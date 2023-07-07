Arraiás em julho? Tem festa até com Trio Virgulino no ES; veja programação

Trio Virgulino se apresenta nesta sexta, na Serra, com entrada gratuita Crédito: Instagram/@triovirgulinooficial

Os fãs do forró e de um bom arraiá podem se preparar porque a festa não terminou com o fim de junho. Neste mês, não faltam festas do gênero e até com atrações nacionais para fazer a galera dançar e se divertir.

Um dos destaques está numa festa na Serra. De sexta (07) a domingo (08), o Arraiá do Mestre, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, vai trazer uma programação recheada de muita música, food park barraquinhas com comidas típicas, área kids, tiro ao alvo, quadrilhas e até aurraiá pet. Na agenda musical, um dos grandes precursores do forró-pé-de-serra no Brasil, com mais de 40 anos de carreira, o Trio Virgulino vai fazer um super show e colocar todo mundo para dançar.

"Estamos muito felizes de estar de volta ao Espírito Santo, uma terra que tem a cultura do forró pé-de-serra e onde somos sempre muito bem recebidos. Vamos levar um show muito animado, para todo mundo dançar ao som de alguns dos nossos grandes sucessos, como 'Preciso do seu Sorriso', 'Forró e Paixão', 'Pequenininha', 'Até Mais Ver', 'Frevo Mulher' e 'Forró do Rei'", destaca Roberto Pinheiro, animado em tocar sua Zabumba na festa, juntamente com Adelmo Nascimento (triângulo) e Robson Pinheiro (sanfona).

Com mais de 40 anos de carreira, o trio ainda tem muitos planos e novidades. "Tem muita coisa boa vindo por aí. Temos 'Show de Cores', uma música com o Rastapé, que fala de alegria, da pintura e aquarela. Outro lançamento é 'Recomeçar', que fala sobre recomeços, do que a gente viveu na pandemia e o que estamos vivendo hoje, que é um verdadeiro recomeço. Também estamos lançando a produtora Pinheiro, com a família, meus filhos e o Adelmo, meu parceiro de 56 anos. A gente quer ver esse projeto crescer e mostrar nossa cultura para o mundo inteiro”, acrescenta Roberto.

O Arraiá do Mestre acontece no Pátio Mestre Álvaro, área externa que fica no piso L3 do shopping, ao ar livre. A programação começa na sexta-feira (07), a partir das 16h, com apresentação de quadrilha infantil. A partir das 20h, é a vez do Trio Virgulino suber ao palco. O evento vai até às 23h e é gratuito.

A programação de festas segue forte nos próximos dias, tanto no Arraiá do Mestre, na Serra, quanto em outros municípios da Grande Vitória. Confira abaixo a programação.

ARRAIÁS DE JULHO

ARRAIÁ DO MESTRE

QUANDO: 7 a 9 de Julho

7 a 9 de Julho HORÁRIO: A partir das 19h

A partir das 19h ONDE: Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra





Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra 07/07 – Sexta-feira

A partir das 16h – Quadrilha infantil

20h – Show com Trio Virgulino





08/07 – Sábado

15h – Aurraiá pet

A partir das 16h – Quadrilhas

19h - Show do Forró Fiá

20h30 – Show de Rômulo Arantes





09/07 - Domingo

A partir das 16h: Quadrilha

17h - Show do Circo Mágico

19h – Show do Forró Raiz

ARRAIÁ DO SANTUÁRIO

QUANDO: 7 e 8 de Julho

7 e 8 de Julho HORÁRIO: Não foi divulgado

Não foi divulgado ONDE: Pracinha do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Bairro de Fátima - Serra

FESTA JULINA DE JARDIM DA PENHA

QUANDO: 7 de Julho

HORÁRIO: A partir das 18h

ONDE: Praça Regina Frigeri Furno - Jardim da Penha.

ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ UNIÃO ROMÃO E FORTE



QUANDO: 7 e 8 de Julho

7 e 8 de Julho HORÁRIO: A partir das 18h

A partir das 18h ONDE: Rua Ormando de Aguiar - Bairro Romão

Rua Ormando de Aguiar - Bairro Romão ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DO UP

Com Glauco + DJ Koreia + DJ Fabrício V

QUANDO: 8 de julho

8 de julho HORÁRIO: 19h30

19h30 ONDE: Na Vista - Rua Judite Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória-ES

Na Vista - Rua Judite Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória-ES INGRESSOS: esgotados

ARRAIÁ DO KAÍ DURO

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 19h

19h ONDE: Rua Santa Luzia, bairro Santa Luzia - Serra

Rua Santa Luzia, bairro Santa Luzia - Serra ENTRADA: Gratuita

FESTA JULINA PENIEL NA ROÇA

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 14h

14h ONDE: Rua Desembargador Américo de Oliveira, 364 - Bairro Consolação / Gurigica

Rua Desembargador Américo de Oliveira, 364 - Bairro Consolação / Gurigica ENTRADA: Gratuita

FESTA JULINA DO BAIRRO GRANDE VITÓRIA

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 16h

16h ONDE: Rua do Canal (entre o coqueiro até o Bar do Manel - Grande Vitória)

Rua do Canal (entre o coqueiro até o Bar do Manel - Grande Vitória) ENTRADA: Gratuita

FESTA JULINA DA ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E MORADORES DO BAIRRO SANTA LÚCIA

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 16h

16h ONDE: Rua Eurico de Aguiar, esquina com Avenida Rio Branco - Santa Lúcia

Rua Eurico de Aguiar, esquina com Avenida Rio Branco - Santa Lúcia ENTRADA: Gratuita

FESTA JULINA DE JUCUTUQUARA

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 17h

17h ONDE: Praça Asdrubal Soares - Jucutuquara

Praça Asdrubal Soares - Jucutuquara ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DU ZÉ

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 18h

18h ONDE: Comunidade Matriz São José, na Rua dos Morangos S/N, Morada de Laranjeiras - Serra

Comunidade Matriz São José, na Rua dos Morangos S/N, Morada de Laranjeiras - Serra ENTRADA: Gratuita

3º ARRAIÁ DOS AMIGOS DE FRADINHOS

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 19h

19h ONDE: Praça Ilda de Lima Passos

Praça Ilda de Lima Passos ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DE MONTE BELO

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: 19h30

19h30 ONDE: Quadra da Ilha de Monte Belo, na Rua Augusta Mendes - Vitória

Quadra da Ilha de Monte Belo, na Rua Augusta Mendes - Vitória ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DO FERINHA

QUANDO: 8 de Julho

8 de Julho HORÁRIO: Não foi divulgado

Não foi divulgado ONDE: Parque de Exposição, Novo Horizonte, Linhares - ES

Parque de Exposição, Novo Horizonte, Linhares - ES INGRESSOS: À venda na loja do Pé Quente

FESTA JULINA DE SÃO BENEDITO

QUANDO: 8 e 9 de Julho

8 e 9 de Julho HORÁRIO: 18h

18h ONDE: Praça Jair de Andrade - Rua Tenente Setubal

Praça Jair de Andrade - Rua Tenente Setubal ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DA UNIDADE

QUANDO: 8 e 9 de Julho

8 e 9 de Julho HORÁRIO: A partir das 18h

A partir das 18h ONDE: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Av. Getúlio Vargas, 42 - Serra Centro, Serra

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Av. Getúlio Vargas, 42 - Serra Centro, Serra ENTRADA: Gratuita

FESTA JULINA DO BAIRRO CONQUISTA

QUANDO: 9 de Julho

9 de Julho HORÁRIO: 12h

12h ONDE: Rua Wilson Toledo, 641 - Bairro Conquista

Rua Wilson Toledo, 641 - Bairro Conquista ENTRADA: Gratuita

FESTA JULINA DO CENTRO DE VITÓRIA

QUANDO: 9 de Julho

9 de Julho HORÁRIO: 15h

15h ONDE: Praça Dom Luiz Scortegagna (Praça da Catedral)

Praça Dom Luiz Scortegagna (Praça da Catedral) ENTRADA: Gratuita

DEGUSTA ARRAIÁ

Com Banda Casaca, Forró Bem Te Vi, Yumi, Havengar, Ubando, Forró Raiz e Pele Morena

QUANDO: De 13 a 16 de Julho

De 13 a 16 de Julho HORÁRIO: 17h às 0h

17h às 0h ONDE: Shopping Vila Velha

Shopping Vila Velha OPÇÕES GASTRONÔMICAS: De R$ 7 a R$ 100

FESTA JULINA DA APAE DA SERRA

QUANDO: 14 de Julho

14 de Julho HORÁRIO: 18h

18h ONDE: Apae da Serra, na Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, 133, Parque Residencial Laranjeiras - Serra

Apae da Serra, na Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, 133, Parque Residencial Laranjeiras - Serra ENTRADA: R$ 2 (valor simbólico que será revertido para a instituição)

ARRAIÁ DA CABANA BRINCADEMIA

QUANDO: 15 de Julho

15 de Julho HORÁRIO: 15h

15h ONDE: Av. Saturnino Rangel Mauro 1067 Praia de Itaparica - Vila Velha

Av. Saturnino Rangel Mauro 1067 Praia de Itaparica - Vila Velha INGRESSOS: R$ 20 para adultos e R$ 10 para crianças, mais informações pelo número 99997-5798

ARRAIÁ SÃO FRANCISCO

QUANDO: 15 de Julho

15 de Julho HORÁRIO: Após a missa das 17h

Após a missa das 17h ONDE: Praça Aníbal Antero Martins, 25 - Jardim da Penha, Vitória

PATAQUADA JUNINA

Com Banda Busco Esposa, Banda No Cover e Banda Transada Violenta

Banda Busco Esposa, Banda No Cover e Banda Transada Violenta QUANDO: 15 de Julho

15 de Julho HORÁRIO: 18h

18h ONDE: Bar do Mãozinha, Av. Fernando Ferrari, em frente à UFES de Goiabeiras

ARRAIÁ DA SAGRADA FAMÍLIA

QUANDO: 15 de Julho

15 de Julho HORÁRIO: 19h

19h ONDE: Rua Evaristo da Veiga, 34, Chácara Parreiral, Serra

Rua Evaristo da Veiga, 34, Chácara Parreiral, Serra ENTRADA: Gratuita

ARRAIÁ DA CHEGOU - 2º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA

QUANDO: 15 de Julho

15 de Julho HORÁRIO: A definir

A definir ONDE: Em frente à quadra da Interativa de Goiabeiras, na Av. Prof. Fernando Duarte Rabelo, em Maria Ortiz

ARRAIÁ COLA-COLÁ

QUANDO: Entre os dias 12 e 16 de Julho

Entre os dias 12 e 16 de Julho ONDE: no espaço de eventos da Avenida Beira Rio - Colatina

no espaço de eventos da Avenida Beira Rio - Colatina ENTRADA: Gratuita

DEGUSTA ARRAIÁ

Com Macucos, Matheus Nogueira, Sheep & Parafina, Trio Clandestino, Back to The Past, Mafuá e Samba Crioulo

QUANDO: De 20 a 23 de Julho

De 20 a 23 de Julho HORÁRIO: 17h às 0h

17h às 0h ONDE: Shopping Vila Velha

Shopping Vila Velha OPÇÕES GASTRONÔMICAS: De R$ 7 a R$ 100

FORRÓ DO PONTAL

Com Munhoz & Mariano, Filipe Fantin, Carlinhos Rocha e Trio Forrózão

QUANDO: 21 a 23 de julho

21 a 23 de julho ONDE: Pontal do Ipiranga, Linhares