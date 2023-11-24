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Criatividade

Evento promove atrações para comunidade geek do ES

‘Conexão Geek’ celebra a imaginação, a criatividade e a inovação que fluem dos mundos dos quadrinhos, da ficção científica, dos jogos de tabuleiro e dos videogames
Isabelle Oliveira

Isabelle Oliveira

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 15:45

Representação cenário de anime
É uma oportunidade para o público se conectar com novas tecnologias Crédito: Freepik
Cultura nerd e mundo dos games, chegou a vez de representar a comunidade geek do Espírito Santo. Acontece no próximo sábado (25), na Serra, o ‘Conexão Geek’, evento que celebra a imaginação, a criatividade e a inovação que fluem dos mundos dos quadrinhos, da ficção científica, dos jogos de tabuleiro e dos videogames.
O ‘Conexão Geek: explore, jogue, conecte’ faz parte da 1ª Semana Municipal de Inovação da Prefeitura da Serra e é uma oportunidade para o público se conectar com novas tecnologias, conhecer jogos internacionais e de empresas capixabas, além de ter contato com cosplays e se divertir com premiações.
O evento é gratuito e será realizado de 9h às 17h na Faculdade UCL (Campus Manguinhos). Podem participar pessoas de todas as idades e não é necessário fazer inscrição.
O organizador Marcelo Siqueira relata que após uma conversa com vários atores do cenário geek no Estado foi detectada a necessidade de criar o evento, e a expectativa é receber cerca de 1.500 pessoas. “Espero que o evento gere muita felicidade para as pessoas, permitindo que os jovens descubram novas possibilidades de carreiras, principalmente os que ainda não conhecem e não têm acesso a essas plataformas tecnológicas”.
Ele também informou que um dos diferenciais é a ampla estrutura do evento. Um exemplo, é a apresentação de cosplay que será exibida com o apoio de um telão de LED.
Estrutura planejada para realização do 'Conexão Geek'
Estrutura planejada para realização do 'Conexão Geek' Crédito: Divulgação
Além de palestra, workshops e competições, o evento vai contar com lanchonete, food truck e uma cafeteria temática, baseada no estilo dos animes. 

Confira a programação do evento:

  • 09:00 - 09:30 - Abertura
  • 09:30 - 10:00 - Just dance
  • 10:00 - 10:30 - Palestra: IA e redes sociais
  • 10:30 - 11:00 - Competição geek
  • 11:00 - 11:30 - Quizz geek
  • 11:30 - 12:00 - Premiação UCL
  • 12:00 - 12:30 - Premiação UCL
  • 12:30 - 13:00 - Just dance
  • 13:00 - 13:30 - Cosplay categoria desfile
  • 13:30 - 13:50 - Cosplay categoria desfile
  • 13:50 - 14:20 - Palestra: como ter sucesso nas redes sociais
  • 14:20 - 15:00 - Cosplay apresentação
  • 15:00 - 15:20 - Cosplay apresentação
  • 15:20 - 15:50 - Jogos amistosos da CDC com campeões e comunidades do  E-Taça das Comunidades de 2022.
  • 15:50 - 16:00 - Premiação cosplay
  • 16:00 - 16:30 - Final Valorant
  • 16:30 - 17:00 - Final League of Legends
  • Em paralelo à programação principal, também serão realizados workshops:
  • 10:00 - 14:00 - Workshop de pintura de action figure
  • 14:00 - 16:00 - Workshop de introdução ao desenho para stop motion

‘Conexão Geek: explore, jogue, conecte’

  • Atrações: evento com atrações relacionadas à cultura nerd e ao mundo dos games.
  • Quando: sábado (25/11), 9h às 17h.
  • Onde: Faculdade UCL - ES-010, Km 06 - Manguinhos, Serra.
*Isabelle Oliveira é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Gustavo Cheluje.

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