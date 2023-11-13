Fafi apresenta "O Teatro de Sombras de Ofélia" com entrada franca; confira datas

"O Teatro de Sombras de Ofélia" terá 11 apresentações gratuitas na Fafi Crédito: PMV

A partir desta segunda (13), a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) dá início a temporada de apresentações do exercício cênico "O Teatro de sombras de Ofélia". O objetivo da atividade é apresentar a montagem cênica de formatura dos alunos do curso técnico em Teatro da escola.

O público poderá conferir gratuitamente, na sede da Fafi, no Centro Histórico de Vitória, a 11 sessões do espetáculo. As datas são: segunda (13), terça (14), sexta (17), segunda (20), terça (21), quinta (23), sexta (24), segunda (27), terça (28) e quarta (30) e também no dia 1º de dezembro, sempre às 19h30.

"Vamos apresentar o rico trabalho final desenvolvido por esses alunos e alunas que receberam, ao longo de dois anos, investimentos em educação e qualificação profissional em Teatro. O trabalho está belíssimo", antecipa a coordenadora da Fafi, Larissa Almeida.

Os ingressos das apresentações, com classificação livre, devem, mesmo sendo gratuitos, ser solicitados por meio da plataforma online Sympla. As vagas são limitadas à capacidade do espaço.

DRAMA

O espetáculo é uma produção teatral baseada na obra "O Teatro de Sombras de Ofélia", do escritor alemão Michael Ende. O livro, que tem tradução de Luciano Vieira Machado, foi agraciado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) com o prêmio Monteiro Lobato de Melhor Livro traduzido para crianças.

Na história, após perder o emprego de que tanto gostava no teatro, a senhora Ofélia acaba esquecendo a velhice e a solidão quando encontra uma série de "sombras" que lhe pedem abrigo.

A obra literária conta com adaptação para o teatro de Necésio Pereira. O espetáculo tem orientação e direção-geral do professor Antônio Apolinário, preparação corporal e direção de movimento do professor Gil Mendes e preparação vocal e direção musical da professora Priscila Reis.

"A apresentação é uma carta de amor ao teatro, ao espaço sagrado construído em conjunto, que inevitavelmente forja relações humanas, afetivas e sociais. É um convite à reflexão sobre o papel do ator, o envelhecer, a solidão e o desamparo. É também um chamado à análise de como cuidamos e preservamos nossos espaços culturais em sociedade, e o impacto de sua presença, ou ausência, ao longo do tempo", explica Apolinário.

"Trazemos ao público uma rede de distintos personagens e quadros cênicos que dialogam com o nosso contexto social vigente. É o Teatro falando de si, uma metalinguagem sobre arte, vida e criação. Por último, ainda que não se faça explícito na obra original e na dramaturgia de Necésio, pretende-se homenagear e agradecer aos artistas locais que vieram antes de nós e aos muitos que aqui ainda seguem, fazendo desse ofício milenar uma força pulsante e viva", complementa o diretor.

* Com informações da Prefeitura de Vitória

"O TEATRO DE SOMBRAS DE OFÉLIA"