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Governo do ES divulga feriados e pontos facultativos de 2023; veja datas

São dias em que são normalmente comemoradas festas tradicionais, datas marcantes para os religiosos, além de fatos históricos. Confira as datas no calendário divulgado
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 fev 2023 às 11:53

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 11:53

Calendário
Feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, é apenas uma das datas divulgadas pelo governo do ES Crédito: Shutterstock
Governo do ES divulga feriados e pontos facultativos de 2023; veja datas
A notícia boa aos servidores públicos do Estado veio por meio de decreto no Diário Oficial: nesta sexta-feira (3), o governo do Espírito Santo divulgou os dias de feriados e pontos facultativos válidos para o ano de 2023. Nestes dias, são normalmente comemoradas festas tradicionais, datas marcantes para os religiosos, além de fatos históricos. Nos dias de feriados e pontos facultativos, não haverá expediente nos órgãos e unidades administrativas. A alteração do serviço público também costuma mexer com o comércio, que se adapta conforme a demanda.

Os feriados e pontos facultativos:

  • 1º de janeiro (domingo) - Confraternização Universal, feriado
  • 20 de fevereiro (segunda-feira) - Carnaval, ponto facultativo
  • 21 de fevereiro (terça-feira) - Carnaval, ponto facultativo
  • 22 de fevereiro (quarta-feira) - Quarta-feira de Cinzas, ponto facultativo
  • 6 de abril (quinta-feira) - Quinta-feira da Semana Santa, ponto facultativo
  • 7 de abril (sexta-feira) - Paixão de Cristo, feriado
  • 17 de abril (segunda-feira) - Nossa Senhora da Penha, feriado estadual
  • 21 de abril (sexta-feira) - Tiradentes, feriado
  • 1º de maio (segunda-feira) - Dia do Trabalho, feriado
  • 23 de maio (terça-feira) - Colonização do Solo Espírito-santense, ponto facultativo
  • 8 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi, ponto facultativo
  • 7 de setembro (quinta-feira) - Independência do Brasil, feriado
  • 12 de outubro (quinta-feira) - Nossa Senhora Aparecida, feriado
  • 28 de outubro (sábado) - Dia do Servidor Público, ponto facultativo
  • 2 de novembro (quinta-feira) - Finados, feriado
  • 15 de novembro (quarta-feira) - Proclamação da República, feriado
  • 25 de dezembro (segunda-feira) - Natal, feriado
Além das datas divulgadas, com feriados e pontos facultativos, o governo do Estado também informou que não haverá expediente nos órgãos e entidades estaduais nas seguintes datas. Neste caso, deve haver compensação do servidor público.
  • 9 de junho (sexta-feira), um dia após a data de Corpus Christi
  • 13 de outubro (sexta-feira), um dia após o dia de Nossa Senhora Aparecida
  • 3 de novembro (sexta-feira), um dia após o feriado de finados
Não devem seguir o calendário os órgãos e unidades administrativas que desemprenham funções em regime de escala ou que não admitem paralisação.

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