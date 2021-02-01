Museu do Pescador retoma atividades e reabre para visitação em Vitória

O Museu do Pescador fica localizado no Bairro de Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: PMV/Divulgação

novo horário de visitação do museu será das 10 às 18 horas, entre terça e sexta-feira, e das 12 às 16 horas, aos fins de semana. A partir da próxima terça-feira (2), o espaço reabre, assim como as demais instituições, seguindo rigorosamente todos os protocolos e normas de prevenção e proteção contra a Covid-19, conforme as recomendações das autoridades sanitárias. O

Neste primeiro momento, os visitantes terão acesso ao acervo local do Museu do Pescador. De acordo com o coordenador do espaço, Romullo Souza, já estão previstas duas exposições para esse primeiro semestre, sendo uma delas “Maré Literária”, com trabalhos do artista Jairo Hortêncio.

De acordo com o coordenador, o museu representa o fortalecimento da identidade local da região das Ilhas das Caieiras e mostra as belezas da ilha e da vila, com a quais todos mantêm uma relação afetiva com o manguezal.

“O que nos inspira neste reinício, mesmo em um momento de pandemia, é a possibilidade de expor o belo da nossa capital. Além disso, a oportunidade, não apenas aos moradores da região, mas também a todas as pessoas que visitam o espaço, de se verem refletidos na nossa arte e absorverem a nossa história. Certamente, quem sai dali após ter contato com o nosso acervo vai para casa com as energias renovadas”, acredita Romullo.

Lembrando que não é necessário realizar o agendamento prévio para visitar o Museu do Pescador. Porém, o local comporta o número máximo de seis pessoas por vez e o uso da máscara em seu interior é obrigatório, bem como a utilização de álcool em gel.

Em conversa com o "Divirta-se", de A Gazeta, o subsecretário de cultura de Vitória, Luciano Gagno, garantiu que o retorno das ações culturais será gradual. "Assim que as atividades foram regularizadas, a ideia é voltar com as oficinais de formação artística que sempre foram ofertadas no museu."

APARELHOS CULTURAIS

No início de seu mandato, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) exonerou servidores ocupantes de cargos comissionados ligados à Gerência do Projeto Cultural Rubem Braga (GPCRB), como também diretores e funcionários de aparelhos culturais da capital, como a Fafi, Museu Capixaba do Negro (Mucane), Casa Porto das Artes Plásticas, Museu do Pescador e do Circuito Cultural de Vitória, localizado na região de Santo André.

Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória Crédito: Elizabeth Nader/PMV

Luciano Gagno, subsecretário de cultura do município, afirmou que, gradativamente, os postos estão sendo ocupados por novos profissionais. Dos cargos já definidos, Romullo Souza assume o Museu do Pescador; Zila Nascimento, ficará à frente da Fafi; e Thais Souto Amorim assumiu as coordenadorias do Museu Capixaba do Negro e do Circuito Cultural.