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Música

Em clima de verão, a 15ª edição do Poesia Acústica foi lançada hoje; veja

Iniciativa traz grandes nomes do rap como MC Hariel, MC Cabelinho, Poze do Rodo, Chefin e Oruam
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 12:59

Cantores do Poesia Acústica 15
Cantores do Poesia Acústica 15 Crédito: Felipe Brabo
A 15.ª edição do projeto Poesia Acústica foi lançada neste domingo, 24. Criado no Rio, tem como objetivo apresentar canções de rap de diferentes temas e reúne os principais rappers do momento. A iniciativa traz grandes nomes do gênero musical em uma única composição e clipe.
Os nomes que dividem os vocais são MC Hariel, MC Cabelinho, Poze do Rodo, Chefin, Oruam, Jaya Luuck, Luiz Lins, Azzy e a estreante Slipmami. A gravação do clipe aconteceu no dia 18 de dezembro pela produtora Pineapple.
A edição deste ano narra um verão carioca, misturando elementos do imaginário suburbano com uma linguagem jovem e leve. No cenário, elementos da cidade do Rio de Janeiro em um dia de calor: prancha, moto, van, cadeiras de praia, boteco de esquina, caipirinha, varal e outros detalhes.
A última edição do Poesia Acústica ocorreu em julho e contou com participação de nomes de peso da música nacional, como Gloria Groove, Djonga, Wiu, KayBlack, MC Ryan SP, Cesar MC, Derxan, Lourena e Major RD. A iniciativa começou em 2017 e, desde então, se consolidou como o principal projeto que leva o rap e o hip-hop para o topo das paradas musicais.

ESTRELAS

Com tantas estrelas nacionais, os clipes do projeto estão entre os mais vistos da história do YouTube Brasil, como Poesia Acústica #6, na 12.ª posição (com 768 milhões de views), e o Poesia Acústica #2, no 15.º lugar (com 702 milhões). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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