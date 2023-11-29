Beach club em Camburi recebe evento com Big Up, Vitão e Caraivana

O pop brasileiro já mostrou a que veio, com uma mistura de ritmos que é bem a cara do capixaba: tudo junto e misturado. E essa energia vai tomar conta do evento Pop You, que ganha uma edição de verão neste sábado (2), no Oasis Beach Club, em Camburi.
A partir das 16h, um time de atrações vai se apresentar no estilo "pé na areia", com uma mistura de sons que vai do rap ao samba. No line-up, os capixabas Sambasoul e Lane vão se unir a nomes nacionais que são a cara da estação mais quente do ano: as bandas Caraivana e Big Up, e o rapper Vitão.
Direto do Sul da Bahia, a banda Caraivana convida para uma jornada musical através dos ritmos mais autênticos do Brasil, como samba de raiz, choro, xote, baião e MPB.
Já a paulista Big Up, que tem na bagagem parcerias musicais de peso, com nomes como Gilsons, Melim, Seu Jorge e Armandinho, promete um repertório com reggae, rap e muito suingue brazuca.
O cantor e compositor Vitão, que desde 2016 vem se destacando na cena do rap e do hip hop nacional, também é presença confirmada na festa, dividindo o palco com Big Up em uma participação. A DJ Lorelai vai comandar as picapes com convidados especiais.
POP YOU DE VERÃO
Atrações: Caraivana, Big Up, Vitão, Sambasoul e Lane
Quando: 2 de dezembro (sábado), 16h
Onde: Oasis Beach Club, no calçadão da Orla de Camburi. Av. Dante Michelini, 3730, Jardim Camburi, Vitória
Ingressos: a partir de R$ 50, à venda no site LeBillet e nas lojas Óticas Diniz (Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Shopping Praia da Costa, Laranjeiras e Shopping Mestre Álvaro) e Origens (Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa, Shopping Vila Velha, Praia do Canto e Praia de Camburi)
Mais informações: (27) 99804-2150
Classificação: 18 anos.
Atrações: Caraivana, Big Up, Vitão, Sambasoul e Lane
Quando: 2 de dezembro (sábado), 16h
Onde: Oasis Beach Club, no calçadão da Orla de Camburi. Av. Dante Michelini, 3730, Jardim Camburi, Vitória
Ingressos: a partir de R$ 50, à venda no site LeBillet e nas lojas Óticas Diniz (Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Shopping Praia da Costa, Laranjeiras e Shopping Mestre Álvaro) e Origens (Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa, Shopping Vila Velha, Praia do Canto e Praia de Camburi)
Mais informações: (27) 99804-2150
Classificação: 18 anos.