Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inquérito

Toguro é indiciado por homicídio culposo em atropelamento de motociclista

Outras duas pessoas foram indiciadas por falso testemunho na última quinta (4). Acidente ocorreu em março deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 11:06

Toguro
Toguro Crédito: Reprodução @toguro
O influenciador Toguro foi indiciado, na última quinta-feira (4), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por homicídio culposo — quando não há a intenção de matar — pelo atropelamento que resultou na morte do motociclista Jonny Vieira da Silva, em março deste ano. Outras duas pessoas também foram indiciadas por falso testemunho.
acidente ocorreu quando o influenciador trafegava na Linha Amarela, na Vila do João, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, Toguro errou o caminho e tentou voltar de ré, quando atingiu o motociclista, que trafegava em alta velocidade.
Em depoimento, porém, Toguro disse que estava conduzindo a sua Land Rover Evoque em baixa velocidade quando olhou para o retrovisor e reparou no motociclista vindo em alta velocidade e colidindo na traseira de seu carro.
Na época, o influenciador reforçou, através de uma nota nas redes sociais, que permaneceu no local e aguardou o atendimento médico à vítima, seguindo os procedimentos necessários até ser liberado pela Polícia Civil.
Segundo Torugo, em depoimento à Polícia Militar, a vítima estava com respiração fraca mas, assim que os bombeiros chegaram, foi constatado o óbito do motociclista. 
Na noite desta segunda (8), Toguro comentou a decisão em uma postagem do perfil 'Gossip do Dia', no Instagram. "Essa palavra atropelamento pode se interpretada de diversas formas, participei sim de um acidente, momento algum eu dei ré, momento algum eu me escondi, pelo contrário. Fiquei do começo ao fim, até ser liberado, mesmo não sendo pedido. Fui até a delegacia por livre espontânea vontade, depor. Estou aqui , esperando o caso ser apurado. Tô aqui , não me escondi e não vou esconder", escreveu.
Até a publicação deste material, a defesa não se pronunciou publicamente sobre o indiciamento.

Veja Também

Sérgio Hondjakoff recebe convite para voltar à TV

Angélica sugere vibrador de presente de Dia das Mães e é criticada por internautas

Angélica diz que sofreu síndrome do pânico por excesso de trabalho: 'Não se falava nisso'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados