AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cultura

Lei Rouanet: governo barra projetos de cidades e Estados em lockdown

Só serão avaliados projetos que envolvam interação presencial e o local da execução não tenha restrição de circulação, toque de recolher, lockdown ou outras ações que impeçam a execução do projeto

Publicado em 06 de Março de 2021 às 08:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 mar 2021 às 08:49
Com orçamento de R$ 6,7 milhões e com construção prevista para o Campus do Ifes, a Serra deve ganhar o seu primeiro teatro em breve
Teatro: apresentação cultural Crédito: Mônica Silvestre/Pexels
A Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, subordinada à Secretaria Especial de Cultura, informou sua decisão de suspender a análise de projetos que buscam recursos da Lei Rouanet. Conforme uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta (5), a medida é válida para projetos pedidos em cidades e Estados que estejam com restrições de circulação e de atividades econômicas contra Ccovid-19.

A decisão assinada por André Porciúncula, secretário da área, afirma que só serão avaliados projetos que "envolvam interação presencial com o público, cujo local da execução não esteja em ente federativo em que haja restrição de circulação, toque de recolher, lockdown ou outras ações que impeçam a execução do projeto". A medida tem validade de 15 dias, contando a partir desta sexta, podendo ser prorrogada ou suspensa.

Veja Também

Oposição pede cancelamento de portaria que suspende Rouanet onde há lockdown

O Estadão publicou matéria na quarta (3), informando sobre a paralisia da Rouanet com relação a novos projetos. Na ocasião, o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e ex-ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, disse:
"Não há projetos aprovados desde novembro de 2020 da Lei Rouanet como está também parado o Fundo Setorial do Audiovisual, o principal mecanismo de financiamento do setor. As duas maiores ferramentas de fomento do País estão inativas justamente no momento em que elas deveriam atuar mais por terem um alto potencial de geração de renda, como mostram os estudos".
Ao saber da notícia, o senador Randolfe Rodrigues, do partido Rede Sustentabilidade, afirmou em um vídeo postado em suas redes sociais: "Acabo de receber a informação que o secretário de Cultura, o dublê de ator Mário Frias, acaba de baixar uma portaria determinando a suspensão da Lei Rouanet para Estados e municípios que querem decretar lockdown. Vamos ainda hoje acionar o Supremo Tribunal Federal, fazer o que for necessário, mas é inaceitável. Eles querem juntar duas coisas: matar as pessoas e matar a cultura".
O secretário André Porciúncula reforçou em seu Twitter a certeza de ter tomado a decisão certa. "Como querem realizar eventos com restrição? Sejam minimamente coerentes, se é para ficar em casa, então não tem verba pública para projetos que geram aglomeração", escreveu. "Não entendi, não é para ficar em casa? Como querem que aprovemos propostas que geram aglomeração?"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marc Guéhi, Inglaterra
Zagueiro diz estar 'muito decepcionado' com recuo da Inglaterra contra a Argentina
Imagem de destaque
Câncer de tireoide: conheça os sintomas e os tratamentos para a doença
Imagem de destaque
Como transformar um negócio em dificuldade em uma operação sustentável e lucrativa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados