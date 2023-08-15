Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Convento da Penha ganha novo espaço de valorização do Espírito Santo

Publicado em
15 ago 2023 às 12:00
"Somos Capixabas" no Convento da Penha Crédito: Divulgação
Principal ponto turístico do Espírito Santo, o Convento da Penha ganhou um novo espaço instagramável. Na manhã desta segunda-feira (14), o movimento "Somos Capixabas" subiu as ladeiras mais famosas do Estado e, a partir de agora, capixabas e turistas têm uma nova instalação para fotos.
A novidade é uma parceria entre a Rede Gazeta e o Convento da Penha. A escolha do local levou em consideração o destaque estadual e nacional que o santuário possui, realizando uma das maiores festas religiosas do país, a Festa da Penha, que atrai milhares de pessoas de todos os Estados do Brasil. O monumento, inclusive, foi instalado bem próximo ao local onde fica o terço gigante, entre duas palmeiras, com vista ao fundo do próprio Convento.
Passou por lá e fez seu registro? Não esqueça de marcar a hashtag #somoscapixabas no seu post!

Veja Também

"Somos Capixabas": diversidade do ES marca celebração dos 95 anos da Rede Gazeta

Cacau do ES é tema de novo minidocumentário do “Somos Capixabas”

Arte no ES é o tema do segundo episódio do "Somos Capixabas" em 2019

A Gazeta integra o

Saiba mais
A Gazeta Rede Gazeta Somos Capixabas
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança