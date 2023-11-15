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Cultura

"Vírgula", da Cia Gente, leva música e dança ao Sesc Glória; confira datas

Além do espetáculo, grupo promove no mesmo local a oficina gratuita "Corpo-Memória", voltada para expressão corporal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 09:00

Cia Gente traz espetáculo que une dança e teatro além de oferecer oficina especial
Cia Gente traz espetáculo que une dança e teatro além de oferecer oficina especial Crédito: Divulgação
Vitória recebe neste fim de semana "Vírgula", peça que promete provocar reflexões sobre tempo, tecnologia e dança. Trata-se de uma montagem do grupo Cia Gente, a primeira parte do projeto "Brasil sem Ponto Final". Destaque para a produção estética do dramaturgo e antropólogo Paulo Emílio Azevedo. O espetáculo desembarca no Espírito Santo na sexta (17) e no sábado (18), sempre às 20 horas, no Teatro Sesc Glória, no Centro.
"Vírgula" é o primeiro ato de um projeto que contempla 11 cidades brasileiras. Na capital capixaba, além das duas apresentações, está prevista a realização da oficina criativa "Corpo-Memória", ministrada pelos professores Vinícius Oliveira e Amanda Oli. A iniciativa de formação parte do compromisso do grupo em promover a troca de experiências e culturas com o público.
O espetáculo, cujo subtítulo é "Uma Ode à Lentidão", propõe uma reflexão sobre o tempo e a tecnologia, convidando o público a explorar o significado das pausas e a importância de desacelerar em um mundo cada vez mais acelerado. A história de "Vírgula" é uma travessia com nove personagens que enfrentam desafios intercalados entre repetições, silêncios e textos performáticos, tudo em busca da breve respiração de cada frase cênica.
Cia Gente traz espetáculo que une dança e teatro além de oferecer oficina especial
Cia Gente traz espetáculo que une dança e teatro além de oferecer oficina especial Crédito: Divulgação
A oficina "Corpo-Memória", de curta duração, propõe, por meio das representações do gesto, da palavra e do movimento, o uso do corpo e da voz como estratégias narrativas, tendo como protagonismo as respectivas biografias dos participantes.
Para isso se utiliza da descrição textual, imagética, das atmosferas rítmicas, das cores, dos afetos e, sobretudo, das aberturas que podem ser suscitadas das experiências interpessoais. Serão disponibilizadas 30 vagas. As atividades acontecem no Teatro Sesc Glória, no dia 18 de novembro, das 10h às 14h.

SERVIÇO

  • ESPETÁCULO "VÍRGULA"
  • QUANDO: A partir das 20h nos dias 17 (sexta-feira) e 18 de novembro (sábado)
  • ONDE: Teatro Glória, Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória, ES
  • INGRESSOS: R$ 10 (meia), disponíveis no site lets.events
  • OFICINA "CORPO-MEMÓRIA"
  • QUANDO: Às 10h e 14h no dia 18 de novembro (sábado)
  • ONDE: Teatro Glória, Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória, ES
  • INSCRIÇÕES: Pelo link disponível no perfil da Cia Gente (@cia.gente)
  • ENTRADA FRANCA

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