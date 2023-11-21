Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Salão do Livro Capixaba: evento em Vitória contará com literatura, cinema e música
Cultura

Salão do Livro Capixaba: evento em Vitória contará com literatura, cinema e música

Feira acontece na quinta (23) e sexta (24), na Capitania dos Portos (Enseada do Suá). Segundo organizadora do evento, Neusa Jordem, serão lançadas cerca de 70 obras
Laísa Menezes

Laísa Menezes

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 11:53

Marinho terá sessão especial na Casa de Cultura Sônia Cabral nesta quarta (27)
Marinho terá sessão especial durante o Salão do Livro Capixaba Crédito: Kambaku Produções
Programado para quinta (23) e sexta (24), na Capitania dos Portos, Enseada do Suá, Vitória, a primeira edição do Salão do Livro Capixaba contará com shows, exibição de filmes, oficinais e, claro, lançamentos literários. A previsão é que mais de 70 obras "saiam do forno" durante o evento, que conta com entrada franca.
Produtora cultural, escritora e organizadora do evento, Neusa Jordem, relata sua expectativa sobre a iniciativa. "Vejo o Salão do Livro Capixaba como uma verdadeira festa literária. É um espaço onde nós, autores, poderemos trocar experiências, vender nossas obras e, claro, mostrar nosso trabalho para estudantes, professores, bibliotecários, mediadores de leitura e famílias", adianta.
Segunda Neusa, a expectativa é que, no futuro, o Salão do Livro deva passar por outras cidades capixabas, privilegiando municípios com tendências artísticas e culturais. A relação das localidades contempladas com a itinerância será divulgada futuramente. 
"Quanto aos livros a serem lançados, já ultrapassamos a marca de 70 autores e suas obras. São literaturas para todo o tipo de público, seja infantil, juvenil e adulto", acrescenta a produtora.
Há obras que merecem uma conferida, como "Amorança", a estreia literária do cantor Sandrera. Na ocasião, o cantor e compositor também sobe ao palco do evento, às 17h30, de sexta (24), apresentando, entre outras faixas, composições do novo álbum, "Quase Hippie". A cantora Natalya Bravin também deve participar em performance de voz e violão na quinta (23), às 17h.
Outra atração imperdível é a exibição do documentário "Marinho", de Farid Sad, que você conferiu mais informações em matéria completinha de HZ
Inspirado em "Lembranças do Rio Marinho", escrito pelo mestre em Arquitetura e Urbanismo, Juliano Motta Silva, que participou da produção como consultor, a obra propõe uma jornada destacando a importância do curso de água - que marca a divisa entre Vila Velha e Cariacica - para o desenvolvimento econômico da Grande Vitória e seu impacto nas comunidades do entorno, especialmente Cobilândia, em VV.

SALÃO DO LIVRO CAPIXABA

  • QUANDO: 23 (quinta) e 24 (sexta), na Capitania dos Portos. R. Belmiro Rodrigues da Silva, 145, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca
  • QUINTA (23)
  • 14h20: Lançamento do Livro "Entre Versos e Rimas"; Sarau Poético com autores/estudantes das Escolas Públicas Municipais de Vila Velha
  • 15h: Lançamento do Livro "As Mil e uma Aventuras da Vovó" – Escola Graça Aranha (Alunos 9º anos)
  • 15h30: Lançamento do Livro "O Olhar Estrangeiro', do autor Francisco Aurelio Ribeiro
  • 16h: Contação de Histórias com Eliana Zandonade e o grupo “Chão de Letras”
  • 16h: Mesa de Debates – História e Literatura no Espírito Santo Bernadete Lyra; João Gualberto; Dr. Pedro Antônio de Souza (Presidente da Academia de Letras Maria Antonieta Tatagiba, Mimoso do Sul); Prof. Francisco Aurelio Ribeiro
  • 16h: Oficina Literária – Encontro de Contadores de Histórias, “Histórias que a Emília Conta”: com Sara Ferreira. OFICINA: "A Prática de Contar Histórias na Educação"
  • 16h30: Bate-papo Literário com a autora – "O Mundo Colorido de Lides", escritora Eliana Zandonade
  • 17h: Apresentação Teatral Grupo "Gota, Pó e Poeira"
  • 17h: Lançamento do Livro "Penedinho, o Navio Viajante" da autora Roseli Ágda
  • 17h: Mesa de Debates – Literatura Indígena Produzida pelos Povos originários: Prof. Rogério Borges (UFES); Arquivo Público do ES: Cilmar Franceschetto; Prof.ª Drª em Educação Ambiental: Maria das Graças Lobino
  • 17h30: Sarau poético com o Grupo Coletivo "Diversidade Literária", organizado pela escritora Advanir Rosa (Vila Velha)
  • 17:30: Palco Literário – Show Musical Natalya Bravin

  • SEXTA-FEIRA (24)
  • 14h: "Artes e Vivências Socioculturais entre os Pomeranos". Academia de Letras, Arte e Cultura de Santa Maria de Jetibá- ALAC SMJ
  • 14h: Oficina Meio Ambiente: Educação Infantil e Meio Ambiente – Bióloga Marina, Jordem Almança Possatti, "Pintura da Terra" (Muniz Freire)
  • 15h: Lilian Menenguci – "A gente, às vezes, é assim!" – Lançamento de livro e Contação de Histórias
  • 15h: Mesa de Debates – A Didatização do livro literário nas Escolas Brasileiras: Coordenadora das Bibliotecas E. de Vila Velha: Elijance Marques; Coordenadora do Projeto Viagem pela Literatura: Elizete Caser; Prof.ª Drª. Ester Abreu Vieira de Oliveira (Presidente da AESL); Ana Laura Nahas16h: Apresentação do grupo de Contadores de Histórias “Chão de Letras” da Prefeitura Municipal de Vitória (Projeto Viagem pela Literatura)
  • 16h: Lançamento Livro “Poemáqua”, autora Josina (Jô) Drumond
  • 16h: Apresentação do documentário, “Rio Marinho”
  • 16h: Oficina HQ – quadrinhos – Ilustrador e escritor Charles Araújo. (Montanha)
  • 17h: Sarau Literário Academia de Vila Velha; Sarau Literário Academia Feminina Espírito-santense de Letras; Sarau Academia de Letras e Artes da Serra
  • 17h: Lançamento “Amorança”, autor Sandrera
  • 17h: Oficina Livros Sensoriais Artesanais – Rita Côgo. (Guaçuí)
  • 17h30 às 18:30: Show “Poemas Engarrafados”, com o artista Sandrera

  • AUTORES/LANÇAMENTOS 
  • QUINTA (23)
  • 14h às 16h – Penha Franzotti, “Benevente – "O rio de nossa história"
  • 14h às 16h – Laurany Matiello, "Macaco Peralta, em Santa Teresa". (Vitória)
  • 14h às 16h – Eliana Zandonade, “O Mundo Colorido de Lides” (Vitória)
  • 14h às 16h – Antônio Neto, "Para Gostar de Ler". (Serra)
  • 16h às 18h – Betho Penedo, “Quarto”. (Vitória)
  • 16h às 18h – Advanir Rosa, “Bruxas Diversas, Diversas Bruxas”. (Vila Velha)
  • 16h às 18h – Fabiani Taylor, “Os Fósseis” (livro com Ling. de Sinais – Piúma)
  • 15h30 – Francisco Aurelio Ribeiro, “ Olhar Estrangeiro”. (Vila Velha)
  • 17h – Ilvan Filho, “Uma Casinha lá no alto”. (Vitória)
  • 17h – Fabíola Sampaio, “Era uma vez Alegria”. (Vila Velha)
  • 17h – Ester Abreu Vieira de Oliveira, "Surpresas de um Domingo no Parque"
  • 17h – Maria José Correa, "Matusa" e "O Céu de Fred". (Vila Velha)
  • 17h – Kátia Fialho “Minha Cariacica”. (Cariacia)17h – João Roberto Vasco “Crônicas de Camburi”. (Vitória)18h – Charles Araújo “Histórias que os animais contam” (Montanha)

  • SEXTA (24): 
  • 14h às 16h – Sandra Valladão, "Encontro Marcado" (Vitória)
  • 14h às 16h – Sonia Rosseto, “Amazônia” (Vitória)
  • 14h às 16h – Maria das Graças Gozzer, “O Casamento” (Santa M. de Jetibá)
  • 14h – Bárbara Gozzer Machado “São Sebastião, As Lembranças de um Rio” (Santa M. de Jetibá)
  • 16h – Edezio Caldeira “Dia e Hora é Diadora” (Editora Zinia – Vitória)
  • 16h às 18h – Rita de Cássia Menezes, “ Poesias de Pedra”. (Vitória)
  • 16h às 18h – Lilian Menenguci “ A gente, às vezes, é assim!”. (Vitória)
  • 16h às 18h – Rita Côgo “A Caixa de Rudá”. (Guaçuí)
  • 16h – Ailse Therezinha Cypreste Romanelli, “Cobras e Lagartos” (Vila Velha)
  • 16h – Josina (Jô) Drumond, “Poemáqua”. (Vitória)
  • 16h – Viviane Melo, “ Agressão: Fundamentos Biopsicossociais” (Vitória)
  • 17h – Elijance Marques, “ Bolhas de Sabão” (Vila Velha)
  • 17h – Carlos Ola, “O Guardião do Rio” (Guaçuí)
  • 17h – Brendda Neves “Elas” (Vila Velha)
  • 17h – Sara Ferreira “Indiozinho Curioso” (Vitória)
  • 17h – Clério Borges/ Martinha/ Sandra Lúcia – Lançamentos e presenças no stand da Academia de Letras e Artes da Serra
  • 17h – Sandrera, “Amorança”. (Vitória).
  • 17h – Augusto Diniz e Márcia R. R. Ferreira, “Aventuras na Casa Lambert” (Santa Teresa)

Veja Também

PretaPodES: "Eu, Empregada Doméstica - Um Reflexo da Colonização"

Dia da Consciência Negra: 7 cantoras brasileiras que revolucionaram a indústria musical

Vitória vai ganhar beach club internacional na Praia de Camburi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Literatura Literatura Capixaba Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados
Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados