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BBB 24: Mansão na praia de Vanessa Lopes tem piscinas, academia e vista para o mar; veja

Influenciadora de 22 anos já mostrou a casa da família em Pernambuco em vídeo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 18:42

Vanessa Lopes
Vansesa Lopes Crédito: Reprodução/Instagram/@vanessalopesr_
Vanessa Lopes, participante do BBB 24 e conhecida por seus vídeos no TikTok, já usou as redes sociais para mostrar detalhes da mansão de sua família na praia de Serrambi, no litoral de Pernambuco.
Num dos vídeos, publicado em 2022, ela mostra a maior parte dos cômodos, que incluem quartos espaçosos, academia, mais de uma piscina, salão de jantar, salão de jogos com mesa de sinuca, tênis de mesa e pebolim, além de uma cozinha e banheiros espaçosos, incluindo um com banheira com vista para o mar.
Mansão de Vanessa Lopes, do BBB 24, na Praia de Serrambi, em Pernambuco, durante vídeo feito pela própria influenciadora no YouTube há alguns anos.
Mansão de Vanessa Lopes, do BBB 24, na Praia de Serrambi, em Pernambuco, durante vídeo feito pela própria influenciadora no YouTube há alguns anos. Crédito: YouTube/Vanessa Lopes
Na área externa, além da piscina, há espreguiçadeiras, uma estrutura para crianças brincarem, e a proximidade com a areia da praia. Também existem quartos para convidados, que ela chama de bangalôes, e banheiros próximos à piscina. Há ainda, na cobertura, uma área com outra piscina e algumas espreguiçadeiras, que, segundo a própria Vanessa Lopes, pouco são usadas.
Mansão de Vanessa Lopes, do BBB 24, na Praia de Serrambi, em Pernambuco, durante vídeo feito pela própria influenciadora no YouTube há alguns anos.
Mansão de Vanessa Lopes, do BBB 24, na Praia de Serrambi, em Pernambuco, durante vídeo feito pela própria influenciadora no YouTube há alguns anos. Crédito: YouTube/Vanessa Lopes
"Essa casa era um sonho do meu pai há muitos anos, ele sempre teve o projeto na cabeça e, depois de muito esforço, conseguiu", contou à revista Caras em janeiro de 2023. Confira algumas imagens da mansão que Vanessa Lopes divulgou durante um "tour" pelo local em seu canal de YouTube.
Vanessa Lopes é natural de Brasília, foi criada em Recife e, atualmente, mora em São Paulo. Tem 22 anos e ganhou fama no final da adolescência criando conteúdo nas redes sociais, em especial no TikTok, onde acumula mais de 30 milhões de seguidores.
Mansão de Vanessa Lopes, do BBB 24, na Praia de Serrambi, em Pernambuco, durante vídeo feito pela própria influenciadora no YouTube há alguns anos.
Mansão de Vanessa Lopes, do BBB 24, na Praia de Serrambi, em Pernambuco, durante vídeo feito pela própria influenciadora no YouTube há alguns anos. Crédito: YouTube/Vanessa Lopes
Os seus vídeos são, principalmente, das famosas "dancinhas" e ajudaram a popularizar a plataforma no Brasil. Em seu vídeo de apresentação, Vanessa contou que sempre esteve envolvida com as artes e com os esportes por conta de sua família. Ela, inclusive, participou de competições de dança.
Além das coreografias, ela também faz conteúdos sobre beleza, "vida fitness" e compartilha seu dia a dia com os seguidores. "Para mim, eu já conquistei o mundo e sou muito grata", afirmou a nova sister sobre o engajamento que já conquistou em seu perfil.

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