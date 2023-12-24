Em clima de verão, a 15ª edição do Poesia Acústica foi lançada hoje; veja

Cantores do Poesia Acústica 15 Crédito: Felipe Brabo

A 15.ª edição do projeto Poesia Acústica foi lançada neste domingo, 24. Criado no Rio, tem como objetivo apresentar canções de rap de diferentes temas e reúne os principais rappers do momento. A iniciativa traz grandes nomes do gênero musical em uma única composição e clipe.

Os nomes que dividem os vocais são MC Hariel, MC Cabelinho, Poze do Rodo, Chefin, Oruam, Jaya Luuck, Luiz Lins, Azzy e a estreante Slipmami. A gravação do clipe aconteceu no dia 18 de dezembro pela produtora Pineapple.

A edição deste ano narra um verão carioca, misturando elementos do imaginário suburbano com uma linguagem jovem e leve. No cenário, elementos da cidade do Rio de Janeiro em um dia de calor: prancha, moto, van, cadeiras de praia, boteco de esquina, caipirinha, varal e outros detalhes.

A última edição do Poesia Acústica ocorreu em julho e contou com participação de nomes de peso da música nacional, como Gloria Groove, Djonga, Wiu, KayBlack, MC Ryan SP, Cesar MC, Derxan, Lourena e Major RD. A iniciativa começou em 2017 e, desde então, se consolidou como o principal projeto que leva o rap e o hip-hop para o topo das paradas musicais.

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