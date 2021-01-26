Cariacica quer lançar edital da Lei João Bananeira até junho deste ano

A cultura de Cariacica terá um orçamento de R$ 2.792.337,00 em 2021 Crédito: Divulgação PMC/Lucas Calazans

A pasta, que na nova administração do município ficará sob a gerência de Nina Santos, contará com um orçamento total de R$ 2.792.337,00 e pretende investir cerca de R$ 400 mil na Lei João Bananeira, única lei de incentivo cultural do Estado que não foi interrompida por conta de mudanças nas gestões administrativas.

Em conversa com o Divirta-se, de A Gazeta, Nina afirmou que pretende lançar um edital de chamamento ainda neste primeiro semestre, até junho. "Por conta da Covid-19, o edital do ano passado foi prorrogado até setembro. Para este ano, queremos manter a tradição de lançá-lo nos primeiros meses do ano", adianta a gestora, dizendo que, nas próximas semanas, vai se reunir com o Conselho Municipal de Cultura e com a classe artística de Cariacica para definir diretrizes e uma provável data.

"A tendência é manter os parâmetros definidos pelo Conselho de Cultura, principalmente no que diz respeito aos segmentos culturais que serão contemplados", explica.

A João Bananeira teve seu primeiro edital lançado em 2007 e injetou cerca de R$ 7 milhões na cultura da cidade.

A cultura de Cariacica terá um orçamento de R$ 2.792.337,00 em 2021 Crédito: Monica Silvestre/Pexels

ALDIR BLANC

Cariacica recebeu da Lei Aldir Blanc o total de R$ 2.407.548,83. Desse montante, restou um saldo de cerca de R$ 400 mil. Nina Santos adiantou ter interesse que essa verba continue no município e seja repassada para a cultura.

"Queremos propor um diálogo com a bancada do Espírito Santo em Brasília, no intuito de criar uma medida provisória para que essa verba seja revertida para nossos projetos culturais", adianta.

Fachada do Centro Histórico Eduartino Silva, localizado no Centro de Cariacica Crédito: Lucas Calazans/Prefeitura de Cariacica

Entre outras metas para a cultura, está o restauro definitivo do Centro Histórico Eduartino Silva, localizado na sede do município. Hoje revitalizado, o espaço - que foi sede da prefeitura municipal - possui uma biblioteca comunitária, um telecentro e um espaço para pequenas apresentações artísticas no pavimento superior. O restauro total está orçado em R$ 900 mil, e conta com recursos já captados pela Secretaria Municipal de Cultura.