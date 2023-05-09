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Segunda chance

Christiane Pelajo retoma casamento após 3 anos separada: "Coisa de alma"

Jornalista e Fernando Sita compartilharam a reconciliação pelas redes sociais, nesta segunda (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 11:11

Pelas redes sociais, Christiane Pelajo compartilhou clicks ao lado de Fernando Sita
Pelas redes sociais, Christiane Pelajo compartilhou clicks ao lado de Fernando Sita Crédito: Instagram/@chrispelajooficial
Atire a primeira pedra quem nunca deu uma segunda chance a um velho amor. Após três anos separada, Christiane Pelajo cedeu às borboletas no estômago e retomou o casamento com o economista Fernando Sita, com quem teve um relacionamento de nove anos. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, conduzido por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a jornalista comentou pela primeira vez sobre o revival e compartilhou que o que há entre os dois é "coisa de alma".
Segundo ela, a reconciliação foi uma surpresa, já que acreditava que o casamento era página virada. A jornalista ainda contou que, ao voltar a conversar com o ex-parceiro, reparou que estava colocando alguns sentimentos "debaixo do tapete" e que nunca tinha deixado de amá-lo.
Pelas redes sociais, nessa segunda (8), Christiane e Fernando fizeram uma publicação conjunta e compartilharam, felizes, o novo começo juntos. "O amor tem surpresas e reviravoltas! Às vezes, a vida nos surpreende com segundas chances inesperadas. Acredito, firmemente, que o amor verdadeiro e o crescimento pessoal podem abrir caminhos para reconciliações e recomeços", escreveram.
Nos comentários, amigos e seguidores vibraram com o recomeço do casal e deixaram os votos de felicidade. 
"Esse casal é demais", comentou a jornalista Bianca Rothier, correspondente internacional da TV Globo na Suíça. "Eu dei uma segunda chance a um amor depois de 26 anos de separação. Sim! Eu acredito, Cris! E vocês dois juntos são lindos! Muita luz!", compartilhou a jornalista Veruska Donato. 
"O amor sempre esteve nos olhos de vocês quando se olhavam e agora então nem se fale. Segunda chance é muito bom ainda mais quando existe amor", comentou outro seguidor.

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