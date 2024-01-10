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Romance?

BBB 24: assessoria de Yasmin Brunet nega affair da modelo com goleiro do Corinthians

Artista se envolveu recentemente com MC Daniel, mas garantiu ter entrado solteira no reality show. Rumores indicam que seu novo interesse romântico seria o atleta Carlos Miguel
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 12:15

Carlos Miguel, segundo goleiro do Corínthians, está sendo apontando como novo affair de Yasmin Brunet
Carlos Miguel, segundo goleiro do Corínthians, está sendo apontando como novo affair de Yasmin Brunet Crédito: Divulgação
A vida amorosa de Yasmin Brunet está em foco desde que a modelo terminou o seu casamento com o surfista Gabriel Medina em 2021. Antes de entrar no Big Brother Brasil 24, ela admitiu ter se envolvido com o funkeiro MC Daniel, mas garantiu estar solteira.
Rumores de que Yasmin, na verdade, estaria vivendo uma relação fora da casa tomaram conta da internet nesta quarta-feira, 10, com notícias de que a modelo estaria vivendo um “affair secreto” com Carlos Miguel, goleiro do Corinthians.
De acordo com alguns portais, os dois teriam começado a se relacionar no final do ano passado. A reportagem confirmou que ambos se seguem no Instagram. Em contato com a reportagem, porém, a assessoria de imprensa da modelo negou que os dois vivem o romance e chamou a história de "absolutamente fantasiosa e absurda".
Carlos Miguel tem 25 anos, 2,04 m de altura e é destaque no time paulista. Seu bom desempenho no clube no ano passado fez com que muitos o considerassem o sucessor de Cássio, ídolo do Corinthians.

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