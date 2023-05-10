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Festão

Matheus e Kauan, Durval e Barões da Pisadinha agitam os 60 anos de São Gabriel da Palha

Cidade comemora 60 anos com festa que terá 26 shows gratuitos de quinta (11) a domingo (14); confira a programação completa
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 08:00

Matheus e Kauan, Durval e Barões da Pisadinha agitam os 60 anos de São Gabriel da Palha
Matheus e Kauan, Durval e Barões da Pisadinha agitam os 60 anos de São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação
São Gabriel da Palha está em festa. A cidade completa 60 anos de emancipação no próximo domingo, dia 14 de maio, e prepara uma festona com direito a 26 shows. Entre as atrações locais, a programação ganha destaque com as apresentações de Anderson Freire, Matheus e Kauan, Durval Lelys e Barões da Pisadinha.
Os shows têm entrada gratuita e acontecem, de quinta (11) a domingo (14), na área de eventos da Cooabriel, anexa ao armazém sede e às margens da Rodovia ES-137. A Prefeitura de São Gabriel da Palha garantiu nas redes sociais que o transporte público estará funcionando para a locomoção da população até o espaço.
"É um privilégio estar prefeito durante a passagem dos 60 anos de São Gabriel da Palha. Essa festa é para o trabalhador, para o funcionário de fábricas, do comércio, das empresas de tecnologia e, claro, do agricultor que ainda é a base do sustento de nossa cidade e que merece um momento de lazer depois de anos sem uma festa da cidade. Meu convite a todos para que venham com a família celebrar conosco, conhecer nossa cidade", convida o prefeito da cidade, Tiago Rocha.

PROGRAMAÇÃO

  • QUINTA-FEIRA (11/05)
  • 19h - Bruna Olly
  • 20h - Andreson Freire

  • SEXTA-FEIRA (12/05)
  • 19h - Simoni e Giovane
  • 20h - Leandro Messa
  • 21h - Banda Voxcor
  • 22h - Breno e Lucas
  • 23h30 - Matheus e Kauan
  • 1h - João Vitor e Vinícius
  • 2h30 - Forró Chappa Real

  • SÁBADO (13/05)
  • 18h30 - Josmar e Bosco
  • 19h30 - Modão du Bom
  • 20h30 - The Gambas
  • 22h - Tayana França
  • 23h30 - Durval Lelys
  • 1h - Filipe Fantin
  • 2h30 - Enzo Ferrari e Dayane Oliveira

  • DOMINGO (14/05)
  • 14h - João Pedro e Juliana
  • 15h - Pagode D' Primeira
  • 17h - Flavyan Bastos
  • 18h30 - João Marcos e Vinícius
  • 19h30 - Wanderley dos Teclados
  • 20h30 - Kauan Salles
  • 22h - Barões da Pisadinha
  • 23h30 - Leo Lima
  • 1h - Priscila Ribeiro
  • 2h30 - Forrozão Sertanejo

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