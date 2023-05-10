Matheus e Kauan, Durval e Barões da Pisadinha agitam os 60 anos de São Gabriel da Palha

São Gabriel da Palha está em festa. A cidade completa 60 anos de emancipação no próximo domingo, dia 14 de maio, e prepara uma festona com direito a 26 shows. Entre as atrações locais, a programação ganha destaque com as apresentações de Anderson Freire, Matheus e Kauan, Durval Lelys e Barões da Pisadinha.
Os shows têm entrada gratuita e acontecem, de quinta (11) a domingo (14), na área de eventos da Cooabriel, anexa ao armazém sede e às margens da Rodovia ES-137. A Prefeitura de São Gabriel da Palha garantiu nas redes sociais que o transporte público estará funcionando para a locomoção da população até o espaço.
"É um privilégio estar prefeito durante a passagem dos 60 anos de São Gabriel da Palha. Essa festa é para o trabalhador, para o funcionário de fábricas, do comércio, das empresas de tecnologia e, claro, do agricultor que ainda é a base do sustento de nossa cidade e que merece um momento de lazer depois de anos sem uma festa da cidade. Meu convite a todos para que venham com a família celebrar conosco, conhecer nossa cidade", convida o prefeito da cidade, Tiago Rocha.
PROGRAMAÇÃO
- QUINTA-FEIRA (11/05)
- 19h - Bruna Olly
- 20h - Andreson Freire
- SEXTA-FEIRA (12/05)
- 19h - Simoni e Giovane
- 20h - Leandro Messa
- 21h - Banda Voxcor
- 22h - Breno e Lucas
- 23h30 - Matheus e Kauan
- 1h - João Vitor e Vinícius
- 2h30 - Forró Chappa Real
- SÁBADO (13/05)
- 18h30 - Josmar e Bosco
- 19h30 - Modão du Bom
- 20h30 - The Gambas
- 22h - Tayana França
- 23h30 - Durval Lelys
- 1h - Filipe Fantin
- 2h30 - Enzo Ferrari e Dayane Oliveira
- DOMINGO (14/05)
- 14h - João Pedro e Juliana
- 15h - Pagode D' Primeira
- 17h - Flavyan Bastos
- 18h30 - João Marcos e Vinícius
- 19h30 - Wanderley dos Teclados
- 20h30 - Kauan Salles
- 22h - Barões da Pisadinha
- 23h30 - Leo Lima
- 1h - Priscila Ribeiro
- 2h30 - Forrozão Sertanejo