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Equipe Força e Ação garante show de efeitos e manobras de moto em Vitória

Dentinho, David Silva, Caio Pulhas e Stanley Mico serão os responsáveis pelas manobras. Evento será realizado nesta sexta (7), na orla de Camburi, com entrada gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 14:57

Equipe Força e Ação garante show de efeitos e manobras de moto
Equipe Força e Ação garante show de efeitos e manobras de moto Crédito: Divulgação
A orla de Camburi será palco de um espetáculo emocionante nesta sexta-feira (7). A equipe Força e Ação de Motociclismo realizará uma apresentação repleta de adrenalina, manobras impressionantes e efeitos especiais. O evento, que faz parte da Turnê 2023 da trupe, será realizado no estacionamento do K1, a partir das 19h, com entrada franca.
Em um espaço de 100 metros de pista, os espectadores terão a oportunidade de testemunhar a destreza dos pilotos em suas motos do modelo street de médias e altas cilindradas. Além disso, o show contará com efeitos especiais de lança-chamas e explosões cinematográficas, proporcionando uma experiência eletrizante para todos os presentes.
"É uma atração incrível, para toda a família, e gratuita. Uma opção para quem busca uma programação diferente para esta sexta-feira", destaca Caco Carvalho, um dos organizadores.
Equipe Força e Ação garante show de efeitos e manobras de moto
Manobra com o quadriciclo Sportrax 450 X Crédito: Divulgação
A apresentação contará com uma variedade de motocicletas, incluindo o quadriciclo Sportrax 450 X, CBR 1000R, CRF 450R, CBR 650F, CB 650F, CB 500F, CRF 1000L África Twin e POP 110i. As acrobacias serão realizadas pelos experientes pilotos Fábio Rolim, conhecido como "Dentinho" e campeão Brasileiro de Bicicross, David Silva, renomado por suas vitórias em campeonatos de manobras radicais, Caio Pulhas, especialista em efeitos especiais, e Stanley Mico, que encantará o público com suas peripécias voadoras.
A equipe Força e Ação possui um histórico de sucesso, com mais de 3 mil shows realizados apenas para a Honda. Desde sua fundação em 1990, já se apresentaram em diversas partes do mundo, incluindo Japão, Estados Unidos, Europa e América Latina. No Brasil, acumulam mais de quatro mil apresentações em eventos como o Salão Duas Rodas, Salão do Automóvel e competições de renome como Stock Car, Fórmula Truck e Fórmula Indy.

SERVIÇO:

  • TURNÊ 2023 - EQUIPE FORÇA E AÇÃO DE MOTOCICLISMO
  • Quando: sexta-feira (7), a partir das 19h
  • Onde: orla de Camburi (ponto de encontro no Píer de Iemanjá) e espetáculo no estacionamento do K1
  • Gratuito

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