Espetáculo “Cantos Brasileiros: Origens” com o tenor Jean William chega a Vitória

Tenor Jean William chega a Vitória com espetáculo “Cantos Brasileiros: Origens” Crédito: Rodrigo Casamassa

Com um repertório de peças brasileiras que remetem às origens do Brasil, o tenor Jean William chega em Vitória com o Projeto “Cantos Brasileiros: Origens”. A apresentação acontece nesta quinta-feira (30), às 20h, no Teatro Sesc Glória, com entrada gratuita. O espetáculo ainda terá a participação da Orquestra Camerata Sesi - ES e do Coral UFES. Segundo a organização do evento, todos os ingressos já estão esgotados, mas haverá uma fila de espera na entrada caso haja desistências.

No espetáculo, a música erudita brasileira é colocada ao lado de grandes clássicos da MPB com arranjos especiais para um cantor lírico acompanhado por um coro e conjuntos instrumentais. As mesclas de ritmos e de linguagens musicais africanas, indígenas e europeias se farão ouvir através das obras de Heitor Villa-Lobos, Claudio Santoro e Antonio Carlos Jobim, entre outros nomes.

Orquestra Camerata Sesi também participará da apresnetação Crédito: Cloves Louzada

“Pretendemos democratizar a música erudita apresentando vários gêneros e períodos musicais através de arranjos que vão desde a delicadeza da voz e piano, até a formação maior com orquestra e coral”, conta Jean William.

Sucesso de público e crítica, “Cantos Brasileiros: Origens” estreou em Belo Horizonte, passou por Uberaba, São Paulo e agora desembarca em Vitória. No repertório do concerto, o público ouvirá canções como: Bachianas Brasileiras Nº 5 (Heitor Villa-Lobos), Se todos fossem iguais a você (Antonio Carlos Jobim), Maracanandé (Canto Tupi) e Excertos da Missa Criola (Ariel Ramirez).