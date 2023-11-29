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Cultura

Espetáculo “Cantos Brasileiros: Origens” com o tenor Jean William chega a Vitória

Apresentação é gratuita e acontece nesta quinta-feira (30), às 20h, no Teatro Sesc Glória. Ingressos já estão esgotados, mas haverá fila de espera na porta do teatro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 17:56

Tenor Jean William chega a Vitória com espetáculo “Cantos Brasileiros: Origens”
Tenor Jean William chega a Vitória com espetáculo “Cantos Brasileiros: Origens” Crédito: Rodrigo Casamassa
Com um repertório de peças brasileiras que remetem às origens do Brasil, o tenor Jean William chega em Vitória com o Projeto “Cantos Brasileiros: Origens”. A apresentação acontece nesta quinta-feira (30), às 20h, no Teatro Sesc Glória, com entrada gratuita. O espetáculo ainda terá a participação da Orquestra Camerata Sesi - ES e do Coral UFES.  Segundo a organização do evento, todos os ingressos já estão esgotados, mas haverá uma fila de espera na entrada caso haja desistências.
No espetáculo, a música erudita brasileira é colocada ao lado de grandes clássicos da MPB com arranjos especiais para um cantor lírico acompanhado por um coro e conjuntos instrumentais. As mesclas de ritmos e de linguagens musicais africanas, indígenas e europeias se farão ouvir através das obras de Heitor Villa-Lobos, Claudio Santoro e Antonio Carlos Jobim, entre outros nomes.
Orquestra Camerata Sesi
Orquestra Camerata Sesi também participará da apresnetação Crédito: Cloves Louzada
“Pretendemos democratizar a música erudita apresentando vários gêneros e períodos musicais através de arranjos que vão desde a delicadeza da voz e piano, até a formação maior com orquestra e coral”, conta Jean William.
Sucesso de público e crítica, “Cantos Brasileiros: Origens” estreou em Belo Horizonte, passou por Uberaba, São Paulo e agora desembarca em Vitória. No repertório do concerto, o público ouvirá canções como: Bachianas Brasileiras Nº 5 (Heitor Villa-Lobos), Se todos fossem iguais a você (Antonio Carlos Jobim), Maracanandé (Canto Tupi) e Excertos da Missa Criola (Ariel Ramirez).
  • SERVIÇO
  • Projeto Cantos Brasileiros: Origens – Entrada Gratuita
  • Onde: Teatro Sesc Glória – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
  • Quando: quinta-feira (30), às 20h
  • Ingressos: Esgotados
  • Contato: (27) 3232-4750

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