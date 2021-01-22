Artista capixaba lança festival on-line com músicos do ES

A artista de Linhares Bella Nogueira criou o canal no YouTube “Explicanção”, um cantinho onde músicos tem espaço para falarem sobre suas composições. O projeto também traz curiosidades sobre o universo musical, além de informações sobre leis culturais, sendo acessível em libras. Em sua trajetória, já foram mais de 50 episódios publicados, artistas como Renato Casanova, Carlos Papel, e a mineira Fernanda Takai, do Pato Fu já passaram por lá.
Com o canal crescendo, ganhando uma média 100 inscritos por mês, no dia 23 de janeiro, a partir das 14h25, o projeto que dá destaque aos artistas e trabalhadores entre os mais prejudicados durante a pandemia alcança uma nova etapa: a estreia de seu primeiro festival, o “Exfest”.
O evento on-line já conta com a participação confirmada da cantora Gavi, com sua pegada blackmusic; do ex participante do The Voice e compositor Dan Abranches; e de Manfredo, dono do single “O Vórtice”; além da própria Bella, que já participou do programa “Superstar” e conta com um álbum lançado, “Te seguindo”, com 7 faixas.
1º FESTIVAL EXPLICANÇÃO (EXFEST)
“São compositores que têm se destacado nos cenários capixaba e nacional e que vão dar muita força à primeira edição do festival. Claro, desta vez faremos on-line por conta da pandemia do coronavírus. Mas o planejamento é realizar um festival por ano e dar continuidade a esse encontro artístico, essa celebração da cultura”, adianta Nogueira.
O festival idealizado pela cantora que mescla MPB e rock tem apoio da prefeitura de Linhares, através da Lei Aldir Blanc, que tem como função garantir uma renda emergencial para trabalhadores da cultura, além de manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de pandemia do Covid‐19.
- 1º FESTIVAL EXPLICANÇÃO (EXFEST)
- Onde: no canal no YouTube “Explicanção”
- Quando: dia 23 de janeiro, a partir das 14h25
- Atrações confirmadas: Bella Nogueira; Dan Ambranches; Gavi; e Manfredo