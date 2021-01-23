Banda lança música sobre aproveitar a vida com clipe em lugares do ES

A banda Outrora 027: João Mendes (vox), Enrico Induzzi (baixo), Gabriel Brian (bateria) e Matheus Rocha e Pedro Pedroni (guitarras) Crédito: Luana Izoton

“Outrora 027”, formada por cinco amigos do A banda, formada por cinco amigos do Espírito Santo , explorou as belezas capixabas no recém-lançado clipe “Outrora”, que fala da importância de aproveitar a vida e as oportunidades que ela traz. O single é o primeiro (de seis canções) que vai compor EP que os músicos pretendem lançar neste primeiro semestre de 2021.

Vila Velha e Na gravação, cenas paradisíacas de Vitória Guarapari tomaram conta da tela para servirem de inspiração para os versos compostos por João Mendes, que além de vocalista da banda é estudante de Medicina. “A gente se perde muito no estresse da vida e acaba deixando as coisas boas passarem. Temos que aproveitar mais momentos em família, com amigos, dar valor às pequenas coisas boas da vida. Essa é a mensagem que quisemos passar”, fala.

E continua: “Em relação ao clipe, pensamos em como dar esse alto astral na filmagem também. A ideia era mostrar uma viagem de nós, amigos que formam a banda, e Vitória tem muito lugar bonito. Vila Velha, Guarapari... Mostramos tudo isso. E a gente viajou mesmo, chegamos a ficar três dias direto fora de casa”.

"A música busca ser leve para exaltar as coisas boas da vida e bonitas do Espírito Santo " João Mendes - Músico e universitário

A banda Outrora 027: João Mendes (vox), Enrico Induzzi (baixo), Gabriel Brian (bateria) e Matheus Rocha e Pedro Pedroni (guitarras) Crédito: Luana Izoton

Em pouco mais de 24h, o clipe lançado no YouTube ultrapassou as 2 mil visualizações. Nos sons que foram ao ar nas plataformas digitais, os integrantes da Outrora exploraram o rock, pop e reggae. E assim pretendem não se prender a um gênero para as próximas composições: “O pessoal já está perguntando quando teremos novidades (risos). E estamos muito felizes com o resultado. Mas a gente não se rotula, quanto ao ritmo. Para cada um se aproveitar e aproveitarmos os instrumentos ao máximo. A gente toca o que a gente gosta e escuta”. Confira o clipe:

Apesar do bom entrosamento musical, esse é o primeiro lançamento oficial do grupo, que só estava esperando janeiro para ser lançado. “Estávamos com tudo pronto e decidimos lançar porque muita gente falava: ‘Conheço vocês, mas queria ver trabalhos lançados’. E isso tanto público quanto mercado. Então agora temos esse primeiro lançamento e estamos programando os próximos”, adianta.

Para o compositor do hit, “Outrora” também chega para celebrar a solidez do grupo, que é formado, a rigor, desde 2012. João explica que depois da formação original, a banda acabou se dissipando e em 2018 ele chegou a ficar cerca de cinco meses sozinho. Na ocasião, encontrou um amigo, inicialmente, que topou entrar para o projeto e poucas semanas depois ele celebrou a formação atual, com ele, Enrico Induzzi (baixo), Gabriel Brian (bateria) e Matheus Rocha e Pedro Pedroni (guitarras).

“Todos nós gostamos muito da música. Eu, particularmente, ganhei meu primeiro violão quando tinha cinco anos (de idade). E meu sonho sempre foi viver da música, apesar de hoje também cursar Medicina. Mas todos do grupo, hoje em dia, têm trabalhos por fora”, confidencia, completando: “E todos conseguimos conciliar as rotinas muito bem”.