Shows de Frejat, Almir Sater e Trio Virgulino agitam a sexta (7) no ES; confira

Shows
Fest Gastronomia
Show de Frejat (20h) e diversas atrações gastronômicas, a partir das 16h, na Área Verde do Alvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral.
Almir Sater
A partir das 22h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 172,50 (cadeiras), R$ 1150 (mesas) e R$ 6900 (lounges), á venda no site da Blue Ticket. Mais informações no número (27) 99707-0714.
1º Festival de Inverno de Linhares
A partir das 17h, na sexta, com shows de Banda Madrigal (19h) e Banda Arpo (21h). No Estacionamento do Center Norte Conceição, na R. Gov. Florentino Ávidos, 80 - Nossa Sra. da Conceição, Linhares. Gratuito.
Enes Dança 2023
O Encontro Espírito Santo de Dança, o evento capixaba de valorização da arte da dança. A partir das 16h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Super Ticket.
Equipe Força e Ação de Motociclismo
Show de acrobacias com motocicletas, a partir das 19, na Praia de Camburi. Em frente ao quiosque K1, Vitória. Evento gratuito.
Baladas e festas
Tô de Férias
Com Beleite, Gabriel Pratti, Koreia, Dj Cocão, Ml da vila e Luuh, a partir das 22h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
De férias com a Pink
Com Kn de Vv, Edin, Belucio, Beleite, Alice, Tonin e Fabrício V, a partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (espaço monster meia) e R$ 40 (pink fy meia), à venda no site da Super Ticket.
Piquezin da 028
Com KN de Vila Velha, Dj William Oliveira, Dj Wesley Santos, Zanette, Samuka, Armando e Wendel WB, a partir das 23h, no Atalanta Castelo. R. Parajú, 1-67 - Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 50 (vip) e R$ 30 (pista), à venda no site da Super Ticket.
Uma noite na Toca
Com Rodolfo Sales, Gustavo, Alice e Eduardo e Gabriel, a partir das 21h, no Toca do Rota Pub. Av. Ângelo Preti, 65 - Centro, Santa Teresa. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
I Love Sexta
Com o grupo Pagolife, Pratikerê e DJ Jotta M, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Pink Floyd Pulse
Com Jimi Hendrix, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica - Vila Velha. Ingressos: R$ 20.
Pop Star
Com Cris, Pina, Scardua, Guilherme e TiagoB, a partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 a noite toda.
Culture Beat
Com Luke, Titania, Tonico e Marilds, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 30 primeiros entram de graça, após R$ 25 a noite toda.
Akatsoka
Com GothDraka, Deity Lu, Luna Ross, Leow, Danz & Edu, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 23h com nome na lista) e R$ 20 (após 23h ou sem nome na lista).
Blackout Party
Com Oscar, Gabriel Oc, HoloWatty e Mattoli, a partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Ingresso duplo: R$ 20.
Festas julinas
Arraiá do Santuário
7 e 8 de Julho, a partir das 18h, na Pracinha do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Bairro de Fátima - Serra. Gratuito.
Arraiá do Mestre
De 7 a 9 de julho, com Trio Virgulino, Forró Fiá, Romulo Arantes, Circo Mágico e Forró Raiz, a partir das 19h. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Gratuito.
Festa Julina de Jardim da Penha
A partir das 18h, na Praça Regina Frigeri Furno - Jardim da Penha. Gratuito.
Arraiá União Romão e Forte
A partir das 18h, na Rua Ormando de Aguiar - Bairro Romão. Gratuito.
Música ao vivo e pagode
Dako Fernandes e Grupo
A partir das 20h, na Casa de Bamba Vix. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert não informado.
Gordinho Praia do Canto
Com Maycon Sarmento e SambaDm, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 23h.
Gordinho Sambão
Com LeqSamba, Grupo Curtição e Gabriel Pratti, a partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista livre até 0h.
MPB na Curva
Com Débora Fassarella, a partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Couvert não informado.
Misturadinho 360°
Com Pagolance e Pele Morena, a partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha.
Tamy Braga e Peterson Camargos
A partir das 19h30, no Boteco Boa Praça. João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 9,90.
Jr. Bocca
A partir das 19h, no Raízes Gastrobar. R. Domingos Póvoa Lemos, 206 - Jardim Camburi, Vitória. Couvert não informado.
Especial
Curta Vitória a Minas
Exibição de 10 curtas produzidos por moradores das comunidades próximas da estrada de ferro Vitória X Minas. A partir das 19h30, na Área verde de eventos da Avenida Beira-Rio, em Colatina. Gratuito.
Cine Vídeo
Exibição do filme "Hiroshima Meu Amor" no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. Ingressos gratuitos na bilheteria do Sesc e no site sescgloria.lets.events. A partir de 18h20 nos dias 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15 de julho.
Exposição Novos Viajantes
No Palácio Anchieta (Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória), até o dia 10 de setembro. Funcionamento de terça às sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada: agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected]
Diversão
Vila Trampolim Park
Todos os dias no piso L3, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 11h às 21h. Ingresso: meia entrada: R$59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos). Faixa etária, a partir de 2 anos.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto, na varanda da Praça de Alimentação do shopping Moxuara, em Cariacica Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22 h, e aos domingos, das 11h às 21 h. Valores: R$ 40, e a cada minuto excedente terá um acréscimo de R$1. Crianças de até 1 metro podem brincar com o responsável maior de idade que terá entrada grátis.
Museu do Videogame
Até 16 de julho, a partir das 15h, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha na Praça de Eventos no Piso L1. Gratuito.
Jump Trampolim Park
Na Rua Rômulo Samorini, 46, Praia do Canto, Vitória. Horário: de terça a sexta-feira, das 14h às 21h; sábado e domingo das 10h às 22h. Ingresso: terça, quarta e quinta-feira pelo aplicativo com antecedência de 12h por R$ 60, meia entrada por R$ 65 e entrada inteira por R$ 130; sexta-feira, sábado e domingo pelo aplicativo com antecedência de 12h por R$ 70, meia entrada por R$ 75 e entrada inteira por R$ 150.