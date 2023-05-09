Toguro é indiciado por homicídio culposo em atropelamento de motociclista

Toguro Crédito: Reprodução @toguro

O influenciador Toguro foi indiciado, na última quinta-feira (4), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por homicídio culposo — quando não há a intenção de matar — pelo atropelamento que resultou na morte do motociclista Jonny Vieira da Silva, em março deste ano. Outras duas pessoas também foram indiciadas por falso testemunho.

acidente ocorreu quando o influenciador trafegava na Linha Amarela, na Vila do João, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, Toguro errou o caminho e tentou voltar de ré, quando atingiu o motociclista, que trafegava em alta velocidade.

Em depoimento, porém, Toguro disse que estava conduzindo a sua Land Rover Evoque em baixa velocidade quando olhou para o retrovisor e reparou no motociclista vindo em alta velocidade e colidindo na traseira de seu carro.

Na época, o influenciador reforçou, através de uma nota nas redes sociais, que permaneceu no local e aguardou o atendimento médico à vítima, seguindo os procedimentos necessários até ser liberado pela Polícia Civil.

Segundo Torugo, em depoimento à Polícia Militar, a vítima estava com respiração fraca mas, assim que os bombeiros chegaram, foi constatado o óbito do motociclista.

Na noite desta segunda (8), Toguro comentou a decisão em uma postagem do perfil 'Gossip do Dia', no Instagram. "Essa palavra atropelamento pode se interpretada de diversas formas, participei sim de um acidente, momento algum eu dei ré, momento algum eu me escondi, pelo contrário. Fiquei do começo ao fim, até ser liberado, mesmo não sendo pedido. Fui até a delegacia por livre espontânea vontade, depor. Estou aqui , esperando o caso ser apurado. Tô aqui , não me escondi e não vou esconder", escreveu.