Matheus e Kauan, Durval e Barões da Pisadinha agitam os 60 anos de São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação

São Gabriel da Palha está em festa. A cidade completa 60 anos de emancipação no próximo domingo, dia 14 de maio, e prepara uma festona com direito a 26 shows. Entre as atrações locais, a programação ganha destaque com as apresentações de Anderson Freire, Matheus e Kauan, Durval Lelys e Barões da Pisadinha.

Os shows têm entrada gratuita e acontecem, de quinta (11) a domingo (14), na área de eventos da Cooabriel, anexa ao armazém sede e às margens da Rodovia ES-137. A Prefeitura de São Gabriel da Palha garantiu nas redes sociais que o transporte público estará funcionando para a locomoção da população até o espaço.

"É um privilégio estar prefeito durante a passagem dos 60 anos de São Gabriel da Palha. Essa festa é para o trabalhador, para o funcionário de fábricas, do comércio, das empresas de tecnologia e, claro, do agricultor que ainda é a base do sustento de nossa cidade e que merece um momento de lazer depois de anos sem uma festa da cidade. Meu convite a todos para que venham com a família celebrar conosco, conhecer nossa cidade", convida o prefeito da cidade, Tiago Rocha.

PROGRAMAÇÃO