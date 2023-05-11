Poesia Acústica terá shows com Budah em Cachoeiro e Vitória

Após uma apresentação de alguns integrantes do projeto em Vitória, que já deu o que falar no ano passado, o Poesia Acústica terá duas apresentações garantidas no Espírito Santo neste fim de semana. E o clima é o mesmo, o de burburinho pela ansiedade para curtir ao vivo as músicas do projeto com mais de 3,5 bilhões de views nas plataformas digitais.
Na onda do luau, banquinho, violão e juras de amor, o projeto de rap de maior hype do momento está com agenda garantida nesta sexta (12), em Cachoeiro, e no sábado (13), em Vitória. As apresentações acontecem em duas unidades do Gordinho, trazendo Chris Mc, Dk47, Jaya Luuck, Budah, Bob do Contra e Ducon.
A turma dos shows no ES participou de edições diferentes do projeto, que nasceu no rio com foco em espalhar a poesia dos rappers. Já são 13 edições que juntam 5 MCs e um DJ em cada uma prontos para rimar e falar de amor e suas histórias.
O projeto cresceu tanto que hoje conta com participações de artistas como Ludmilla, Luisa Sonza e Marina Sena. MCs como Filipe Ret, Cabelinho, Orochi, Xamã, Filipe Ret e Cesar MC já integraram edições do projeto.
Inclusive, Ducon, Budah, Bob do Contra, DK47 e Chris MC, que se apresentam no ES neste fim de semana, estão no Poesia Acústica Lisboa. Confira abaixo.
Os shows prometem emocionar os capixabas, já que a nossa Budah está se despedindo do Poesia Acústica, no qual foi a front feminina do grupo por um ano, e agora, após assinar recentemente com a gravadora Universal Music, vai se dedicar ao seu primeiro EP e álbum solo. Então já prepara a roupa de ir e se joga.
SERVIÇO
- VIBE SESSIONS - GORDINHO CACHOEIRO
- Atrações: Poesia Acústica
- Quando: sexta (12), a partir das 22h
- Onde: Gordinho Cachoeiro – Avenida Mauro Miranda Madureira, 1.282, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim.
- Classificação: 16 anos
- Ingressos: R$ 40 (pista/2º lote) e R$ 70 (camarote/2º lote)
- Pontos de venda: site Lebillet (compre aqui) e Carneiro Instrumentos Musicais (Cachoeiro)
- VIBE SESSIONS - GORDINHO SAMBÃO
- Atrações: Poesia Acústica
- Quando: sábado (13), a partir das 20h
- Onde: Gordinho Sambão – Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória.
- Classificação: 16 anos
- Ingressos: R$ 40 (pista/2º lote) e R$ 70 (frontstage/1º lote)
- Pontos de venda: site Lebillet (compre aqui) e nas lojas Óticas Diniz (Shop. Praia da Costa, Shop. Vila Velha); Origens (Shop. Priaa da Costa, Shop. Vila Velha, Shop. Vitória e K1)