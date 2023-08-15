Convento da Penha ganha novo espaço de valorização do Espírito Santo

Principal ponto turístico do Espírito Santo, o Convento da Penha ganhou um novo espaço instagramável. Na manhã desta segunda-feira (14), o movimento "Somos Capixabas" subiu as ladeiras mais famosas do Estado e, a partir de agora, capixabas e turistas têm uma nova instalação para fotos.

A novidade é uma parceria entre a Rede Gazeta e o Convento da Penha. A escolha do local levou em consideração o destaque estadual e nacional que o santuário possui, realizando uma das maiores festas religiosas do país, a Festa da Penha, que atrai milhares de pessoas de todos os Estados do Brasil. O monumento, inclusive, foi instalado bem próximo ao local onde fica o terço gigante, entre duas palmeiras, com vista ao fundo do próprio Convento.