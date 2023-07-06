Equipe Força e Ação garante show de efeitos e manobras de moto em Vitória

Equipe Força e Ação garante show de efeitos e manobras de moto Crédito: Divulgação

A orla de Camburi será palco de um espetáculo emocionante nesta sexta-feira (7). A equipe Força e Ação de Motociclismo realizará uma apresentação repleta de adrenalina, manobras impressionantes e efeitos especiais. O evento, que faz parte da Turnê 2023 da trupe, será realizado no estacionamento do K1, a partir das 19h, com entrada franca.

Em um espaço de 100 metros de pista, os espectadores terão a oportunidade de testemunhar a destreza dos pilotos em suas motos do modelo street de médias e altas cilindradas. Além disso, o show contará com efeitos especiais de lança-chamas e explosões cinematográficas, proporcionando uma experiência eletrizante para todos os presentes.

"É uma atração incrível, para toda a família, e gratuita. Uma opção para quem busca uma programação diferente para esta sexta-feira", destaca Caco Carvalho, um dos organizadores.

Manobra com o quadriciclo Sportrax 450 X Crédito: Divulgação

A apresentação contará com uma variedade de motocicletas, incluindo o quadriciclo Sportrax 450 X, CBR 1000R, CRF 450R, CBR 650F, CB 650F, CB 500F, CRF 1000L África Twin e POP 110i. As acrobacias serão realizadas pelos experientes pilotos Fábio Rolim, conhecido como "Dentinho" e campeão Brasileiro de Bicicross, David Silva, renomado por suas vitórias em campeonatos de manobras radicais, Caio Pulhas, especialista em efeitos especiais, e Stanley Mico, que encantará o público com suas peripécias voadoras.

A equipe Força e Ação possui um histórico de sucesso, com mais de 3 mil shows realizados apenas para a Honda. Desde sua fundação em 1990, já se apresentaram em diversas partes do mundo, incluindo Japão, Estados Unidos, Europa e América Latina. No Brasil, acumulam mais de quatro mil apresentações em eventos como o Salão Duas Rodas, Salão do Automóvel e competições de renome como Stock Car, Fórmula Truck e Fórmula Indy.

SERVIÇO: