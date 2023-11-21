Salão do Livro Capixaba: evento em Vitória contará com literatura, cinema e música

Marinho terá sessão especial durante o Salão do Livro Capixaba Crédito: Kambaku Produções

Programado para quinta (23) e sexta (24), na Capitania dos Portos, Enseada do Suá, Vitória, a primeira edição do Salão do Livro Capixaba contará com shows, exibição de filmes, oficinais e, claro, lançamentos literários. A previsão é que mais de 70 obras "saiam do forno" durante o evento, que conta com entrada franca.

Produtora cultural, escritora e organizadora do evento, Neusa Jordem, relata sua expectativa sobre a iniciativa. "Vejo o Salão do Livro Capixaba como uma verdadeira festa literária. É um espaço onde nós, autores, poderemos trocar experiências, vender nossas obras e, claro, mostrar nosso trabalho para estudantes, professores, bibliotecários, mediadores de leitura e famílias", adianta.

Segunda Neusa, a expectativa é que, no futuro, o Salão do Livro deva passar por outras cidades capixabas, privilegiando municípios com tendências artísticas e culturais. A relação das localidades contempladas com a itinerância será divulgada futuramente.

"Quanto aos livros a serem lançados, já ultrapassamos a marca de 70 autores e suas obras. São literaturas para todo o tipo de público, seja infantil, juvenil e adulto", acrescenta a produtora.

Há obras que merecem uma conferida, como "Amorança", a estreia literária do cantor Sandrera. Na ocasião, o cantor e compositor também sobe ao palco do evento, às 17h30, de sexta (24), apresentando, entre outras faixas, composições do novo álbum, "Quase Hippie". A cantora Natalya Bravin também deve participar em performance de voz e violão na quinta (23), às 17h.

Inspirado em "Lembranças do Rio Marinho", escrito pelo mestre em Arquitetura e Urbanismo, Juliano Motta Silva, que participou da produção como consultor, a obra propõe uma jornada destacando a importância do curso de água - que marca a divisa entre Vila Velha e Cariacica - para o desenvolvimento econômico da Grande Vitória e seu impacto nas comunidades do entorno, especialmente Cobilândia, em VV.

SALÃO DO LIVRO CAPIXABA

QUANDO: 23 (quinta) e 24 (sexta), na Capitania dos Portos. R. Belmiro Rodrigues da Silva, 145, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca