Famosos lamentam morte da cantora Rita Lee: "Artista à frente de seu tempo"

Após o anúncio da morte da cantora Rita Lee, aos 75 anos, as redes sociais foram tomadas por homenagens de famosos, amigos e familiares da artista, nesta terça (9). Nas postagens, os internautas compartilharam a admiração pela eterna rainha do rock brasileiro.
Entre elas, aparece a do presidente Lula. "Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. Uma artista à frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória", escreveu o presidente.
"Rita Lee nos presenteou com canções que vão ficar pra sempre no imaginário de todos os brasileiros. Todo carinho aos filhos, família, amigos e fãs da grande rainha do rock brasileiro. Viva, Rita Lee", publicou Djavan.
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