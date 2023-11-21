Salão do Livro Capixaba: evento em Vitória contará com literatura, cinema e música

Programado para quinta (23) e sexta (24), na Capitania dos Portos, Enseada do Suá, Vitória, a primeira edição do Salão do Livro Capixaba contará com shows, exibição de filmes, oficinais e, claro, lançamentos literários. A previsão é que mais de 70 obras "saiam do forno" durante o evento, que conta com entrada franca.
Produtora cultural, escritora e organizadora do evento, Neusa Jordem, relata sua expectativa sobre a iniciativa. "Vejo o Salão do Livro Capixaba como uma verdadeira festa literária. É um espaço onde nós, autores, poderemos trocar experiências, vender nossas obras e, claro, mostrar nosso trabalho para estudantes, professores, bibliotecários, mediadores de leitura e famílias", adianta.
Segunda Neusa, a expectativa é que, no futuro, o Salão do Livro deva passar por outras cidades capixabas, privilegiando municípios com tendências artísticas e culturais. A relação das localidades contempladas com a itinerância será divulgada futuramente.
"Quanto aos livros a serem lançados, já ultrapassamos a marca de 70 autores e suas obras. São literaturas para todo o tipo de público, seja infantil, juvenil e adulto", acrescenta a produtora.
Há obras que merecem uma conferida, como "Amorança", a estreia literária do cantor Sandrera. Na ocasião, o cantor e compositor também sobe ao palco do evento, às 17h30, de sexta (24), apresentando, entre outras faixas, composições do novo álbum, "Quase Hippie". A cantora Natalya Bravin também deve participar em performance de voz e violão na quinta (23), às 17h.
Outra atração imperdível é a exibição do documentário "Marinho", de Farid Sad, que você conferiu mais informações em matéria completinha de HZ.
Inspirado em "Lembranças do Rio Marinho", escrito pelo mestre em Arquitetura e Urbanismo, Juliano Motta Silva, que participou da produção como consultor, a obra propõe uma jornada destacando a importância do curso de água - que marca a divisa entre Vila Velha e Cariacica - para o desenvolvimento econômico da Grande Vitória e seu impacto nas comunidades do entorno, especialmente Cobilândia, em VV.
SALÃO DO LIVRO CAPIXABA
- QUANDO: 23 (quinta) e 24 (sexta), na Capitania dos Portos. R. Belmiro Rodrigues da Silva, 145, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca
- QUINTA (23)
- 14h20: Lançamento do Livro "Entre Versos e Rimas"; Sarau Poético com autores/estudantes das Escolas Públicas Municipais de Vila Velha
- 15h: Lançamento do Livro "As Mil e uma Aventuras da Vovó" – Escola Graça Aranha (Alunos 9º anos)
- 15h30: Lançamento do Livro "O Olhar Estrangeiro', do autor Francisco Aurelio Ribeiro
- 16h: Contação de Histórias com Eliana Zandonade e o grupo “Chão de Letras”
- 16h: Mesa de Debates – História e Literatura no Espírito Santo Bernadete Lyra; João Gualberto; Dr. Pedro Antônio de Souza (Presidente da Academia de Letras Maria Antonieta Tatagiba, Mimoso do Sul); Prof. Francisco Aurelio Ribeiro
- 16h: Oficina Literária – Encontro de Contadores de Histórias, “Histórias que a Emília Conta”: com Sara Ferreira. OFICINA: "A Prática de Contar Histórias na Educação"
- 16h30: Bate-papo Literário com a autora – "O Mundo Colorido de Lides", escritora Eliana Zandonade
- 17h: Apresentação Teatral Grupo "Gota, Pó e Poeira"
- 17h: Lançamento do Livro "Penedinho, o Navio Viajante" da autora Roseli Ágda
- 17h: Mesa de Debates – Literatura Indígena Produzida pelos Povos originários: Prof. Rogério Borges (UFES); Arquivo Público do ES: Cilmar Franceschetto; Prof.ª Drª em Educação Ambiental: Maria das Graças Lobino
- 17h30: Sarau poético com o Grupo Coletivo "Diversidade Literária", organizado pela escritora Advanir Rosa (Vila Velha)
- 17:30: Palco Literário – Show Musical Natalya Bravin
- SEXTA-FEIRA (24)
- 14h: "Artes e Vivências Socioculturais entre os Pomeranos". Academia de Letras, Arte e Cultura de Santa Maria de Jetibá- ALAC SMJ
- 14h: Oficina Meio Ambiente: Educação Infantil e Meio Ambiente – Bióloga Marina, Jordem Almança Possatti, "Pintura da Terra" (Muniz Freire)
- 15h: Lilian Menenguci – "A gente, às vezes, é assim!" – Lançamento de livro e Contação de Histórias
- 15h: Mesa de Debates – A Didatização do livro literário nas Escolas Brasileiras: Coordenadora das Bibliotecas E. de Vila Velha: Elijance Marques; Coordenadora do Projeto Viagem pela Literatura: Elizete Caser; Prof.ª Drª. Ester Abreu Vieira de Oliveira (Presidente da AESL); Ana Laura Nahas16h: Apresentação do grupo de Contadores de Histórias “Chão de Letras” da Prefeitura Municipal de Vitória (Projeto Viagem pela Literatura)
- 16h: Lançamento Livro “Poemáqua”, autora Josina (Jô) Drumond
- 16h: Apresentação do documentário, “Rio Marinho”
- 16h: Oficina HQ – quadrinhos – Ilustrador e escritor Charles Araújo. (Montanha)
- 17h: Sarau Literário Academia de Vila Velha; Sarau Literário Academia Feminina Espírito-santense de Letras; Sarau Academia de Letras e Artes da Serra
- 17h: Lançamento “Amorança”, autor Sandrera
- 17h: Oficina Livros Sensoriais Artesanais – Rita Côgo. (Guaçuí)
- 17h30 às 18:30: Show “Poemas Engarrafados”, com o artista Sandrera
- AUTORES/LANÇAMENTOS
- QUINTA (23)
- 14h às 16h – Penha Franzotti, “Benevente – "O rio de nossa história"
- 14h às 16h – Laurany Matiello, "Macaco Peralta, em Santa Teresa". (Vitória)
- 14h às 16h – Eliana Zandonade, “O Mundo Colorido de Lides” (Vitória)
- 14h às 16h – Antônio Neto, "Para Gostar de Ler". (Serra)
- 16h às 18h – Betho Penedo, “Quarto”. (Vitória)
- 16h às 18h – Advanir Rosa, “Bruxas Diversas, Diversas Bruxas”. (Vila Velha)
- 16h às 18h – Fabiani Taylor, “Os Fósseis” (livro com Ling. de Sinais – Piúma)
- 15h30 – Francisco Aurelio Ribeiro, “ Olhar Estrangeiro”. (Vila Velha)
- 17h – Ilvan Filho, “Uma Casinha lá no alto”. (Vitória)
- 17h – Fabíola Sampaio, “Era uma vez Alegria”. (Vila Velha)
- 17h – Ester Abreu Vieira de Oliveira, "Surpresas de um Domingo no Parque"
- 17h – Maria José Correa, "Matusa" e "O Céu de Fred". (Vila Velha)
- 17h – Kátia Fialho “Minha Cariacica”. (Cariacia)17h – João Roberto Vasco “Crônicas de Camburi”. (Vitória)18h – Charles Araújo “Histórias que os animais contam” (Montanha)
- SEXTA (24):
- 14h às 16h – Sandra Valladão, "Encontro Marcado" (Vitória)
- 14h às 16h – Sonia Rosseto, “Amazônia” (Vitória)
- 14h às 16h – Maria das Graças Gozzer, “O Casamento” (Santa M. de Jetibá)
- 14h – Bárbara Gozzer Machado “São Sebastião, As Lembranças de um Rio” (Santa M. de Jetibá)
- 16h – Edezio Caldeira “Dia e Hora é Diadora” (Editora Zinia – Vitória)
- 16h às 18h – Rita de Cássia Menezes, “ Poesias de Pedra”. (Vitória)
- 16h às 18h – Lilian Menenguci “ A gente, às vezes, é assim!”. (Vitória)
- 16h às 18h – Rita Côgo “A Caixa de Rudá”. (Guaçuí)
- 16h – Ailse Therezinha Cypreste Romanelli, “Cobras e Lagartos” (Vila Velha)
- 16h – Josina (Jô) Drumond, “Poemáqua”. (Vitória)
- 16h – Viviane Melo, “ Agressão: Fundamentos Biopsicossociais” (Vitória)
- 17h – Elijance Marques, “ Bolhas de Sabão” (Vila Velha)
- 17h – Carlos Ola, “O Guardião do Rio” (Guaçuí)
- 17h – Brendda Neves “Elas” (Vila Velha)
- 17h – Sara Ferreira “Indiozinho Curioso” (Vitória)
- 17h – Clério Borges/ Martinha/ Sandra Lúcia – Lançamentos e presenças no stand da Academia de Letras e Artes da Serra
- 17h – Sandrera, “Amorança”. (Vitória).
- 17h – Augusto Diniz e Márcia R. R. Ferreira, “Aventuras na Casa Lambert” (Santa Teresa)