Gagno.

“Em breve, trabalharemos com editais para novos instrutores e oficineiros a fim de trabalhar, ainda no 1º semestre, essas novas linhas de atuação além do reforço de toda a estrutura de aprendizado já existente”, completou.