Itens mais vendidos pelo ES na internet surpreendem

As empresas do Espírito Santo
venderam R$ 39,5 bilhões pelo e-commerce entre 2016 e 2022, segundo levantamento inédito do Observatório do Comércio Eletrônico, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançada nesta quinta-feira (11).
Os itens mais vendidos pelo e-commerce do Estado são aparelhos de ar-condicionado, vinhos e placas de microprocessamento, itens que não estão entre os primeiros lugares em vendas no comércio eletrônico brasileiro. Aliás, confirmando a vocação externa da economia capixaba, 95% das vendas on-line foram para consumidores de fora do Estado.
No mesmo período, os consumidores do ES fizeram compras na internet de outros Estados no valor de R$ 10,2 bilhões, com predominância de aparelhos de celular, televisores, desktops e geladeiras.
No panorama nacional, o líder absoluto de compras pela internet entre 2016 e 2022, em termos de movimentação financeira, foi o celular. No período, a venda de aparelhos portáteis de telefonia, incluindo smartphones, movimentou R$ 72,1 bilhões, ou 11,5% do total.
Na sequência, aparecem televisores, com faturamento de R$ 28 bilhões (4,5%), e notebooks, tablets e similares, com R$ 21 bilhões em vendas. Depois vêm geladeiras ou freezers, R$ 17,8 bilhões (2,8%); livros
, brochuras e impressos semelhantes, com R$ 16,8 bilhões (2,6%); e máquinas de lavar roupas, com R$ 10,8 bilhões (1,7%).