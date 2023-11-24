Evento promove atrações para comunidade geek do ES

É uma oportunidade para o público se conectar com novas tecnologias Crédito: Freepik

Cultura nerd e mundo dos games, chegou a vez de representar a comunidade geek do Espírito Santo. Acontece no próximo sábado (25), na Serra, o ‘Conexão Geek’, evento que celebra a imaginação, a criatividade e a inovação que fluem dos mundos dos quadrinhos, da ficção científica, dos jogos de tabuleiro e dos videogames.

O ‘Conexão Geek: explore, jogue, conecte’ faz parte da 1ª Semana Municipal de Inovação da Prefeitura da Serra e é uma oportunidade para o público se conectar com novas tecnologias, conhecer jogos internacionais e de empresas capixabas, além de ter contato com cosplays e se divertir com premiações.

O evento é gratuito e será realizado de 9h às 17h na Faculdade UCL (Campus Manguinhos). Podem participar pessoas de todas as idades e não é necessário fazer inscrição.

O organizador Marcelo Siqueira relata que após uma conversa com vários atores do cenário geek no Estado foi detectada a necessidade de criar o evento, e a expectativa é receber cerca de 1.500 pessoas. “Espero que o evento gere muita felicidade para as pessoas, permitindo que os jovens descubram novas possibilidades de carreiras, principalmente os que ainda não conhecem e não têm acesso a essas plataformas tecnológicas”.

Ele também informou que um dos diferenciais é a ampla estrutura do evento. Um exemplo, é a apresentação de cosplay que será exibida com o apoio de um telão de LED.

Estrutura planejada para realização do 'Conexão Geek' Crédito: Divulgação

Além de palestra, workshops e competições, o evento vai contar com lanchonete, food truck e uma cafeteria temática, baseada no estilo dos animes.

Confira a programação do evento:

09:00 - 09:30 - Abertura

09:30 - 10:00 - Just dance

10:00 - 10:30 - Palestra: IA e redes sociais

10:30 - 11:00 - Competição geek

11:00 - 11:30 - Quizz geek

11:30 - 12:00 - Premiação UCL

12:00 - 12:30 - Premiação UCL

12:30 - 13:00 - Just dance

13:00 - 13:30 - Cosplay categoria desfile

13:30 - 13:50 - Cosplay categoria desfile

13:50 - 14:20 - Palestra: como ter sucesso nas redes sociais

14:20 - 15:00 - Cosplay apresentação

15:00 - 15:20 - Cosplay apresentação

15:20 - 15:50 - Jogos amistosos da CDC com campeões e comunidades do E-Taça das Comunidades de 2022.

15:50 - 16:00 - Premiação cosplay

16:00 - 16:30 - Final Valorant

16:30 - 17:00 - Final League of Legends

Em paralelo à programação principal, também serão realizados workshops:

10:00 - 14:00 - Workshop de pintura de action figure

14:00 - 16:00 - Workshop de introdução ao desenho para stop motion

‘Conexão Geek: explore, jogue, conecte’

Atrações: evento com atrações relacionadas à cultura nerd e ao mundo dos games.

evento com atrações relacionadas à cultura nerd e ao mundo dos games. Quando: sábado (25/11), 9h às 17h.

sábado (25/11), 9h às 17h. Onde: Faculdade UCL - ES-010, Km 06 - Manguinhos, Serra.