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Cultura

Relembre quatro passagens de Rita Lee pelo Espírito Santo

HZ separou quatro momentos que vão de 1977 a 2022. Último show de Rita no ES foi em 2009
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 15:50

Rita Lee durante show no Ginásio do Álvares Cabral em 1987
Rita Lee durante show no Ginásio do Álvares Cabral em 1996 Crédito: Cedoc/TV Gazeta
A cantora Rita Lee faleceu na noite desta segunda (8), aos 75 anos de idade. Diagnosticada com câncer de pulmão em maio de 2021, a artista estava em tratamento contra a doença. Além dos três filhos - Roberto, João e Antônio -, Rita deixa um legado de autenticidade, rebeldia e muita música. Afinal, as letras da Rainha do Rock Brasileiro como “Mania de Você”, “Chega mais”, “Doce Vampiro” e "Ovelha Negra" seguirão eternas.
Nas idas e vindas de Rita Lee ao Espírito Santo, alguns shows foram cancelados. Um destes casos aconteceu em 2004. Em fevereiro daquele ano, ela se apresentaria no extinto MaxiPlace, na Enseada do Suá, porém a apresentação foi cancelada duas vezes devido a problemas de saúde da cantora. Meses depois, foi a vez de a casa fechar as portas.
O último show de Rita Lee no Estado é datado em 9 de janeiro de 2009. Uma sexta-feira que ficou marcada para os fãs que acompanharam a apresentação no Multiplace Mais, em Guarapari. Um segundo show de Rita chegou a ser agendado no mesmo ano, no Ginásio do Álvares Cabral. Tratava-se da turnê "Multishow Ao Vivo", que teve a data de Vitória adiada para novembro e cancelada na sequência.

QUATRO MOMENTOS DE RITA NO ES

Em meio a toda esta história, HZ reuniu quatro passagens da cantora pelo Espírito Santo. A primeira é uma entrevista de 1977 para a TV Gazeta quando ela esteve para um show no Ginásio Wilson de Freitas, no Forte São João, em Vitória. A segunda foi em 1987, quando ela se apresentou com Roberto de Carvalho no extinto Ginásio do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, também na capital capixaba.
Rita Lee durante show no Festival de Alegre em 1996
Rita Lee durante show no Festival de Alegre em 1996 Crédito: Cedoc/TV Gazeta
O terceiro momento que resgatamos foi a passagem da cantora no Festival de Alegre, em 1996, quando também emplacava a canção Vítima, na novela "A Próxima Vítima" (TV Globo). A cantora passou mais uma vez no tradicional festival em 2002, levando 25 mil pessoas a cantar seus sucessos, que continuarão a ecoar nos rádios, playlists, videokês e corações.

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