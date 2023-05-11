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Leonel Ximenes

Itens mais vendidos pelo ES na internet surpreendem

São quase R$ 40 bilhões em seis anos: produtos mais comercializados pelo Estado no ambiente virtual incluem bebida, aparelhos domésticos e componentes eletrônicos

Públicado em 

11 mai 2023 às 12:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pagamento por cartão de crédito de compra na internet
Consumidores do ES fizeram compras na internet de outros Estados no valor de R$ 10,2 bilhões, entre 2016 e 2022 Crédito: PhotoMIX Company/ Pexels
As empresas do Espírito Santo venderam R$ 39,5 bilhões pelo e-commerce entre 2016 e 2022, segundo levantamento inédito do Observatório do Comércio Eletrônico, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançada nesta quinta-feira (11).
Os itens mais vendidos pelo e-commerce do Estado são aparelhos de ar-condicionado, vinhos e placas de microprocessamento, itens que não estão entre os primeiros lugares em vendas no comércio eletrônico brasileiro. Aliás, confirmando a vocação externa da economia capixaba, 95% das vendas on-line foram para consumidores de fora do Estado.

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No mesmo período, os consumidores do ES fizeram compras na internet de outros Estados no valor de R$ 10,2 bilhões, com predominância de aparelhos de celular, televisores, desktops e geladeiras.
No panorama nacional, o líder absoluto de compras pela internet entre 2016 e 2022, em termos de movimentação financeira, foi o celular. No período, a venda de aparelhos portáteis de telefonia, incluindo smartphones, movimentou R$ 72,1 bilhões, ou 11,5% do total.
Na sequência, aparecem televisores, com faturamento de R$ 28 bilhões (4,5%), e notebooks, tablets e similares, com R$ 21 bilhões em vendas. Depois vêm geladeiras ou freezers, R$ 17,8 bilhões (2,8%); livros, brochuras e impressos semelhantes, com R$ 16,8 bilhões (2,6%); e máquinas de lavar roupas, com R$ 10,8 bilhões (1,7%).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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