Principal executivo da Fecomércio-ES deixa o cargo

“Agradecemos ao Dorval pelo trabalho realizado ao longo dos últimos meses, principalmente o processo de reestruturação gerencial da Fecomércio-ES”, disse, em nota, Idalberto Moro, presidente da Federação do Comércio do ES.
Dorval coordenou o processo de mudança de gestão da Fecomércio a partir de maio do ano passado e estava oficialmente no cargo de superintendente da poderosa federação desde junho de 2022, quando houve a posse da nova direção da entidade.
À coluna, Idalberto Moro elogiou Dorval, disse que houve uma mudança de gestão e que o novo executivo, Cézar Pinto, tem experiência no Sincades e no movimento sindical empresarial.
“Cézar Wagner Pinto terá como objetivo fortalecer os eixos estratégicos da Federação, como inovação, integração, sindical, economia, turismo, social, cultura, saúde, educação e qualificação profissional”, explica Moro na nota sobre a mudança na governança da estrutura organizacional da Fecomércio-ES.