Artista capixaba lança festival on-line com músicos do ES

A cantora de Linhares Bella Nogueira Crédito: Mi Fratelli/Divulgação

A artista de Linhares Bella Nogueira criou o canal no YouTube “Explicanção”, um cantinho onde músicos tem espaço para falarem sobre suas composições. O projeto também traz curiosidades sobre o universo musical, além de informações sobre leis culturais, sendo acessível em libras. Em sua trajetória, já foram mais de 50 episódios publicados, artistas como Renato Casanova, Carlos Papel, e a mineira Fernanda Takai, do Pato Fu já passaram por lá.

Com o canal crescendo, ganhando uma média 100 inscritos por mês, no dia 23 de janeiro, a partir das 14h25, o projeto que dá destaque aos artistas e trabalhadores entre os mais prejudicados durante a pandemia alcança uma nova etapa: a estreia de seu primeiro festival, o “Exfest”.

O evento on-line já conta com a participação confirmada da cantora Gavi, com sua pegada blackmusic; do ex participante do The Voice e compositor Dan Abranches; e de Manfredo, dono do single “O Vórtice”; além da própria Bella, que já participou do programa “Superstar” e conta com um álbum lançado, “Te seguindo”, com 7 faixas.

1º FESTIVAL EXPLICANÇÃO (EXFEST)

“São compositores que têm se destacado nos cenários capixaba e nacional e que vão dar muita força à primeira edição do festival. Claro, desta vez faremos on-line por conta da pandemia do coronavírus. Mas o planejamento é realizar um festival por ano e dar continuidade a esse encontro artístico, essa celebração da cultura”, adianta Nogueira.

O festival idealizado pela cantora que mescla MPB e rock tem apoio da prefeitura de Linhares, através da Lei Aldir Blanc , que tem como função garantir uma renda emergencial para trabalhadores da cultura, além de manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de pandemia do Covid‐19.