HZ sorteia par de ingressos para o show de Gusttavo Lima no ES

Gusttavo Lima é a atração principal na P12 de Guarapari nesta sexta-feira (29) Crédito: Beatriz Heleodoro

Que tal fechar o ano com chave de ouro concorrendo a um par de ingressos pro show do "Embaixador"? Nesta sexta-feira (29), Gusttavo Lima será a atração principal do palco da P12, em Guarapari. E claro, HZ, o maior portal de entretenimento do ES, te dá a chance ser o sorteado para curtir esse evento. Tudo, né?

Anteriormente entrevistado por HZ, o mineiro comentou que as músicas do novo DVD “Paraíso Particular” recém-lançadas estarão incluídas no repertório no show. E claro, as músicas do começo da carreira também não ficarão de fora. Além disso, o cantor revelou um carinho enorme pelo Espírito Santo. "Minhas idas ao ES são todas marcantes, pois são sempre especiais"; veja a entrevista completa de HZ

Os ingressos custam entre R$ 200 (4º lote, setor único, meia entrada) e R$ 400 (4º lote, setor único, inteira), no site da BrasilTicket.

VEJA COMO GANHAR INGRESSOS

Se você ainda não garantiu sua entrada, HZ pode te dar uma força. O maior site de entretenimento do Espírito Santo está sorteando um par de ingressos para o evento.

Para concorrer, basta preencher o formulário e esperar o sorteio. Os vencedores serão revelados no Instagram de HZ a partir do meio-dia de quinta (28) e poderão retirar seus ingressos até a sexta (29), na portaria da Rede Gazeta, em Vitória. Boa sorte, galera!