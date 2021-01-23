Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos sons

Banda lança música sobre aproveitar a vida com clipe em lugares do ES

Grupo capixaba Outrora 027, formado por cinco amigos, filmou cada parte do clipe de “Outrora” em paisagens turísticas de Vitória, Vila Velha e Guarapari
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

23 jan 2021 às 10:39

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 10:39

A banda Outrora 027: João Mendes (vox), Enrico Induzzi (baixo), Gabriel Brian (bateria) e Matheus Rocha e Pedro Pedroni (guitarras)
A banda Outrora 027: João Mendes (vox), Enrico Induzzi (baixo), Gabriel Brian (bateria) e Matheus Rocha e Pedro Pedroni (guitarras) Crédito: Luana Izoton
A banda “Outrora 027”, formada por cinco amigos do Espírito Santo, explorou as belezas capixabas no recém-lançado clipe “Outrora”, que fala da importância de aproveitar a vida e as oportunidades que ela traz. O single é o primeiro (de seis canções) que vai compor EP que os músicos pretendem lançar neste primeiro semestre de 2021.
Na gravação, cenas paradisíacas de VitóriaVila Velha e Guarapari tomaram conta da tela para servirem de inspiração para os versos compostos por João Mendes, que além de vocalista da banda é estudante de Medicina. “A gente se perde muito no estresse da vida e acaba deixando as coisas boas passarem. Temos que aproveitar mais momentos em família, com amigos, dar valor às pequenas coisas boas da vida. Essa é a mensagem que quisemos passar”, fala.
E continua: “Em relação ao clipe, pensamos em como dar esse alto astral na filmagem também. A ideia era mostrar uma viagem de nós, amigos que formam a banda, e Vitória tem muito lugar bonito. Vila Velha, Guarapari... Mostramos tudo isso. E a gente viajou mesmo, chegamos a ficar três dias direto fora de casa”.
"A música busca ser leve para exaltar as coisas boas da vida e bonitas do Espírito Santo "
João Mendes - Músico e universitário
A banda Outrora 027: João Mendes (vox), Enrico Induzzi (baixo), Gabriel Brian (bateria) e Matheus Rocha e Pedro Pedroni (guitarras)
A banda Outrora 027: João Mendes (vox), Enrico Induzzi (baixo), Gabriel Brian (bateria) e Matheus Rocha e Pedro Pedroni (guitarras) Crédito: Luana Izoton
Em pouco mais de 24h, o clipe lançado no YouTube ultrapassou as 2 mil visualizações. Nos sons que foram ao ar nas plataformas digitais, os integrantes da Outrora exploraram o rock, pop e reggae. E assim pretendem não se prender a um gênero para as próximas composições: “O pessoal já está perguntando quando teremos novidades (risos). E estamos muito felizes com o resultado. Mas a gente não se rotula, quanto ao ritmo. Para cada um se aproveitar e aproveitarmos os instrumentos ao máximo. A gente toca o que a gente gosta e escuta”. Confira o clipe:
Apesar do bom entrosamento musical, esse é o primeiro lançamento oficial do grupo, que só estava esperando janeiro para ser lançado. “Estávamos com tudo pronto e decidimos lançar porque muita gente falava: ‘Conheço vocês, mas queria ver trabalhos lançados’. E isso tanto público quanto mercado. Então agora temos esse primeiro lançamento e estamos programando os próximos”, adianta.
Para o compositor do hit, “Outrora” também chega para celebrar a solidez do grupo, que é formado, a rigor, desde 2012. João explica que depois da formação original, a banda acabou se dissipando e em 2018 ele chegou a ficar cerca de cinco meses sozinho. Na ocasião, encontrou um amigo, inicialmente, que topou entrar para o projeto e poucas semanas depois ele celebrou a formação atual, com ele, Enrico Induzzi (baixo), Gabriel Brian (bateria) e Matheus Rocha e Pedro Pedroni (guitarras).

Veja Também

Luan Santana tira dias de descanso para compor no Espírito Santo

Governo do ES quer retomar obra do Cais das Artes até junho deste ano

Cariacica planeja lives de Carnaval com blocos e escolas de samba

“Todos nós gostamos muito da música. Eu, particularmente, ganhei meu primeiro violão quando tinha cinco anos (de idade). E meu sonho sempre foi viver da música, apesar de hoje também cursar Medicina. Mas todos do grupo, hoje em dia, têm trabalhos por fora”, confidencia, completando: “E todos conseguimos conciliar as rotinas muito bem”.
Para os próximos meses, João diz que o grupo estará focado na produção e lançamento de outros cinco singles, que até junho devem compor o que será o primeiro EP da banda. Os esforços, segundo ele, serão todos canalizados para este trabalho. “Nesta quinta (14) já queremos ir para as novas gravações e achamos que o pessoal vai gostar bastante”, conclui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba celebridades espírito santo Famosos Música Arte Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça 5 tipos de maquiagens com ótima qualidade e custo-benefício
Imagem de destaque
Entenda como comer mais frutas e vegetais pode melhorar a qualidade do sono
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados