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Leonel Ximenes

Principal executivo da Fecomércio-ES deixa o cargo

Novo diretor executivo da poderosa federação já assumiu a função

Públicado em 

13 fev 2023 às 18:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da Fecomércio-ES: novo presidente, Idalberto Moro, assume no dia 22 de junho
Sede da Fecomércio-ES em Vitória Crédito: Fecomércio-ES/Divulgação
Dorval Uliana, superintendente da Fecomércio-ES, deixou o cargo no último dia 3. Em seu lugar assumiu Cézar Wagner Pinto, superintendente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do ES (Sincades), que terá a função de diretor executivo da federação.
“Agradecemos ao Dorval pelo trabalho realizado ao longo dos últimos meses, principalmente o processo de reestruturação gerencial da Fecomércio-ES”, disse, em nota, Idalberto Moro, presidente da Federação do Comércio do ES.

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Dorval coordenou o processo de mudança de gestão da Fecomércio a partir de maio do ano passado e estava oficialmente no cargo de superintendente da poderosa federação desde junho de 2022, quando houve a posse da nova direção da entidade.
Data: 22/12/2018 - Vitória - ES - Governador eleito Renato Casagrande anuncia secretários. Na foto, Dorval de Assis Uliana, secretário de Turismo - Editoria: Política - Foto: Raphael Marques
 Dorval Uliana trabalhou na reestruturação gerencial da Fecomércio-ES Crédito: Raphael Marques
À coluna, Idalberto Moro elogiou Dorval, disse que houve uma mudança de gestão e que o novo executivo, Cézar Pinto, tem experiência no Sincades e no movimento sindical empresarial.
“Cézar Wagner Pinto terá como objetivo fortalecer os eixos estratégicos da Federação, como inovação, integração, sindical, economia, turismo, social, cultura, saúde, educação e qualificação profissional”, explica Moro na nota sobre a mudança na governança da estrutura organizacional da Fecomércio-ES.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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