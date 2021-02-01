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Museu do Pescador retoma atividades e reabre para visitação em Vitória

A abertura será feita de acordo com os protocolos sanitários, considerando a pandemia da Covid-19. De acordo com o subsecretário de Cultura de Vitória, Luciano Gagno, em breve serão retomadas as oficinas de formação cultural

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 14:30

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

01 fev 2021 às 14:30
O Museu do Pescador fica localizado no Bairro de Ilha das Caieiras, em Vitória
O Museu do Pescador fica localizado no Bairro de Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: PMV/Divulgação
Depois da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) e do Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas” (Mucane) e do Circuito Cultural retomarem algumas de suas atividades presenciais, chegou a vez do Museu Histórico da Ilha das Caieiras “Manoel Passos Lyrio”, o Museu do Pescador, voltar à ativa.
A partir da próxima terça-feira (2), o espaço reabre, assim como as demais instituições, seguindo rigorosamente todos os protocolos e normas de prevenção e proteção contra a Covid-19, conforme as recomendações das autoridades sanitárias. O novo horário de visitação do museu será das 10 às 18 horas, entre terça e sexta-feira, e das 12 às 16 horas, aos fins de semana.
Neste primeiro momento, os visitantes terão acesso ao acervo local do Museu do Pescador. De acordo com o coordenador do espaço, Romullo Souza, já estão previstas duas exposições para esse primeiro semestre, sendo uma delas  “Maré Literária”, com trabalhos do artista Jairo Hortêncio.
De acordo com o coordenador, o museu representa o fortalecimento da identidade local da região das Ilhas das Caieiras e mostra as belezas da ilha e da vila, com a quais todos mantêm uma relação afetiva com o manguezal.

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“O que nos inspira neste reinício, mesmo em um momento de pandemia, é a possibilidade de expor o belo da nossa capital. Além disso, a oportunidade, não apenas aos moradores da região, mas também a todas as pessoas que visitam o espaço, de se verem refletidos na nossa arte e absorverem a nossa história. Certamente, quem sai dali após ter contato com o nosso acervo vai para casa com as energias renovadas”, acredita Romullo.
Lembrando que não é necessário realizar o agendamento prévio para visitar o Museu do Pescador. Porém, o local comporta o número máximo de seis pessoas por vez e o uso da máscara em seu interior é obrigatório, bem como a utilização de álcool em gel.
Em conversa com o "Divirta-se", de A Gazeta, o subsecretário de cultura de Vitória, Luciano Gagno, garantiu que o retorno das ações culturais será gradual. "Assim que as atividades foram regularizadas, a ideia é voltar com as oficinais de formação artística que sempre foram ofertadas no museu."

APARELHOS CULTURAIS

No início de seu mandato, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) exonerou servidores ocupantes de cargos comissionados ligados à Gerência do Projeto Cultural Rubem Braga (GPCRB), como também diretores e funcionários de aparelhos culturais da capital, como a Fafi, Museu Capixaba do Negro (Mucane), Casa Porto das Artes Plásticas, Museu do Pescador e do Circuito Cultural de Vitória, localizado na região de Santo André.
Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória
Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória Crédito: Elizabeth Nader/PMV
Luciano Gagno, subsecretário de cultura do município, afirmou que, gradativamente, os postos estão sendo ocupados por novos profissionais. Dos cargos já definidos, Romullo Souza assume o Museu do PescadorZila Nascimento, ficará à frente da Fafi; e Thais Souto Amorim assumiu as coordenadorias do Museu Capixaba do Negro e do Circuito Cultural
Em breve, de acordo com a Semc, serão nomeados os gestores da Gerência do Projeto Cultural Rubem Braga (GPCRB) e da Casa Porto das Artes Plásticas.

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