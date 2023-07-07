Arraiás em julho? Tem festa até com Trio Virgulino no ES; veja programação

Os fãs do forró e de um bom arraiá podem se preparar porque a festa não terminou com o fim de junho. Neste mês, não faltam festas do gênero e até com atrações nacionais para fazer a galera dançar e se divertir.
Um dos destaques está numa festa na Serra. De sexta (07) a domingo (08), o Arraiá do Mestre, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, vai trazer uma programação recheada de muita música, food park barraquinhas com comidas típicas, área kids, tiro ao alvo, quadrilhas e até aurraiá pet. Na agenda musical, um dos grandes precursores do forró-pé-de-serra no Brasil, com mais de 40 anos de carreira, o Trio Virgulino vai fazer um super show e colocar todo mundo para dançar.
"Estamos muito felizes de estar de volta ao Espírito Santo, uma terra que tem a cultura do forró pé-de-serra e onde somos sempre muito bem recebidos. Vamos levar um show muito animado, para todo mundo dançar ao som de alguns dos nossos grandes sucessos, como 'Preciso do seu Sorriso', 'Forró e Paixão', 'Pequenininha', 'Até Mais Ver', 'Frevo Mulher' e 'Forró do Rei'", destaca Roberto Pinheiro, animado em tocar sua Zabumba na festa, juntamente com Adelmo Nascimento (triângulo) e Robson Pinheiro (sanfona).
Com mais de 40 anos de carreira, o trio ainda tem muitos planos e novidades. "Tem muita coisa boa vindo por aí. Temos 'Show de Cores', uma música com o Rastapé, que fala de alegria, da pintura e aquarela. Outro lançamento é 'Recomeçar', que fala sobre recomeços, do que a gente viveu na pandemia e o que estamos vivendo hoje, que é um verdadeiro recomeço. Também estamos lançando a produtora Pinheiro, com a família, meus filhos e o Adelmo, meu parceiro de 56 anos. A gente quer ver esse projeto crescer e mostrar nossa cultura para o mundo inteiro”, acrescenta Roberto.
O Arraiá do Mestre acontece no Pátio Mestre Álvaro, área externa que fica no piso L3 do shopping, ao ar livre. A programação começa na sexta-feira (07), a partir das 16h, com apresentação de quadrilha infantil. A partir das 20h, é a vez do Trio Virgulino suber ao palco. O evento vai até às 23h e é gratuito.
A programação de festas segue forte nos próximos dias, tanto no Arraiá do Mestre, na Serra, quanto em outros municípios da Grande Vitória. Confira abaixo a programação.
ARRAIÁS DE JULHO
- ARRAIÁ DO MESTRE
- QUANDO: 7 a 9 de Julho
- HORÁRIO: A partir das 19h
- ONDE: Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- 07/07 – Sexta-feira
- A partir das 16h – Quadrilha infantil
- 20h – Show com Trio Virgulino
- 08/07 – Sábado
- 15h – Aurraiá pet
- A partir das 16h – Quadrilhas
- 19h - Show do Forró Fiá
- 20h30 – Show de Rômulo Arantes
- 09/07 - Domingo
- A partir das 16h: Quadrilha
- 17h - Show do Circo Mágico
- 19h – Show do Forró Raiz
- ARRAIÁ DO SANTUÁRIO
- QUANDO: 7 e 8 de Julho
- HORÁRIO: Não foi divulgado
- ONDE: Pracinha do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Bairro de Fátima - Serra
- FESTA JULINA DE JARDIM DA PENHA
- QUANDO: 7 de Julho
- HORÁRIO: A partir das 18h
- ONDE: Praça Regina Frigeri Furno - Jardim da Penha.
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ UNIÃO ROMÃO E FORTE
- QUANDO: 7 e 8 de Julho
- HORÁRIO: A partir das 18h
- ONDE: Rua Ormando de Aguiar - Bairro Romão
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DO UP
- Com Glauco + DJ Koreia + DJ Fabrício V
- QUANDO: 8 de julho
- HORÁRIO: 19h30
- ONDE: Na Vista - Rua Judite Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória-ES
- INGRESSOS: esgotados
- ARRAIÁ DO KAÍ DURO
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 19h
- ONDE: Rua Santa Luzia, bairro Santa Luzia - Serra
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JULINA PENIEL NA ROÇA
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 14h
- ONDE: Rua Desembargador Américo de Oliveira, 364 - Bairro Consolação / Gurigica
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JULINA DO BAIRRO GRANDE VITÓRIA
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 16h
- ONDE: Rua do Canal (entre o coqueiro até o Bar do Manel - Grande Vitória)
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JULINA DA ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E MORADORES DO BAIRRO SANTA LÚCIA
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 16h
- ONDE: Rua Eurico de Aguiar, esquina com Avenida Rio Branco - Santa Lúcia
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JULINA DE JUCUTUQUARA
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 17h
- ONDE: Praça Asdrubal Soares - Jucutuquara
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DU ZÉ
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 18h
- ONDE: Comunidade Matriz São José, na Rua dos Morangos S/N, Morada de Laranjeiras - Serra
- ENTRADA: Gratuita
- 3º ARRAIÁ DOS AMIGOS DE FRADINHOS
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 19h
- ONDE: Praça Ilda de Lima Passos
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DE MONTE BELO
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: 19h30
- ONDE: Quadra da Ilha de Monte Belo, na Rua Augusta Mendes - Vitória
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DO FERINHA
- QUANDO: 8 de Julho
- HORÁRIO: Não foi divulgado
- ONDE: Parque de Exposição, Novo Horizonte, Linhares - ES
- INGRESSOS: À venda na loja do Pé Quente
- FESTA JULINA DE SÃO BENEDITO
- QUANDO: 8 e 9 de Julho
- HORÁRIO: 18h
- ONDE: Praça Jair de Andrade - Rua Tenente Setubal
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DA UNIDADE
- QUANDO: 8 e 9 de Julho
- HORÁRIO: A partir das 18h
- ONDE: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Av. Getúlio Vargas, 42 - Serra Centro, Serra
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JULINA DO BAIRRO CONQUISTA
- QUANDO: 9 de Julho
- HORÁRIO: 12h
- ONDE: Rua Wilson Toledo, 641 - Bairro Conquista
- ENTRADA: Gratuita
- FESTA JULINA DO CENTRO DE VITÓRIA
- QUANDO: 9 de Julho
- HORÁRIO: 15h
- ONDE: Praça Dom Luiz Scortegagna (Praça da Catedral)
- ENTRADA: Gratuita
- DEGUSTA ARRAIÁ
- Com Banda Casaca, Forró Bem Te Vi, Yumi, Havengar, Ubando, Forró Raiz e Pele Morena
- QUANDO: De 13 a 16 de Julho
- HORÁRIO: 17h às 0h
- ONDE: Shopping Vila Velha
- OPÇÕES GASTRONÔMICAS: De R$ 7 a R$ 100
- FESTA JULINA DA APAE DA SERRA
- QUANDO: 14 de Julho
- HORÁRIO: 18h
- ONDE: Apae da Serra, na Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, 133, Parque Residencial Laranjeiras - Serra
- ENTRADA: R$ 2 (valor simbólico que será revertido para a instituição)
- ARRAIÁ DA CABANA BRINCADEMIA
- QUANDO: 15 de Julho
- HORÁRIO: 15h
- ONDE: Av. Saturnino Rangel Mauro 1067 Praia de Itaparica - Vila Velha
- INGRESSOS: R$ 20 para adultos e R$ 10 para crianças, mais informações pelo número 99997-5798
- ARRAIÁ SÃO FRANCISCO
- QUANDO: 15 de Julho
- HORÁRIO: Após a missa das 17h
- ONDE: Praça Aníbal Antero Martins, 25 - Jardim da Penha, Vitória
- PATAQUADA JUNINA
- Com Banda Busco Esposa, Banda No Cover e Banda Transada Violenta
- QUANDO: 15 de Julho
- HORÁRIO: 18h
- ONDE: Bar do Mãozinha, Av. Fernando Ferrari, em frente à UFES de Goiabeiras
- ARRAIÁ DA SAGRADA FAMÍLIA
- QUANDO: 15 de Julho
- HORÁRIO: 19h
- ONDE: Rua Evaristo da Veiga, 34, Chácara Parreiral, Serra
- ENTRADA: Gratuita
- ARRAIÁ DA CHEGOU - 2º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA
- QUANDO: 15 de Julho
- HORÁRIO: A definir
- ONDE: Em frente à quadra da Interativa de Goiabeiras, na Av. Prof. Fernando Duarte Rabelo, em Maria Ortiz
- ARRAIÁ COLA-COLÁ
- QUANDO: Entre os dias 12 e 16 de Julho
- ONDE: no espaço de eventos da Avenida Beira Rio - Colatina
- ENTRADA: Gratuita
- DEGUSTA ARRAIÁ
- Com Macucos, Matheus Nogueira, Sheep & Parafina, Trio Clandestino, Back to The Past, Mafuá e Samba Crioulo
- QUANDO: De 20 a 23 de Julho
- HORÁRIO: 17h às 0h
- ONDE: Shopping Vila Velha
- OPÇÕES GASTRONÔMICAS: De R$ 7 a R$ 100
- FORRÓ DO PONTAL
- Com Munhoz & Mariano, Filipe Fantin, Carlinhos Rocha e Trio Forrózão
- QUANDO: 21 a 23 de julho
- ONDE: Pontal do Ipiranga, Linhares
- ARRAIÁ DA FAMÍLIA
- QUANDO: 5 de Agosto
- ONDE: Rua Belmiro Teixeira Pimenta, Jardim Camburi, Vitória/ES
- ENTRADA: Gratuita