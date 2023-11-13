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Cultura

Fafi apresenta "O Teatro de Sombras de Ofélia" com entrada franca; confira datas

Peça será encenada por alunos do curso de Teatro da escola de arte de Vitória. Serão 11 sessões do espetáculo. Ingressos limitados podem ser retirados pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 08:00

"O Teatro de Sombras de Ofélia" terá 11 apresentações gratuitas na Fafi Crédito: PMV
A partir desta segunda (13), a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) dá início a temporada de apresentações do exercício cênico "O Teatro de sombras de Ofélia". O objetivo da atividade é apresentar a montagem cênica de formatura dos alunos do curso técnico em Teatro da escola.
O público poderá conferir gratuitamente, na sede da Fafi, no Centro Histórico de Vitória, a 11 sessões do espetáculo. As datas são: segunda (13), terça (14), sexta (17), segunda (20), terça (21), quinta (23), sexta (24), segunda (27), terça (28) e quarta (30) e também no dia 1º de dezembro, sempre às 19h30.
"Vamos apresentar o rico trabalho final desenvolvido por esses alunos e alunas que receberam, ao longo de dois anos, investimentos em educação e qualificação profissional em Teatro. O trabalho está belíssimo", antecipa a coordenadora da Fafi, Larissa Almeida.
Os ingressos das apresentações, com classificação livre, devem, mesmo sendo gratuitos, ser solicitados por meio da plataforma online Sympla. As vagas são limitadas à capacidade do espaço. 

DRAMA

O espetáculo é uma produção teatral baseada na obra "O Teatro de Sombras de Ofélia", do escritor alemão Michael Ende. O livro, que tem tradução de Luciano Vieira Machado, foi agraciado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) com o prêmio Monteiro Lobato de Melhor Livro traduzido para crianças.
Na história, após perder o emprego de que tanto gostava no teatro, a senhora Ofélia acaba esquecendo a velhice e a solidão quando encontra uma série de "sombras" que lhe pedem abrigo.
A obra literária conta com adaptação para o teatro de Necésio Pereira. O espetáculo tem orientação e direção-geral do professor Antônio Apolinário, preparação corporal e direção de movimento do professor Gil Mendes e preparação vocal e direção musical da professora Priscila Reis.
"A apresentação é uma carta de amor ao teatro, ao espaço sagrado construído em conjunto, que inevitavelmente forja relações humanas, afetivas e sociais. É um convite à reflexão sobre o papel do ator, o envelhecer, a solidão e o desamparo. É também um chamado à análise de como cuidamos e preservamos nossos espaços culturais em sociedade, e o impacto de sua presença, ou ausência, ao longo do tempo", explica Apolinário.
"Trazemos ao público uma rede de distintos personagens e quadros cênicos que dialogam com o nosso contexto social vigente. É o Teatro falando de si, uma metalinguagem sobre arte, vida e criação. Por último, ainda que não se faça explícito na obra original e na dramaturgia de Necésio, pretende-se homenagear e agradecer aos artistas locais que vieram antes de nós e aos muitos que aqui ainda seguem, fazendo desse ofício milenar uma força pulsante e viva", complementa o diretor.
* Com informações da Prefeitura de Vitória

"O TEATRO DE SOMBRAS DE OFÉLIA"

  • QUANDO: 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 e 30 de novembro e 1º de dezembro, sempre às 19h30.
  • ONDE: Auditório da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (FAFI). Avenida Jerônimo Monteiro, 656, Centro Histórico de Vitória
  • CONVITES: Ingressos gratuitos, que podem ser adquiridos pelo site Sympla

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