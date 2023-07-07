Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Arraiás em julho? Tem festa até com Trio Virgulino no ES; veja programação
Música

Arraiás em julho? Tem festa até com Trio Virgulino no ES; veja programação

Trio paulistano é atração no Arraiá do Mestre, que tem entrada gratuita, na Serra. Confira outros eventos do gênero que rolam no mês
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 08:00

Trio Virgulino
Trio Virgulino se apresenta nesta sexta, na Serra, com entrada gratuita Crédito: Instagram/@triovirgulinooficial
Os fãs do forró e de um bom arraiá podem se preparar porque a festa não terminou com o fim de junho. Neste mês, não faltam festas do gênero e até com atrações nacionais para fazer a galera dançar e se divertir. 
Um dos destaques está numa festa na Serra. De sexta (07) a domingo (08), o Arraiá do Mestre, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, vai trazer uma programação recheada de muita música, food park barraquinhas com comidas típicas, área kids, tiro ao alvo, quadrilhas e até aurraiá pet. Na agenda musical, um dos grandes precursores do forró-pé-de-serra no Brasil, com mais de 40 anos de carreira, o Trio Virgulino vai fazer um super show e colocar todo mundo para dançar.
"Estamos muito felizes de estar de volta ao Espírito Santo, uma terra que tem a cultura do forró pé-de-serra e onde somos sempre muito bem recebidos. Vamos levar um show muito animado, para todo mundo dançar ao som de alguns dos nossos grandes sucessos, como 'Preciso do seu Sorriso', 'Forró e Paixão', 'Pequenininha', 'Até Mais Ver', 'Frevo Mulher' e 'Forró do Rei'", destaca Roberto Pinheiro, animado em tocar sua Zabumba na festa, juntamente com Adelmo Nascimento (triângulo) e Robson Pinheiro (sanfona).
Com mais de 40 anos de carreira, o trio ainda tem muitos planos e novidades.  "Tem muita coisa boa vindo por aí. Temos 'Show de Cores', uma música com o Rastapé, que fala de alegria, da pintura e aquarela. Outro lançamento é 'Recomeçar', que fala sobre recomeços, do que a gente viveu na pandemia e o que estamos vivendo hoje, que é um verdadeiro recomeço. Também estamos lançando a produtora Pinheiro, com a família, meus filhos e o Adelmo, meu parceiro de 56 anos. A gente quer ver esse projeto crescer e mostrar nossa cultura para o mundo inteiro”, acrescenta Roberto.
O Arraiá do Mestre acontece no Pátio Mestre Álvaro, área externa que fica no piso L3 do shopping, ao ar livre. A programação começa na sexta-feira (07), a partir das 16h, com apresentação de quadrilha infantil. A partir das 20h, é a vez do Trio Virgulino suber ao palco. O evento vai até às 23h e é gratuito.
A programação de festas segue forte nos próximos dias, tanto no Arraiá do Mestre, na Serra, quanto em outros municípios da Grande Vitória. Confira abaixo a programação.

ARRAIÁS DE JULHO

  • ARRAIÁ DO MESTRE
  • QUANDO: 7 a 9 de Julho
  • HORÁRIO: A partir das 19h
  • ONDE: Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

  • 07/07 – Sexta-feira
  • A partir das 16h – Quadrilha infantil
  • 20h – Show com Trio Virgulino

  • 08/07 – Sábado
  • 15h – Aurraiá pet 
  • A partir das 16h – Quadrilhas
  • 19h - Show do Forró Fiá
  • 20h30 – Show de Rômulo Arantes

  • 09/07 - Domingo
  • A partir das 16h: Quadrilha
  • 17h - Show do Circo Mágico
  • 19h – Show do Forró Raiz
  • ARRAIÁ DO SANTUÁRIO
  • QUANDO: 7 e 8 de Julho
  • HORÁRIO: Não foi divulgado
  • ONDE: Pracinha do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Bairro de Fátima - Serra
  • FESTA JULINA DE JARDIM DA PENHA
  • QUANDO: 7 de Julho
  • HORÁRIO: A partir das 18h
  • ONDE: Praça Regina Frigeri Furno - Jardim da Penha.
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ UNIÃO ROMÃO E FORTE
  • QUANDO: 7 e 8 de Julho
  • HORÁRIO: A partir das 18h
  • ONDE: Rua Ormando de Aguiar - Bairro Romão
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DO UP
  • Com Glauco + DJ Koreia + DJ Fabrício V
  • QUANDO: 8 de julho
  • HORÁRIO: 19h30
  • ONDE: Na Vista - Rua Judite Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória-ES
  • INGRESSOS: esgotados
  • ARRAIÁ DO KAÍ DURO
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 19h
  • ONDE: Rua Santa Luzia, bairro Santa Luzia - Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JULINA PENIEL NA ROÇA
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 14h
  • ONDE: Rua Desembargador Américo de Oliveira, 364 - Bairro Consolação / Gurigica
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JULINA DO BAIRRO GRANDE VITÓRIA
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 16h
  • ONDE: Rua do Canal (entre o coqueiro até o Bar do Manel - Grande Vitória)
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JULINA DA ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E MORADORES DO BAIRRO SANTA LÚCIA
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 16h
  • ONDE: Rua Eurico de Aguiar, esquina com Avenida Rio Branco - Santa Lúcia
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JULINA DE JUCUTUQUARA
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 17h
  • ONDE: Praça Asdrubal Soares - Jucutuquara
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DU ZÉ
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 18h
  • ONDE: Comunidade Matriz São José, na Rua dos Morangos S/N, Morada de Laranjeiras - Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • 3º ARRAIÁ DOS AMIGOS DE FRADINHOS
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 19h
  • ONDE: Praça Ilda de Lima Passos
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DE MONTE BELO
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: 19h30
  • ONDE: Quadra da Ilha de Monte Belo, na Rua Augusta Mendes - Vitória
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DO FERINHA
  • QUANDO: 8 de Julho
  • HORÁRIO: Não foi divulgado
  • ONDE: Parque de Exposição, Novo Horizonte, Linhares - ES
  • INGRESSOS: À venda na loja do Pé Quente
  • FESTA JULINA DE SÃO BENEDITO
  • QUANDO: 8 e 9 de Julho
  • HORÁRIO: 18h
  • ONDE: Praça Jair de Andrade - Rua Tenente Setubal
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DA UNIDADE
  • QUANDO: 8 e 9 de Julho
  • HORÁRIO: A partir das 18h
  • ONDE: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Av. Getúlio Vargas, 42 - Serra Centro, Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JULINA DO BAIRRO CONQUISTA
  • QUANDO: 9 de Julho
  • HORÁRIO: 12h
  • ONDE: Rua Wilson Toledo, 641 - Bairro Conquista
  • ENTRADA: Gratuita
  • FESTA JULINA DO CENTRO DE VITÓRIA
  • QUANDO: 9 de Julho
  • HORÁRIO: 15h
  • ONDE: Praça Dom Luiz Scortegagna (Praça da Catedral)
  • ENTRADA: Gratuita
  • DEGUSTA ARRAIÁ
  • Com Banda Casaca, Forró Bem Te Vi, Yumi, Havengar, Ubando, Forró Raiz e Pele Morena
  • QUANDO: De 13 a 16 de Julho
  • HORÁRIO: 17h às 0h
  • ONDE: Shopping Vila Velha
  • OPÇÕES GASTRONÔMICAS: De R$ 7 a R$ 100
  • FESTA JULINA DA APAE DA SERRA
  • QUANDO: 14 de Julho
  • HORÁRIO: 18h
  • ONDE: Apae da Serra, na Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, 133, Parque Residencial Laranjeiras - Serra
  • ENTRADA: R$ 2 (valor simbólico que será revertido para a instituição)
  • ARRAIÁ DA CABANA BRINCADEMIA
  • QUANDO: 15 de Julho
  • HORÁRIO: 15h
  • ONDE: Av. Saturnino Rangel Mauro 1067 Praia de Itaparica - Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 20 para adultos e R$ 10 para crianças, mais informações pelo número 99997-5798
  • ARRAIÁ SÃO FRANCISCO
  • QUANDO: 15 de Julho
  • HORÁRIO: Após a missa das 17h
  • ONDE: Praça Aníbal Antero Martins, 25 - Jardim da Penha, Vitória
  • PATAQUADA JUNINA
  • Com Banda Busco Esposa, Banda No Cover e Banda Transada Violenta
  • QUANDO: 15 de Julho
  • HORÁRIO: 18h
  • ONDE: Bar do Mãozinha, Av. Fernando Ferrari, em frente à UFES de Goiabeiras
  • ARRAIÁ DA SAGRADA FAMÍLIA
  • QUANDO: 15 de Julho
  • HORÁRIO: 19h
  • ONDE: Rua Evaristo da Veiga, 34, Chácara Parreiral, Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • ARRAIÁ DA CHEGOU - 2º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA
  • QUANDO: 15 de Julho
  • HORÁRIO: A definir
  • ONDE: Em frente à quadra da Interativa de Goiabeiras, na Av. Prof. Fernando Duarte Rabelo, em Maria Ortiz
  • ARRAIÁ COLA-COLÁ
  • QUANDO: Entre os dias 12 e 16 de Julho
  • ONDE: no espaço de eventos da Avenida Beira Rio - Colatina
  • ENTRADA: Gratuita
  • DEGUSTA ARRAIÁ
  • Com Macucos, Matheus Nogueira, Sheep & Parafina, Trio Clandestino, Back to The Past, Mafuá e Samba Crioulo
  • QUANDO: De 20 a 23 de Julho
  • HORÁRIO: 17h às 0h
  • ONDE: Shopping Vila Velha
  • OPÇÕES GASTRONÔMICAS: De R$ 7 a R$ 100
  • FORRÓ DO PONTAL
  • Com Munhoz & Mariano, Filipe Fantin, Carlinhos Rocha e Trio Forrózão
  • QUANDO: 21 a 23 de julho
  • ONDE: Pontal do Ipiranga, Linhares
  • ARRAIÁ DA FAMÍLIA
  • QUANDO: 5 de Agosto
  • ONDE: Rua Belmiro Teixeira Pimenta, Jardim Camburi, Vitória/ES
  • ENTRADA: Gratuita

Veja Também

Equipe Força e Ação garante show de efeitos e manobras de moto em Vitória

Susana Vieira vai lotar teatro em Vitória com "Shirley Valentine": "Já estou chegando"

Shows de Frejat, Almir Sater e Trio Virgulino agitam a sexta (7) no ES; confira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura forró Música Festa Junina Arraiá
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Vargem Alta
11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil
Imagem de destaque
Batata-doce: 5 formas de consumir e aproveitar os seus benefícios
Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados